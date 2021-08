El prontuario y captura de alias 19, de la primera línea

Cuando lo vieron saliendo del campamento que habían improvisado detrás de la Universidad Pública de Kennedy, el sitio al que llegaron después de haber acampado por dos meses en inmediaciones del Portal Américas y el parque El Mundo, los uniformados de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá que le seguían la pista pensaron que se trataba de otra persona.

Era Sergio Andrés Pastor González, o alias 19, líder de la autodenominada primera línea de esta zona del suroccidente de la ciudad, pero sin barba, sin la melena alborotada que lo caracterizaba y sin el tatuaje que se hizo en el rostro con la palabra ‘Resistencia’ en medio de las últimas movilizaciones.



Se había rapado el cabello, pero dejó una línea de rasta que le atravesaba la calva a la mitad y con base de maquillaje escondió el mensaje en la cara que lo delataba. Lo buscaban porque era vocero y agresor, según la Policía, en medio de las protestas. Sin embargo, el hecho más grave por el que lo capturaron y judicializaron fue por atacar a dos ciudadanos a quienes confundieron con policías.



“Los amarraron al poste y les empezaron a pegar y golpear. De esas víctimas se ubicó a una no más, la otra no sabemos quién será. Los amordazaron, les robaron la plata, empezaron a revisarlos y los tuvieron amarrados como se observa en un video. Eso lo lideraba alias 19”, dijo uno de los investigadores de la Sijín de la Metropolitana de Bogotá, que logró dar con la captura de este y otros 3 integrantes de ese grupo: ‘Calarcá’, ‘Mayora’ y ‘Soldado’.



La investigación se hizo a través de múltiples técnicas como el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, entrevistas, rastreos en redes sociales, la denuncia de la víctima, entre otros. Poco a poco se fueron acercando a él. Lo siguieron cuando pasó del portal de Las Américas al parque El Mundo, y luego cuando llegó a la universidad. El 28 de julio fue la captura.



“Lo cogimos afuera del campamento, el man había salido como a consumir trago, estábamos haciendo control por si alguien salía porque entrar allá no era fácil, tenían molotov, papas bomba, machetes, y era muy complicado. Para ir por una persona era un riesgo operacional muy grande, y no salía nadie”, contó uno de los investigadores que estuvo en el operativo de captura.

“Yo ya perdí, mi Dios es el único que sabe lo que sabe” fueron las palabras que pronunció este hombre cuando los policías lo capturaron.

Alias 19 era considerado uno de los líderes en los actos vandálicos en Las Américas. Foto: Fiscalía General de la Nación

En medio de las investigaciones se logró determinar que Pastor González fue la persona que apareció hablando como vocero de la primera línea en un video publicado después del asesinato del ingeniero Camilo Vélez Martínez la noche del pasado 25 de junio, cuando fue degollado mientras iba en su moto por una guaya que fue atravesada en la avenida Ciudad de Cali en medio de las protestas de ese día. En ese video, alias 19 asegura que este grupo no tiene responsabilidad en ese caso.



La Sijín también encontró que esta persona presenta seis registros en SPOA como persona indiciada por lesiones (2011), inasistencia alimentaria (2013), hurto (2017 y 2018), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2017) y concierto para delinquir (2021). Tiene 31 años, dos hijos y ahora deberá responder en un proceso judicial por los delitos de tortura y concierto para delinquir.

Otras capturas

Desde el pasado 28 de abril, un grupo élite de investigadores y de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación han venido adelantando una serie de acciones tendientes a la individualización, identificación, captura y judicialización de personas que alteran el orden público en el marco de la protesta social pacífica.



Entre los logros está la captura de tres presuntos subordinados de ‘19’. “Días antes del 20 de julio pasado, en diligencias de allanamiento, cayeron ‘Mayora’, quien sería la líder y que tendría bajo su mando a alias Soldado, encargado del adoctrinamiento, y alias Calarcá, quien sería el encargado de obtener víveres y de instruir en el uso de manejo de objetos incendiarios al resto de integrantes, también presenta comparendos en el Registro Nacional de Medidas Correctivas”, explicaron desde la Metropolitana.



Otras labores desarrolladas por este grupo fueron alrededor de 35 diligencias de allanamiento, la recolección de 500 videos, la individualización de 48 personas que liderarían acciones delictivas y vandálicas, 552 denuncias por violencia contra servidor público, 400 capturas en flagrancia, 10 análisis criminales de hechos delictivos con infiltrados en la protesta social, la identificación de 10 estructuras delincuenciales con un promedio de cuatro integrantes y la individualización de 26 agresores de los 552 policías atacados en los diferentes procedimientos.

En las 10 investigaciones que hoy se encuentran en curso, los implicados podrían enfrentar cargos por delitos como terrorismo, hurto calificado y agravado, daño en bien ajeno e incluso en las estructuras identificadas podría tipificarse el delito de concierto para delinquir.

