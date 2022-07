El miércoles 20 de julio, día en que se posicionó el nuevo Congreso de la República, se dieron enfrentamientos entre el Esmad y un grupo que se hace llamar 'Cuerpos presos, mentes libres', también hubo presencia de la Primera Línea. Los hechos ocurrieron en el Portal de las Américas.



A través de las redes sociales de la Primera Línea quedó registrado por más de dos horas cómo, en la noche, se desarrollaron los enfrentamientos entre los ya mencionados grupos.



En una parte del video se puede escuchar a un joven que dice, "Petro no va a salvar al país, este nuevo Congreso no va a salvar al país. Aquí hay corrupción hace muchos años. Si Petro la embarra, vamos a estar criticando, vamos a estar protestando. Necesitamos una reforma para todos estos militares, necesitamos que no maten al pueblo. Esto es lo que por encimita pedimos".



Además de esto, Capucho Xuacha, el alias del joven que grabó el video, indicó que también están pidiendo la liberación de los integrantes de la Primera Línea que han sido capturados por los hechos ocurridos en el Paro Nacional del 2021.



Cabe recordar que días después de haber ganado las elecciones, el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió a sus redes sociales para solicitar la libertad de los presos de la Primera Línea, "Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”.



Vale la pena aclarar que la Fiscalía hizo que los jueces encargados emitieran orden de captura contra 66 presuntos miembros de este grupo que se autodenomina de resistencia. Actualmente esas capturas ascienden a 530.

