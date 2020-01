Echa vuelo ‘app’ para servicio de ambulancia aérea

El rescate de un paciente en zonas de difícil acceso se volverá desde hoy una tarea para el nuevo servicio de ambulancia aérea en Bogotá y Cundinamarca.



Este servicio se prestará a través de un helicóptero que está dotado con sofisticados instrumentos médicos y acondicionados de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud. Además, es el único de este tipo en la aviación civil que tiene la habilitación de esta cartera y de la Secretaría de Salud.

El helicóptero, que es un Airbus BK117, será una aeronave de trabajos aéreos especiales, destinada a trasladar pacientes en condiciones médicas igualmente especiales.

Aunque la Fuerza Aérea Colombiana y la aviación militar cuentan con aeronaves tipo avioneta habilitadas como ambulancias, los helicópteros tienen la facilidad de que -según Andrés Barco, director ejecutivo de tuAPPsistencia- pueden entrar a lugares confinados, donde no hay necesidad de tener aeropuertos. “El helicóptero puede llegar directamente, por su flexibilidad, al lugar del suceso, haya pista o no”, explica.



Barco indica que “muchos de los hospitales en la ciudad tienen helipuertos, pero no los habían habilitado porque no había helicópteros para hacerlo”. Por eso, ahora lo que se busca es que muchas clínicas y hospitales que tienen esa infraestructura, la habiliten, como la Fundación Santa Fe o la clínica Los Ocobos, o se buscarán sitios próximos que permitan tener acceso a los hospitales por medio de ambulancias que harán parte de la red.

Helicóptero ambulancia por dentro. Foto: Cortesía tuAPPsistencia.

El servicio estará inicialmente habilitado para Cundinamarca y poco a poco ampliará su operación a una buena parte del país. Solo transportará pacientes que la recomendación médica o el estado clínico permita mover vía aérea.



Para acceder al servicio habrá varios requisitos, entre los cuales están pertenecer a una EPS y pagar una tarifa anual por cada integrante del círculo familiar. Con esto, las personas podrán habilitar cualquier servicio médico de tuAPPsistencia, como ambulancia aérea, ambulancia programada, ambulancia de emergencias, médico en casa, seguro exequial, conductor elegido y asistencia jurídica en línea.



