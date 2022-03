En horas de la mañana el CTI de la Fiscalía y el Gaula realizaron el primer operativo de captura en contra de uno de los supuestos responsables en el caso de linchamiento del conductor Hildebrando Rivera, quien fue asesinado luego del accidente que acabó con la vida de una mujer indígena y sus dos hijas.

De acuerdo con las autoridades indígenas de la Florida, las autoridades no realizaron el procedimiento de forma adecuada pues "el hombre de nombre Luis, se encontraba solo e indefenso. Nunca nos explicaron por qué se lo llevaron y no investigaron solo lo agarraron y se lo llevaron. Nos dijeron que venían más capturas" contó uno de los líderes a EL TIEMPO.



Hasta el momento la Fiscalía no ha dado respuesta de las circunstancias en las que se dio la captura ni ha revelado detalles del caso.



Noticia en desarrollo...



REDACCIÓN BOGOTÁ.