Una joven fue herida en el cuello con arma blanca al final de la masiva marcha de la comunidad LGBTIQ+ que se realizó el pasado domingo en Bogotá. La mujer se encuentra en proceso de recuperación y pide justicia.



Fue agredida por otra mujer que fue capturada poco después porque en el momento del ataque se encontraban varias personas en el lugar, quienes al percatarse del ataque empezaron a gritar, lo que alertó a los policías del sector, quienes procedieron a efectuar la detención.



Sin embargo, la víctima asegura que actualmente su agresora se encuentra en libertad porque la fiscal que fue asignada al caso la soltó sin ninguna explicación. Por eso, la joven ya inició un nuevo proceso para que se reactive el caso judicial y demandó a su agresora por tentativa de homicidio. “Yo esperaría, y deseo, que se haga justicia. No sé qué vaya a pasar”. Asimismo, interpuso un derecho de petición contra la fiscal que dejó libre a la agresora.



“Me siento indignada y confundida frente a la labor judicial, ¿de qué sirve una denuncia si no la tramita como debe? También considero que hay falta de empatía de ella como mujer frente a otra”, afirma la afectada.



La víctima, quien pidió reservar su nombre por motivos de seguridad, asegura que fue herida en medio de un atraco en horas de la noche, justo cuando se terminaba la marcha de orgullo gay. “Llamé a decir que ya iba a salir y de repente alguien me abrazó por detrás, sentí un rasguño en el cuello y me pidieron el celular”.

Sin embargo, según cuenta la afectada, el documento que recibió de Medicina Legal indica que la herida estuvo a muy pocos centímetros de ser fatal. “El dictamen decía que si hubiese sido un corte un poco más profundo me habría agarrado la carótida o yugular, e incluso con ayuda médica podría haber muerto”.



La joven cuenta que el episodio además de valerle por 20 días de incapacidad médica, varios medicamentos y una vacuna contra el tétano, también ha empeorado la ansiedad clínica que padece. “Yo ya tenía un diagnóstico psiquiátrico y a partir de los hechos empeoró los cuadros de ansiedad por los que era tratada”, asegura.

