Presupuesto y nubarrones / Voy y vuelvo

Bogotá acaba de radicar el proyecto de presupuesto para el año 2019. Será por 24,6 billones de pesos, es decir, cinco veces el de Medellín y ocho veces el de Cali, más o menos. Aunque el monto para las entidades no varió significativamente, el grueso de los recursos irá, de nuevo, para educación (4,1 billones de pesos), Movilidad (4 billones) y Salud (2,6). Y estimula que el sector cultura haya recibido un empujón, pues contará con más de un billón de pesos el próximo año. Lo que no sucede con otros sectores, como seguridad, que no tendrá recursos adicionales.

Qué bueno por educación y movilidad, sin duda dos ejes que, aunque parezcan antagónicos, representan una apuesta allí donde más lo requiere una ciudad que reclama a diario nuevas formas y espacios para la convivencia.



La inversión contemplada por la administración incluye metro, TM por la 7.ª, corredores viales, río, colegios, centros culturales, etc. Es decir, hay un énfasis social que no se puede menospreciar.



Este cúmulo de obras, a juicio del Gobierno, permitirá desatrasar la ciudad en varios frentes para ponerla al nivel de los desafíos que demanda una sociedad cada vez más urbanizada. Sin embargo, hay nubarrones en ciernes que, de no aclararse, podrían terminar en un chaparrón de problemas. Nubarrones que comprometen recursos y planes de gobierno esenciales para la buena marcha de la ciudad.



En el despacho de un juez, por ejemplo, sigue engavetada la venta de ETB, aprobada por el Concejo hace dos años y que garantizaría dos billones de pesos adicionales. El reemplazo de la flota de buses de TransMilenio ha estado en el ojo de la Procuraduría durante más de un mes, al igual que la modernización semafórica. El Mintransporte continúa sin definir requisitos para las tabletas de los taxis y ahora la Superintendencia de Industria y Comercio insinúa que serían ilegales.



Son pocas las obras que se salvan de demandas y tutelas. Para rematar, la misma Procuraduría acaba de suspender a la gerente del Acueducto por un caso de maltrato ocurrido hace seis años. Le da once meses de suspensión, prácticamente lo que resta de gobierno. Razones tendrá la justicia, y hay que acatarlas, pero lo cierto es que se trata de una funcionaria que tenía bajo su égida el manejo de proyectos por 5 billones de pesos en 2019. No es extraño que haya temor entre otros funcionarios con responsabilidades similares por lo que les pueda suceder, entre ellos, las gerentes de TransMilenio y del IDU o el secretario de Movilidad.



¿Por qué es serio el tema? Porque si bien es bueno que Bogotá tenga recursos y que los bogotanos seamos buena paga, mucho más importante es saber ejecutarlos. Y para ello se necesita gente idónea, capaz, con experiencia, que pueda ejercer su labor sin presiones, mucho menos ahora que se avecina la campaña electoral y que más de un contratista frustrado aprovecha para sembrar cizaña. Como decía Antanas: los recursos públicos son sagrados. A lo que agregaría: y con ellos no se juega.



¿Es mi impresión o... tendremos que resignarnos a que pase otro gobierno sin haber resuelto el meollo del SITP?



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

erncor@eltiempo.com@ernestocortes28