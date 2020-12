Presupuesto de Bogotá para 2021 fue aprobado en comisión en el Concejo

(Histórico: Bogotá invertirá 20 billones de pesos en un solo año)



Después de varios días de discusión, la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en la noche de este miércoles el proyecto de presupuesto del Distrito para el 2021. A la iniciativa le falta aún la aprobación de la plenaria.



Son 23,9 billones de pesos con los que contaría la administración para atender las necesidades de la ciudad, después del duro golpe a las finanzas que dio la pandemia.



El 84 por ciento de ese monto sería para inversión, especialmente concentrada en los sectores de educación, salud, movilidad, integración social y cultura.

Uno de los temas más polémicos del debate fue, sin duda, cuando no se aprobó un incremento al presupuesto de los entes de control: Contraloría, Personería y Veeduría. El concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares, fue uno de los que mostró su desacuerdo con la decisión.



"En este año 2020, la administración logró que el Concejo le aprobara un plan de desarrollo con recursos inmensos, un cupo de endeudamiento de 10 billones de pesos (...) pero, ¿qué sucede cuando empezamos a debatir el presupuesto de Bogotá? La administración deja sin dientes, sin herramientas a los órganos de control para que ejerzan la vigilancia de los recursos de los bogotanos", señaló Colmenares.



Para poner un ejemplo, en el caso de la Contraloría se había propuesto un incremento de 36.000 millones de pesos, sin embargo, esto requería de reducciones en otros sectores que la Administración Distrital, en cabeza del secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, no estaba dispuesta hacer.



"El objetivo del presupuesto es darles los elementos a los sectores para que cumplan las metas del plan de desarrollo", indicó Ramírez, cuando se le preguntó el día martes por las reducciones.



(Alcaldesa advierte a San Victorino, si sigue desorden acaba madrugones)

La seguridad también se convirtió de preocupación para el propio presidente del concejo, Carlos Fernando Galán (Bogotá para al gente), quien le señaló a este diario su posición. "Me inquieta que no haya recursos para la seguridad...que no haya recursos para las cámaras de seguridad ni para los 2.000 policías que se anunciaron al principio de la administración".



Además, respecto a los dineros destinados al proyecto del Corredor Verde, Galán señaló: "No me han respondido por qué hay 94 mil millones de pesos para el corredor", cuando, según sus cálculos, a la carrera Séptima se le han entregado cerca de 30.000 millones en los últimos 10 años.



Mas no todo fueron disgustos, el concejal Nelson Cubides se mostró satisfecho con el “trabajo monumental” en la Comisión de Hacienda con el proyecto de presupuesto, pero dijo que se quedaba con el “sin sabor de no tener apropiación de recursos para sectores estratégicos”.



Aunque el presupuesto fue aprobado en la Comisión de Hacienda el siguiente 'round' será discutido en plenaria del Concejo de Bogotá en los próximos días.



Durante el debate, el secretario de Hacienda aseguró: “La pandemia ha afectado el rendimiento económico de la ciudad y vamos a tener una caída de más de 1,24 billones de pesos”.



Y agregó: “Presentamos un proyecto que tiene 11,2 billones de pesos para reactivación, que incluye más de 9 billones de pesos en obras de infraestructura y de transporte”.





