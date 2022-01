Con un rotundo no, Andrés Camilo Muñoz se negó a aceptar el cargo por homicidio agravado que la Fiscalía General le imputa tras la trágica muerte de Jonathan Tacuma. De acuerdo con el ente investigador, Muñoz sería el responsable del ataque con un destornillador que dejó al joven estudiante de psicología, de 27 años, con muerte cerebral y que lo condujo posteriormente al deceso.



Sobre las 11:30 a. m. de ayer 6 de enero, la juez 60 de control de garantías de Bogotá, Mery Elena Moreno, legalizó la captura del sospechoso y realizó la imputación de cargos que la Fiscalía pidió para Muñoz. En dicha diligencia, el Ministerio Público dijo que las heridas ocasionadas en el cráneo del joven Tacuma habían sido proporcionadas de forma violenta y que, de acuerdo con los reportes de Medicina Legal, se trataba de un caso de homicidio en el que la víctima había sido violentada en un “evidente estado de indefensión”, como lo señaló la fiscal delegada Silvia González.



Para la parte acusadora en este caso, las acciones realizadas por el presunto homicida fueron ejecutadas de forma consciente, pues, como se escuchó en la narración de los hechos que hizo la Fiscalía, “una vez Andrés Camilo Muñoz atacó a Jonathan Tacuma se le escuchó decir ‘está muerto, muerto’, así lo contó una testigo ocular de los hechos.



Acto seguido, el agresor emprendió la huida dejando en el piso a Jonathan, quien en ese momento convulsionó a causa de la gravedad de los golpes y heridas propinadas”, señaló González.



Pese a que los hechos fueron narrados por los testigos que señalaron la responsabilidad de Muñoz en el asesinato, no fue sino hasta el pasado 5 de enero cuando los agentes del CTI capturaron al sospechoso a la altura de la calle 100 con av. Suba.



No obstante, en la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía dejó conocer que esta no sería la primera agresión que Andrés Camilo Muñoz habría hecho en contra de la familia Tacuma. Según Wendy Ziomara Rubiano, hermana de Jonathan, en días pasados al hecho, ella ya había recibido amenazas e insultos del agresor debido a que paseaban a su mascota, de raza labrador, sin bozal.

Continúa el proceso

Luego de que Muñoz se declarara inocente de los cargos que se le imputaron, la Fiscalía le comunicó que su pena podría ubicarse entre los 33 y 50 años de prisión, toda vez que el delito que había cometido tenía características agravadas.



Frente a este caso, Francisco Bernate, experto penalista, explicó que el monto de la pena es elevado toda vez que el motivo del ataque fue “fútil”, es decir, que la víctima era indefensa y la causa del homicidio, poco probable.



Hasta el cierre de esta edición, la juez 60 de control de garantías no había decidido si el sindicado será enviado la cárcel para esperar una próxima audiencia con el juez de conocimiento, quien escuchará los alegatos y definirá si el acusado es culpable o no.