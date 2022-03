El pasado 6 de enero una juez de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Andrés Camilo Muñoz, señalado de ser el responsable del asesinato de Jonathan Tacuma, el joven estudiante de psicología que murió luego de ser atacado con un destornillador en la madrugada del 25 de diciembre de 2021, tras una pelea provocada por la intolerancia.

Pese a que el joven fue detenido, el próximo domingo, podría quedar en libertad pues tras dos meses de haber iniciado el proceso judicial en su contra la ley no ha tomado una determinación clara y el proceso podría precluir por vencimiento de términos.



De acuerdo con Xiomara Sanchéz, hermana de Jonathan Tacuma, dijo que "es un panorama demasiado preocupante porque estamos a punto de que se venzan los términos y la Fiscalía no se ha pronunciado ni dado orden para un juicio. yo me pregunto ¿qué está buscando la Fiscalía? Finalmente, nosotros lo que no queremos es que el caso no quede en impunidad y que se haga justicia".



Así las cosas y de acuerdo con el caso que adelanta el ente investigador, los términos para poder continuar con el caso de juzgamiento del señalado del homicidio podrían terminar el próximo domingo 6 de marzo. Hay que aclarar que esta situación se da porque la Fiscalía no presentó el escrito de acusación dentro del plazo estipulado por la ley que es de 60 días. Bajo ese entendido, el hombre podría quedar en libertad.



De acuerdo con la familia de Tacuma, otra de las grandes preocupaciones que hay alrededor de la libertad del sujeto es que “es nuestro vecino, no sabemos qué medidas puede tomar en caso de que quede en libertad. Tememos por nuestra seguridad”.



El llamado de la familia es a que la Fiscalía no permita que el hombre quede en libertad y que se haga justicia “le pedimos al fiscal que no eche este caso en una bolsa como pasa con otros todos los días en el país” señaló la hermana de la víctima.





REDACCIÓN BOGOTÁ