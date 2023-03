Padres denuncian presunto caso de negligencia médica en el que su bebé habría fallecido al nacer. El pasado 8 de marzo, Sandra Bernal y Ángelo González perdieron a su hijo, Ángel Santiago González, al parecer por las malas prácticas del personal de la Clínica Materno Infantil EUSalud en Bogotá.

Según contaron los padres a City Noticias, la madre tenía 39 semanas de gestación y estaba “sana y rigurosa”. Ese día estuvo en control médico, presentó la tensión alta y, por lo tanto, la hospitalizaron.



“Siempre manifesté lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando y esta persona me normalizó totalmente, tanto así que me dijo que, si no me calmaba, lo único que iba a hacer era pasmar el parto”, aseguró la madre.

(Además: Video: bebé sufre graves fracturas al quedar atrapado en la llanta de una moto).

Facebook Twitter Linkedin

La causa del fallecimiento fue asfixia perinatal. Foto: iStock

“Se atiende parto y se recibe recién nacido sin tono, sin esfuerzo respiratorio; inmediatamente se inician maniobras de reanimación y se obtiene frecuencia cardiaca. Posteriormente, el paciente es trasladado en estado de post reanimación a la unidad de cuidado intensivo neonatal”, indicó la Clínica Materno Infantil EUSalud, en donde falleció el recién nacido.



Sin embargo, el padre aseguró que las cosas no sucedieron como lo había señalado la clínica: “Nace a las 12:10. Dicen que lo reaniman, no lo reaniman porque yo estaba ahí, sus signos vitales nunca volvieron. Después, como a las 3 de la mañana, volvió a tener signos vitales por sí mismo”, narró.



(De su interés: Embarazo: la pérdida de memoria y confusión que algunas mujeres experimentan).



Por su parte, Medicina Legal entregó su dictamen, 19 días después de la muerte del bebé, indicando que la causa del fallecimiento fue asfixia perinatal. “Sangre en boca y nariz, se aspira, frecuencia cardiaca ausente, se inicia ventilación con presión positiva. Intubación orotraqueal, masaje cardiaco por dos minutos sin respuesta”.



Sandra señaló que estuvo en trabajo de parto por más de cinco horas y Ángelo se percató de que en la sala de partos no habría balas de oxígeno ni equipo de paro para atender al recién nacido.



A pesar del dictamen de medicina legal, el caso sigue en investigación. Anteriormente, los familiares del recién nacido ya habían denunciado la presunta negligencia: “Mi hermana siempre estuvo asistida únicamente por personal de enfermería. No estuvo acompañada por un ginecólogo u otro profesional. En un momento se complica el tema del trabajo de parto de mi hermana, ella manifestó que tiene excesivo sangrado y le decían que estaba bien”, explicó en su momento uno de los familiares a Caracol Radio.



En el citado medio, el familiar también relató que habían llevado a la madre a ver a su hijo fallecido a una cámara de frio sin ningún tipo de apoyo psicológico: “A mi hermana la llevaron como a un cuarto de máquinas y le mostraron a su bebé que estaba congelado. Sin ningún tipo de orientación psicológica”.

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO