El hallazgo este miércoles de dos cuerpos que fueron torturados y abandonados en una carreta en el barrio Los Almendros, en la zona de Patio Bonito, estaría confirmando que en la ciudad se viene librando una guerra sangrienta. Y todo apunta a que los actores son bandas del microtráfico, que se pelean el territorio.



Estos dos últimos cuerpos guardan un patrón común con los otros 11 que se han encontrado en el último mes y medio en la ciudad. Todos tienen signos de tortura.



La tortura es una herramienta clásica para enviar mensajes a los enemigos. Que todos los muertos aparezcan con patrones similares no es gratis. Esto se trata de un ajuste de cuentas por microtráfico.

EL TIEMPO ya había reportado la aparición de 10 cuerpos en diferentes puntos de la ciudad entre el 4 y 21 de abril. Hasta ese entonces, cinco eran de personas que se cree habrían sido retenidas, llevadas a otros lugares y asesinadas y luego botadas en zonas diferentes. Y las otras cinco, que aparecieron en bolsas de basura y que se considera les pasó lo mismo, aún no se ha confirmado el lugar del asesinato.



Lo que llama la atención de la mayoría de los casos es la violencia sin límite utilizada por los victimarios. Sin embargo, el hecho más escabroso se conoció el 26 de abril pasado, cuando se reportó el hallazgo de una persona muerta que había sido torturada con 161 puñaladas. Estaba envuelta en un calchón rojo -que disimulaba la sangre- y luego fue abandonada en una calle del barrio San Antonio, de la localidad de Antonio Nariño.



Las cámaras de seguridad darían cuenta de que dos carreteros lo sacaron de una casa de pagadiarios que funciona en el barrio San Bernardo, donde esta semana la Policía realizó un operativo contra expendios de estupefacientes.



De acuerdo con el jefe de homicidios de la Policía Metropolitana de Bogotá, "el cuerpo fue lanzado en la localidad de Antonio Nariño y pudimos evidenciar, por el recorrido de cámaras, que el sujeto fue sacado de una casa del San Bernardo". Sin embargo, aunque las autoridades contaban con esta información, el mencionado inmueble solo fue sellado 10 días después.



Aunque no se ha podido establecer que existe una relación entre los cuerpos hallados en bolsas de basura, lo cierto es que la Policía confirmó que cinco de ellos han sido encontrados en Los Mártires y uno en Santa Fe -en pleno centro de Bogotá-, todos con las manos y pies amarrados y aparentemente habían sido asfixiados.



Para Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, este tipo de situaciones que se han venido presentando responden a la demarcación de territorio por parte de bandas de microtráfico que quieren el control del negocio.

"La tortura es una herramienta clásica para enviar mensajes a los enemigos. Que todos los muertos aparezcan con patrones similares no es gratis, independientemente del sector de la ciudad. Esto es un ajuste de cuentas por el control de un negocio que se está tomando a Bogotá", advierte el analista.



Hasta este miércoles, y desde el 27 marzo, cuando se conoció el primer caso, en Bogotá ya se registraban 12 muertos en extrañas circunstancias. De ellos, solo uno, el más macabro, parece tener ya dos responsables que fueron enviados a la cárcel y que, en medio de sus declaraciones, pusieron en el radar la existencia de la presunta "casa de masajes" o de torturas, donde habrían sido llevados al menos tres de los cuerpos encontrados, como lo señaló la Fiscalía.



Pese a que una fuente de la Fiscalía le confirmó a este diario que sí hay investigaciones en curso sobre posibles homicidios cometidos en ese lugar del San Bernardo, las autoridades distritales han sido enfáticas en que no pueden afirmar que "se trate de una casa de pique, ni de ninguna casa en común de donde hayan sacado estos cuerpos. Es por ello que podemos establecer que estos cuerpos han llegado de diferentes lugares y han sido abandonados en puntos diferentes de la ciudad".



Días antes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que no se iba a permitir que en Bogotá "ocurrieran ajusticiamientos macabros" y que de los seis casos reportados ya tres tenían resultados operativos, y que estaban tras la pista de otros tres.

No obstante, hasta la fecha solo se conocen capturas por el caso del hombre ajusticiado con 161 puñaladas, los otros dos avances operativos anunciados por la alcaldesa siguen siendo un misterio.

La casa en San Bernardo

La audiencia de legalización de captura de los dos hombres que transportaron el cuerpo del sujeto apuñalado múltiples veces fue la pieza clave para determinar la posible existencia de una "casa de masajes" que, según el fiscal del caso, es el lugar donde llevan a las víctimas para golpearlas, amedrentarlas y ajustar las cuentas pendientes.



"El señor Héctor Banguero -uno de los capturados- sería el portero de la casa de masajes, como la llamaron los testigos, y es el mismo hombre que en compañía de un compañero (sic) fueron los encargados de deshacerse del cuerpo".



Sin embargo, las versiones de los testigos del sector son las que dejan más dudas sobre los reportes oficiales de las autoridades. Según el investigador del caso, un testigo clave habría dicho que son pocos los que se atreven a hablar de lo que pasa en esa casa. "Todos saben que esa es la casa de los masajes, donde golpean gente y hasta la matan. De ahí salen y entran personas de una banda que se hace llamar 'los Seguros'; todos los habitantes tienen miedo porque saben lo que pasa en el tercer piso de la vivienda", afirmó el testigo.



Otro de los factores clave es la posible instrumentalización de habitantes de calle y carreteros para las actividades delictivas de esta organización. Testigos del caso presentados por la Fiscalía señalaron que era común ver rondar carreteros por la zona aledaña y justamente hombres con estas características son los sospechosos de abandonar dos de los cuerpos encontrados en último mes.



REDACCIÓN BOGOTÁ