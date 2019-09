Presunta deuda millonaria de Morris en impuestos prende redes sociales

Luego de la información publicada por Caracol Radio sobre las presuntas deudas tributarias que tendría el candidato a la Alcaldía, Hollman Morris, con la Secretaría de Hacienda, por más de 36 millones de pesos, las redes sociales se encendieron.



El exsecretario de Hacienda de la administración Petro, Ricardo Bonilla, salió en su defensa y publicó un trino en el que afirma que no aparecen esas deudas y recomendó entrar a la página y verificar la información. Pero la pregunta es, ¿se puede consultar esa información cuando por ley es reservada?

"Entra a Hacienda y lo confirmas. No aparecen esas deudas. Hay un apartamento, valorado por más de $1.000 millones, a nombre de una señora, con predial 2018 pago y 2019 sin pagar. Qué @EspinosaRadio muestre las propiedades y sus deudas", trinó el exfuncionario.

La respuesta del experto en economía fue para Diana Marcela Otavo Morales (@dianamotavo) quien en su red social escribió: "Un candidato deja de pagar los impuestos de bienes a su nombre para castigar a su exesposa y a sus hijos que aún viven en el bien. ¿Y no ven ahí violencia económica? ¿Así lo apoyan para que sea alcalde? ¿No paga los impuestos y quiere ser alcalde? Pena debería darles", escribió la contadora.



Según la información del periodista Jorge Espinosa (@EspinosaRadio), el candidato de la izquierda, quien es respaldado entre otros por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, estaría debiendo el impuesto predial de los años 2016, 2017 y 2019, por un valor de 36 millones 119 mil pesos de un inmueble de su propiedad.



Morris también tendría, al parecer, otra deuda por el impuesto de un vehículo a su nombre.

Ante toda esta polémica que se ha desatado sobre la consulta de los contribuyentes, la Secretaría de Hacienda Distrital dijo también en un trino, que no es posible consultar el estado de cuenta de los contribuyentes.



"En la página web de la Secretaría de Hacienda no es posible consultar el estado de cuenta de los contribuyentes. Para esto es necesario tener usuario, contraseña y estar debidamente autenticado", respondió @HaciendaBogota.

Por ser información reservada, la Secretaría de Hacienda no va a entregar información a menos de que sea el propio contribuyente el que la solicite.



Mientras tanto, el senador Petro insistió en la defensa de Morris y salió a decir en su cuenta de Twitter: "Entonces, todo un secretario de hacienda,y experto en economía tiene que salir a decir que sobre (Hollman) Morris construyeron una calumnia sobre el no pago de sus impuestos, cuando solo bastaba mirar el Internet?"

Y en otro trino dijo: "Contra Hollman han inventado el cuento que no pagó impuestos, y esta es la realidad: ¿Por qué ese ataque? Porque la decisión política que se va a tomar está en prolongar el modelo de Peñalosa: TransMilenio con excusa del metro y POT de especulación inmobiliaria o cambiarlo".



El periodista Espinosa contó en su red social: "El jueves llamé a Hollman Morris y le pregunté si tenía deudas con la ciudad. Me dijo que sí, me dio el valor y me explicó que no usaba el bien. Ahora @petrogustavo dice que me lo estoy inventando y que, además, lo hago para hacer no sé qué tontería a favor de Peñalosa".

Los escándalos de Morris

Desde que inició la campaña a la Alcaldía de Bogotá, Morris se ha visto involucrado en varios escándalos que no dejan de preocupar.

Un grupo de mujeres líderes de la Colombia Humana rechazaron el apoyo que Petro le dio a Morris por las denuncias públicas que se han hecho en contra de este político de izquierda relacionadas con presunta violencia intrafamiliar y acoso.



Al respecto, el candidato, en una entrevista con EL TIEMPO, se defendió: "Este es un tema de un mal divorcio. A mis hijos los han convertido en un botín de guerra. Esto se resume en que si usted se va a divorciar, si no es conmigo, no es con nadie y primero lo destruyo".



Contra Morris se han ventilado dos casos donde se le señala de acoso, uno contra una periodista y otro contra una exfuncionaria del Concejo de Bogotá.

EL TIEMPO llamó y le escribió Morris para conocer su versión pero no respondió. La oficina de prensa del candidato escribió: "No tenemos conocimiento del tema".

REDACCIÓN BOGOTÁ