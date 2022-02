Algunos padres de familia del Colegio Anglo Americano, ubicado en la calle 170 con octava, en Bogotá, expresaron su rechazo por una medida que tomó la institución educativa y que, según ellos, evita que los menores que no paguen el servicio de almuerzo puedan calentar los alimentos que llevan desde casa.



Según detallan los padres de familia, la decisión se debe al costo que tienen los almuerzos dentro del colegio, los cuales oscilan entre los 16.000 y 18.000 pesos.



De acuerdo a la denuncia que recoge RCN Radio, un padre de familia de este centro educativo señaló que su hijo le había comentado desde el primer día que no le permitían calentar la comida dentro de la institución, por lo que debe consumir los alimentos fríos.



A raíz de este inconveniente, otros padres de familia decidieron crear un grupo en redes sociales, comunicar su inconformidad e incluso adelantar un acercamiento con la rectora del colegio, Carolina Merchán Castillo, para encontrar una solución.



¿Qué dice el colegio?

Ante los reclamos de los padres de familia, la institución se pronunció y aseguró que se mantienen en la decisión y no permitirán que los estudiantes calientes sus alimentos por motivos de seguridad.



En el documento que envió el colegio a los padres de familia se indicó que no aceptarán la solicitud porque "la seguridad de los estudiantes prima en cualquier situación, los niños no pueden quedar solos manipulando loncheras eléctricas que pueden provocar un accidente por recalentamiento, picos de energía o paso de corriente", indicó la institución.



Por otro lado, las directivas del lugar aseguraron que las aulas están diseñadas para que los estudiantes reciban las clases correspondientes, por lo que no están "acondicionados ni cuentan con la asepsia necesaria para la manipulación de alimentos". El colegio agregó que no tienen espacios adicionales para poder calentar los almuerzos.



El centro educativo añadió que "al calentar y consumir cualquier tipo de alimento se generan olores que no son propios de un salón de clase, causando molestia a los estudiantes". Sin embargo, las directivas aseguraron que seguirán prestando el servicio de comedores para que en este lugar sí se puedan consumir los alimentos.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la rectoría del Colegio Anglo Americano, pero hasta el momento no han dado una respuesta.

