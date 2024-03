Metro de Bogotá: presidente Petro propone trazado 'mixto' y pide revisar el contrato

Junto con el ministro de Transporte, William Camargo, y la viceministra de de Infraestructura, María Constanza García, el presidente Gustavo Petro presentó este domingo los resultados del estudio que su gobierno, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), contrató con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) sobre el metro de Bogotá.

El presidente dijo que le pidió a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que revise el contrato entre la Empresa Metro de Bogotá y la alcaldía. Asimismo, que "adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del presupuesto nacional y que con estos podamos financiar un mejor metro para Bogotá".

Aseguró además que el estudio, que tuvo un equipo de 36 expertos nacionales e internacionales y compiló 9.820 documentos, evaluó "condiciones económicas, geotecnia, estructuras, túneles, operaciones, demanda, condiciones ambiental, urbanísticas, entre otras, para determinar lo que gana la sociedad con las diferentes alternativas del proyecto de metro, versus los costos".

Obras del metro de Bogotá. Foto:Alcaldía de Bogotá Compartir

También reiteró que el Gobierno Nacional financia el 70 % del proyecto, según el acuerdo de cofinanciación que firmó con el Distrito.

Además, afirmó que ya "no hablaremos más" sobre el trazado subterráneo que presentó cuando era alcalde de Bogotá, en 2014. "Irreversiblemente se perdió, ese proyecto no se puede hacer hoy", dijo.

"Nosotros presentamos una nueva alternativa de metro que vamos a llamar mixto, que proponemos conservando el tramo actual que está construyendo la actual administración desde el patio taller en Bosa hasta la estación Antonio Nariño, cerca al centro de Bogotá, en donde se vuelve subterráneo para llegar hasta la carrera 72", indicó.

Dijo que desde que no se hizo "el proyecto de la Bogotá Humana" hasta la actualidad, se han perdido 8 billones de pesos para la sociedad bogotana. "Suma la disminución de la productividad de la ciudad durante este tiempo, el desmejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y los tiempos perdidos de vida", añadió.

Para explicar su alternativa, que tendría dos estaciones más, resaltó dos indicadores que comparan el megaproyecto en construcción y su propuesta. El primero es la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la "rentabilidad que recibirá toda la sociedad colombiana por hacer el proyecto". Esta medición, para ambas alternativas es de 9,5 %.

Visita a las obras del patio taller del metro. Foto:Mauricio Moreno Compartir

El otro indicador es el Valor Presente Neto (VPN), que son los beneficios sociales que traerá el proyecto los próximos 30 años.

"El estudio indica que el proyecto mixto tiene un saldo favorable de un billón seiscientos mil millones de pesos, mientras el actual proyecto de la Alcaldía solo da un billón de pesos. Es decir, la propuesta que le hacemos a la Alcaldía es un 60 % superior a la propuesta actual", indicó.

No obstante, expertos consultados por este diario se percataron que las cifras que presentó por medio de un cuadro eran distintas a las que dijo. En la imagen, se ve que la opción elevada tiene mejor Valor Presente Neto (VPN).

Cuadro presentado por el presidente Petro. Foto:Archivo Particular Compartir

El presidente, por otro lado, afirmó que con su propuesta el tiempo de viaje también disminuiría un 77 %, y que la alternativa mixta ahorra "10.000 millones de pesos en emisiones".

Asimismo, dijo que la construcción elevada requiere más cierres viales y generará más tráfico, además de una disminución del espacio público.

"Con la opción mixta podemos conectar el tramo 2, que va desde la estación de la calle 72 hasta Suba, sin necesidad de hacer trasbordo", añadió, y afirmó que con el tramo elevado la estación de la primera línea quedaría 40 metros más arriba que la de la línea dos.

"Lo que he demostrado no es capricho mío, son expertos de talla mundial y nacional, los que con base en el estudio nos permiten extraer estas conclusiones (...) todavía es posible, no es que tengan que detener las construcciones", aseguró el Presidente.

Cabe resaltar que el alcalde Carlos Fernando Galán dijo en días previos que la obra ya tiene un avance del 30,86 %, y que se espera entregar en el primer trimestre de 2028.

"Yo le dije a los ciudadanos que voy a mantener el proyecto cómo está, lo llevaré a buen puerto y lo terminaré cómo está planteado. Tengo un compromiso con la ciudadanía, el proyecto sigue cómo va", indicó.

