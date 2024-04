‘Los cortes de energía en Bogotá están a la vuelta de la esquina’: Presidente del Grupo Energía de Bogotá

El crecimiento del consumo de energía en Bogotá y la Sabana ha continuado creciendo, solo en marzo pasado tuvo un aumento del 8 por ciento, pero sin duda será mayor en el corto plazo con el crecimiento que tiene la ciudad, las nuevas industrias y empresas que se están instalando y con los proyectos de renovación del parque automotor de Transmilenio, la primera línea del metro y el Regiotram de Occidente.

Todos van a demandar mucha más energía eléctrica, pero ya hoy la oferta está siendo superada por la demanda, tanto así que el presidente del Grupo Energía de Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, afirma que ya hay 14.000 viviendas en la capital y la Sabana, data center y nuevas fábricas a las que “no se les puede garantizar energía”.

Todo este problema es porque los proyectos de nuevas redes de transmisión, como Chivor Norte y Sogamoso, que comenzaron hace cerca de 8 años, no han podido avanzar por la oposición de propietarios de bienes, comunidades y por discusiones ambientales.

La línea Chivor Norte permitirá contar con 230 kilovoltios de energía eléctrica. Foto:Grupo Energía Bogotá Compartir

“Estamos en un momento de enorme vulnerabilidad (…) Si la demanda de energía sigue creciendo y no hay nuevas líneas de transmisión, hay que decidir qué parte de las demandas, en algunas horas pico, no van a poder ser abastecidas”, le dijo Ortega a EL TIEMPO, quien se mostró preocupado y asegura que “el impacto ambiental de no hacer este proyecto es mucho mayor que el impacto de hacerlo”.

El alcalde Carlos Fernando Galán dijo que uno o dos años Bogotá puede tener dificultades con el suministro de energía. ¿Estamos en riesgo de quedarnos sin la energía para toda la demanda de la ciudad?

La realidad de la región es que estamos en un camino con huecos y ya estamos sin llanta de repuesto. La oferta y la demanda tienen que estar cuadradas segundo a segundo, y la energía que tenemos disponible en el centro del país hoy en día ya es igual a la demanda. Tenemos que traer energía de Ituango o de Sogamoso o de Chivor.

Y si esa energía no la podemos traer va a haber faltantes y alguien va a prender un bombillo y no va a haber suficiente corriente para abastecerlo

Y si esa energía no la podemos traer va a haber faltantes y alguien va a prender un bombillo y no va a haber suficiente corriente para abastecerlo. La demanda en marzo creció 8 por ciento y si sigue creciendo así, a final de este año, si no hay nuevas líneas de transmisión que puedan traer esos electrones de las hidroeléctricas baratas, de Ituango, de Sogamoso o de Chivor, va a tocar decidir que parte de las demandas en algunas horas picos no van a poder ser abastecidas. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos barrios o en algunas regiones o municipios tendrán apagones probablemente en la hora pico, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche.

¿En este momento ya hay efectos?

Ya hay efectos, muy onerosos. Hay proyectos de data centers en la Sabana que cuando van a pedirle a Enel, que es la empresa que abastece la energía, nuestro socio italiano en Cundinamarca, y ellos no pueden ya firmar un contrato que diga que ese proyecto va a tener energía eléctrica.

¿Enel ya no puede garantizar la energía?

Ya no puede garantizar. Hay 14.000 viviendas a las que no se les está garantizando energía, que están en construcción en la Sabana.

El sistema Chingaza está conformado por los embalses de Chuza y San Rafael Foto:Milton Díaz Compartir

En la Sabana, incluido Bogotá…

Incluido Bogotá, toda la zona norte y occidente es la que está más afectada por la falta de infraestructura de transmisión.

¿Se pueden afectar otras regiones?

Puede que en un momento dado los recortes puedan afectar al Guainía, al Guaviare o al Meta, porque toda la parte centro del país se alimenta a través de Bogotá.

¿Cuánta energía demanda Bogotá y la región?

Más o menos se requiere una potencia de 3.500 megavatios hora. Esa es la máxima potencia. Uno tiene que tener la máxima potencia para el pico. El total del consumo al año es de unos 36.000 gigavatios hora en Bogotá y la región.

¿El problema es porque no tenemos las redes de transmisión de Chivor Norte y Sogamoso?

Sí, y la de Ituango, que viene la Virginia Nueva Esperanza. Esa la hace otro grupo. Tienen los permisos, pero todavía no han arrancado la construcción.

¿O sea que son tres líneas de transmisión las que Bogotá y la región necesitan?

Sí, señor.

¿Qué le garantizarían a Bogotá y a la región estas tres líneas?

En el centro del país estamos consumiendo energía de las cuatro turbinas de Termozipa, a carbón, que cuesta más del doble que el agua

Que cualquier negocio que se quiera montar tiene la certidumbre de poder contar con electricidad, que el metro, los trenes de cercanías, que la movilidad eléctrica va a ser viable y que va a tener unos costos más competitivos, porque el costo de una termoeléctrica con gas es de 800 pesos el kilovatio hora, pero el de una generación hidro en estas épocas de lluvia puede ser 150 o 200. La diferencia del precio depende de dónde uno la pueda adquirir.

Hoy, en el centro del país estamos consumiendo energía de las cuatro turbinas de Termozipa, a carbón, que cuesta más del doble que el agua, y además genera contaminación de unas 90.000 toneladas mensuales de carbón, más de un millón al año.

¿Qué significan 90.000 toneladas mensuales de carbón?

La contaminación que generan todos los carros de Bogotá durante 15 días, eso es lo que te está generando en un mes Termozipa.

¡Qué cifra!

Si. Es muy alta, estamos contaminando y haciendo un impacto muy grave en el medio ambiente.

¿Usted dice que se pueden afectar los proyectos de transporte masivo, como el metro y los Regiotram? ¿Así de grave es?

Todos los proyectos dependen de que estas líneas estén listas. Obviamente, estos proyectos no van a operar este año ni el siguiente, pero en el 2027, 2028, Bogotá necesita un montón de electricidad que hoy no tiene. Hoy se están parando proyectos. Esto es urgente que se logre destrabar.

¿Además de proyectos de urbanismo, también se puede afectar la renovación del parque automotor del sistema TransMilenio?

Hay gente muy molesta de parques industriales que necesitaban 200 megas de potencia para montar fábricas de distintas actividades y no pueden porque no hay electricidad. Por ejemplo, Falabella, que tenía un centro de distribución automatizado, no lo puede operar porque no tiene electricidad. Todo proyecto nuevo de zonas francas en la Sabana norte, Tocancipá, Gachancipá, que necesite montar una planta, alguna cosa para crecer, no va a tener electricidad.

Colombia tiene una experiencia muy dolorosa en la Costa, acuérdense de las manifestaciones de usuarios en Sucre y Córdoba por los recortes de energía. Las peluquerías, los pequeños restaurantes, los pequeños comercios, de repente van a tener 4 horas al día sin electricidad, y lo que implica eso para el manejo de alimentos refrigerados. La vida es muy ingrata cuando uno no tiene la electricidad con certidumbre, la confiabilidad del sistema es esencial y eso es lo que está en juego en el centro del país.

De la toda la flota de buses del sistema TransMilenio, 1.485 son eléctricos. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO Compartir

¿Eso está en juego, no es que esté pasando todavía?

Si llegan a fallar un par de máquinas de Termozipa, una termoeléctrica a carbón, podemos tener restricciones hoy.

Las dos líneas de transmisión Chivor Norte y Sogamoso deben estar a más tarde en el 2026, ¿es factible lograr que empiecen a operar ese año?

El costo de bloquear es demasiado dramático para toda la sociedad.

Tenemos el compromiso y las cuadrillas listas para entrar a trabajar. Hay personas que se oponen a estos proyectos. Puede que en el pasado la comunicación no haya sido lo suficientemente generosa, fluida, amigable. En eso hay un mea culpa. Yo le he dicho a todo el mundo, cualquier inconveniente del pasado, nosotros no estábamos acá, pedimos mil disculpas, tenemos toda la voluntad de sentarnos a dialogar, nos hemos sentado con todo el mundo sin ningún problema, pero, por favor, no bloqueen. El costo de bloquear es demasiado dramático para toda la sociedad.

Garantizamos que somos respetuosos, que el precio que se paga por esos derechos de paso es justo, que no tenemos ningún oportunismo, que a la gente que se le impusieron demandas judiciales nos sentamos con ellos y las retiramos unilateralmente si llegamos a un acuerdo. Los medios agresivos del pasado no es nuestro estilo, yo no funciono así, yo todo lo hago por las buenas, pero que me den la oportunidad.

O sea que estas redes están frenadas por algunos propietarios, comunidades y un tema ambiental...

Sí señor. Y mucho con mentiras. Dicen que vamos a dejar sin agua el valle del río Frío. Eso es una mentira brutal. Una torre no afecta una fuente de agua. El pilar de una torre son 3 metros, el área de una torre son 16 metros cuadrados y nos comprometemos a solamente a afectar 16 metros cuadrados. Tenemos métodos de construcción en los que no usamos bulldózer, no tumbamos bosque, se bota con drones toda la línea.

¿Cuánta energía aportarían Chivor Norte y Sogamoso a la región?

Cada una de esas líneas es de 500 kilovoltios; si son dos circuitos, se puede traer un 30 por ciento más de energía de la que hoy se tiene y que Bogotá ya está necesitando. Es esencial para el desarrollo de Bogotá que podamos construir esta infraestructura.

¿Es hora de que el Distrito y el Gobierno Nacional intervengan?

Les hemos pedido a todos la colaboración y queremos que haya conciencia de que los impactos ambientales grandes no son las torres. Los problemas ambientales de la Sabana no vienen de la infraestructura eléctrica, viene de lo que no se vigila y lo que no se regula.

¿Cuál es el porcentaje de avance de las líneas Chivor y Sogamoso?

Apenas van por un 30 – 40 por ciento. Debieron estar terminadas en el 2018. Estamos muy colgados. Requerimos que nos den las sustracciones en el Ministerio de Ambiente, porque el impacto ambiental de no hacer este proyecto es mucho mayor que el impacto de hacerlo.

Puntualmente, ¿dónde están esas dificultades para Chivor y para Sogamoso?

Los temas más complejos son al pasar por los municipios del norte, por Tabio; hay unos retos importantes en Sopó y en la entrada por Nueva Esperanza, por la zona de Funza y por Soacha. Es la vuelta alrededor de Bogotá lo que está siendo más difícil.

¿Se compromete el Grupo Energía Bogotá a recibir a las personas que se han opuesto?

Al que lo requiera y que esté afectado por un litigio, tenemos toda la voluntad de desmontar el litigio, sentarnos a encontrar una salida razonada y los precios van a ser justos.

Si no están esas redes en 2026, ¿qué opciones hay? ¿Las térmicas?

No, si no se alcanza no hay fuentes suficientes.

¿Ni siquiera Termozipa aguanta?

No, no aguanta. Va a haber recortes. Habría recortes de energía para alguien. ¿A quién? y ¿cómo se decide eso? Las autoridades deberán definir quiénes son los que se quedan sin luz.

¿Es decir, estamos a la vuelta de la esquina de un apagón?

Estamos a la vuelta de la esquina de recortes de energía, porque no se apaga todo el tiempo. La gente no va a poder tener la certidumbre que su nevera va a tener electricidad 7x24.

¿El fenómeno del niño ha contribuido a agravar la situación?

Hace que en este momento seamos muy vulnerables. Estamos en un momento de enorme vulnerabilidad, si no pasa nada malo, no va a pasar nada malo, pero si tenemos un evento desafortunado en una turbina o un bloqueo, y esas plantas dejan de operar, Bogotá va a tener restricciones de electricidad.

Además de la situación de estas dos líneas de transmisión, ¿hay un problema de capacidad de generación del país?

El país también tiene un reto de generación, no ya, sino a partir del 2027 - 2028.

¿Tiene un poco más tiempo?

Pero es muy poquito para estos proyectos. Esos proyectos son lentos de ejecución. En Colectora, que debió haber entrado en el 2022, aún no tenemos la licencia ambiental.

¿Podemos decir que hay una emergencia?

Yo le llamo urgencia.

¿Esa urgencia es para no detener el crecimiento y el desarrollo de Bogotá y la región por falta de energía?

Nada impacta más la salud de la gente que la calidad del aire. Bogotá es una ciudad que tiene problemas importantes de calidad de aire y eso solo se resuelve moviéndonos a movilidad eléctrica en el transporte de distribución de carga y el transporte público. Eso depende de una infraestructura eléctrica inmensa. Y privar a la ciudad de esa calidad de vida, de tener un aire limpio, es algo que no nos lo podemos permitir.

Si hay dificultades, ¿también nos puede impactar el bolsillo?

Sin lugar a dudas. La energía de Ituango, que es una obra fenomenal, puede llegar entre 150 o 200 pesos el kilovatio de hora. Si mira su factura, el costo total que se paga en Bogotá es entre 600 y 700 pesos. De eso, el 30 por ciento por energía. Si la energía es a 150 pesos, si llegara de Ituango, el precio puede caer aproximadamente a 500 o 600.

Si el precio se vuelve de una termoeléctrica, se sube a 800. Esos 600 de incremento los van a ver y van a empezar a pagar como en la Costa, a 900 pesos el kilovatio hora. Calculen la diferencia de pasar de 600 a 900 pesos, es un incremento del 50 por ciento en la cuenta mensual de electricidad si no logramos tener acceso a la energía barata de las hidroeléctricas.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En X: @guirei24