‘Sería bueno que la alcaldesa Claudia López fortaleciera su equipo’

María Fernanda Rojas, concejal de la Alianza Verde, comunicadora social, especialista en opinión pública, magíster en Análisis de Problemas Políticos y Económicos, exdirectora del IDU, con más de 20 años de experiencia en el sector público, es la nueva presidenta del Concejo de Bogotá. Empezará su nuevo rol el próximo año, y en entrevista con EL TIEMPO habla de sus perspectivas sobre lo que se viene para la ciudad en el 2021.

¿Cuál es su opinión del Concejo que va a presidir?



Este Concejo ha enviado unas muy buenas señales a la ciudadanía, es un Concejo que se está poniendo al día con esa deuda que años atrás tuvo el cabildo, ha estado a la altura de esta crisis, ha sesionado desde el primero de enero, ha estado al pie del cañón para ayudar a salvaguardar el futuro de la ciudad, que ha estado este año con una crisis compleja.



¿Qué se puede esperar de su gestión?, ¿cómo será el control político y en qué se va a diferenciar de esta presidencia?



Hay un primer rasgo importante, por primera vez las mujeres estamos al frente de la ciudad, tanto la alcaldesa, Claudia López, y en el Concejo, porque no solo estaré yo en la presidencia, sino que me acompañarán Carolina Arbeláez y Gloria Díaz en la vicepresidencia, es un liderazgo conjunto femenino en la ciudad. En segundo lugar hay que garantizar el control político, es el carácter más importante de las corporaciones públicas, el alcance que tenemos de nuestros acuerdos y proyectos tienen limitaciones, dependemos que la administración avale, pero el fuerte de un Concejo es el control político y el otro año debe ser el año de la ejecución, de la reactivación y el rescate social, así que lo mejor que haremos y con más fuerza es vigilar estas promesas.



¿Cómo será ese control?



El Concejo tiene que ir de la mano con el control ciudadano. Bogotá ha demostrado que tiene una ciudadanía muy activa y formada. Usted puede hacer un foro de movilidad y salen un montón de ciudadanos con ideas serias, sólidas sobre el tema. Creo que lo primero es que debe haber una alianza con la ciudadanía; el Concejo, en la medida que la vacuna se vaya extendiendo, la reactivación se vaya dando, que sigamos consolidando el autocuidado, el uso de la mascarilla, etc., tendrá que salir cada vez más a la calle y estar más en contacto con la ciudadanía.



¿Qué piensa sobre el POT que está en discusión, y que no salió este año?



Es el gran reto. El próximo año, si el Distrito presenta el proyecto, es una oportunidad de hacer un modelo sostenible de ciudad, un modelo verde, no por lo político, sino en el sentido de la sostenibilidad a largo plazo de la ciudad y la región. Este viernes hacemos un debate por la participación ciudadana en el POT, qué ha pasado con los diagnósticos, qué espacios se han garantizado para ese ejercicio. El año pasado, una de las debilidades de Peñalosa fue el tema de participación, no se puede cometer ese error, hay que contar con un ejercicio integral de participación.



La plenaria está debatiendo el presupuesto del 2021, ¿cómo va esto?



Ya estamos en las plenarias, comienza propiamente el debate en esta etapa, el gran derrotero es la reactivación y lo que se ha llamado el rescate social, que son una serie de proyectos que apuntan a los sectores más golpeados de la crisis, a la generación de empleo y la reactivación, brindar mecanismos de inversiones para que empresas e industrias puedan volver a su ritmo de antes.



¿Usted cree que el equipo de gobierno es el que es o hay que hacer ajustes?



Creo que un año es un buen tiempo para evaluar sectores que han tenido la oportunidad de brillar y no lo han hecho, soy respetuosa de la autonomía de los alcaldes, pero sí sería bueno que la alcaldesa fortaleciera su equipo, ha habido liderazgos importantes, se han destacado mujeres, las secretarías de Educación, de Integración Social, Desarrollo Económico, que se han echado en sus hombros cargas fuertes, creo que ese liderazgo podría ser reforzado.



¿No le han gustado los hombres?



Me gusta el secretario de Salud, presenta con mucho conocimiento los temas, me ha gustado el de Hacienda, al que le ha tocado una tarea muy fuerte con proyectos como el plan Marshall, el cupo de endeudamiento, el presupuesto.



Usted, que es cercana a la alcaldesa, si tuviera que darle una recomendación de dónde ajustar, ¿dónde sería?



Yo creo que cultura es un sector donde se puede hacer un refuerzo importante y eso ha sido casi un consenso, pero la alcaldesa escuchará opiniones y decidirá. Ha habido una oportunidad de reforzar ese tema, pero la cultura ciudadana ha brillado muy naturalmente, tenemos eso en el ADN de la ciudad, la gente ha sabido cuidarse, usa el tapabocas, tiene los cuidados y eso nos ha ayudado bastante.



El otro año viene la discusión sobre el tema tarifario de transporte público, ¿cuál cree que es la forma para refinanciarlo?



Tiene que haber una reforma a nivel nacional, tenemos un modelo que parte de que los modelos son autosostenibles, eso no pasa, en el transporte moderno usted debe garantizar que todo el mundo acceda, no que la tarifa sea más alta o baja, sino que todo el mundo pueda acceder al transporte, hay que tomar medidas para que quienes no puedan pagar una tarifa plena tengan subsidios, llevar el transporte a zonas apartadas. Hacer que el sistema per se sostenga no es posible.



¿Le gusta todo lo del corredor verde de la 7.ª?



Me parece que hay muchas cosas por mejorar, y hay otras que me gustan. En el norte del corredor verde de la 7.ª falta mucho trabajo. Creo que incluso para estar en la etapa conceptual le falta más desarrollo, me gusta que no hay subordinación del peatón y el ciclista a los otros modos de transporte.



¿Usted dará plenas garantías de participación a sus colegas?



El día que fui designada por mis colegas creo que hubo un reconocimiento del carácter democrático que tengo y he reflejado, por supuesto que yo quiero hacer un trabajo como concejala articulada con la alcaldesa, la bancada de gobierno quiere que esto salga bien con el Plan de Desarrollo que se ha presentado, y ha habido un Concejo bastante sensato, el Concejo ha hecho la oposición en los espacios que ha tenido. El Plan de Desarrollo mejoró por los aportes del Concejo, y muchos aportes fueron de la oposición, estamos en un modelo distinto, hay oposición, pero es una oposición que aporta ideas y el Gobierno las plasma en sus apuestas, y eso es un paso.¿Cuál ha sido su mayor crítica a este gobierno?

Yo hice algunas críticas a la propuesta de TransMilenio por la 13, y espero incidir en que se replantee esa decisión, también algunos temas con los humedales, con el manejo, además porque ha habido posiciones distintas, una en Ambiente y otra en Acueducto, y ahí ha habido conflicto. En varios temas en los que ha habido decisiones que son contrarias a lo que pienso he salido a plantear las críticas con el ánimo de construir, de buscar coherencia y salidas concretas.

