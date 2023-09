Tras el anuncio del Gobierno Nacional de realizar recorridos por los barrios de tres localidades en Bogotá (Kennedy, Engativá y Suba) con la finalidad de acercarse a las comunidades afectadas por la inseguridad en la capital del país; el candidato a la alcaldía, Diego Molano, le solicitó al presidente que él, como aspirante a la alcaldía, fuera incluido dentro de estos recorridos en aras de verificar que las visitas no tuvieran fines políticos electorales.



(Le puede interesar: Las fuertes reacciones que genera la toma de Bogotá por el gobierno Petro)

Sin embargo, en la mañana de este martes 26 de septiembre, la Presidencia de la República, en voz del jefe de Gabinete (e) Juan Ramón González le informó a Diego Molano que tal solicitud había sido rechazada.



"Es preciso señalar que el evento 'Gobierno con el Pueblo' que se llevará a cabo, no es un evento de carácter político electoral. Así mismo, de acuerdo a los expuesto en el artículo 127 de la Constitución Política, los servidores públicos no podrán tomar parte en las actividades de partidos y movimientos políticos".

Facebook Twitter Linkedin

Diego Molano no fue aceptado Foto: Diego Molano

La respuesta emitida por la Presidencia de la República no fue vista con buenos ojos por el candidato quien, mediante su cuenta de 'X', le expresó su inconformidad y preocupación a la Misión de Verificación Electoral (MOE).

Señores @PGN_COL @CNE_COLOMBIA @moecolombia en días pasados envié solicitud al presidente @petrogustavo de poder acompañar las “tomas de localidades en Bogotá”.



Hoy, recibí respuesta en la que Presidencia de la República me niega la participación.



Teniendo en cuenta que… pic.twitter.com/SgAr5tCYFK — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 26, 2023

"Señores @PGN_COL @CNE_COLOMBIA @moecolombia en días pasados envié solicitud al presidente @petrogustavo de poder acompañar las “tomas de localidades en Bogotá”.



Hoy, recibí respuesta en la que Presidencia de la República me niega la participación.



Teniendo en cuenta que Gustavo Bolivar ha asegurado ser el candidato del gobierno espero no le permitan su participación, ni la de sus delegados, pues sería un flagrante acto de ilegalidad.



Les dejo carta de solicitud y respuesta".

Las reacciones al anuncio del Gobierno sobre los recorridos

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Robledo, Gustavo Bolívar, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Foto: Archivo EL TIEMPO

A un mes de las elecciones para la alcaldía de Bogotá, el gobierno del presidente Gustavo Petro realizará durante dos días, el próximo 28 y 29 de septiembre, encuentros con ciudadanos en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba.



Los primeros en manifestarse fueron Carlos Fernando Galán, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Rodrigo Lara. Galán cuestionó que las reuniones a un mes de elecciones y que el Gobierno prometa cosas cuando no le ha cumplido a Bogotá. Molano pidió que se le permita participar y que la Procuraduría haga presencia. Lara hizo la misma petición y que se debatan los temas. Vargas pidió al Presidente no interferir en las elecciones.



En la noche, Juan Daniel Oviedo señaló que no quiere que el Presidente gobierne en tercera persona y Jorge Robledo dijo que con movilizaciones no van a solucionar la desilusión de la gente.

Facebook Twitter Linkedin

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolivar, posa en entrevista para El Tiempo Foto: Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Bolívar respondió que el Presidente tiene la obligación de desplazarse por el país para escuchar a la gente en eventos públicos y que ni el ni su equipo de campaña participarán de los eventos en Bogotá.



En el gobierno Petro hay distintas versiones. Al consultar ministros, estos niegan que haya una intención electoral: “sería un delito y falta disciplinaria”. Cercanos a la consejera Ortíz también marcaron distancia a esa tesis y apuntaron que en todos los eventos se deja expresamente claro que se está en el marco de la ley de garantías y que nadie puede hacer proselitismo.

REDACCIÓN BOGOTÁ