Después de su fallido intento por regresar a la política en 2018, el polémico excontralor de Bogotá y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Ovidio Claros quiere reencaucharse en un alto cargo.



En esta ocasión ya no será en la Cámara de Representantes, de donde salió por una demanda de pérdida de investidura y luego tuvo un breve retorno, ni al Senado, aspiración que no logró los votos para alcanzar una curul, ni incluso para ser nombrado contralor general.



A sus 65 años, Claros quiere llegar a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo, según ha trascendido, del presidente Gustavo Petro.



El mandatario estaría así buscando que, ya con una coalición en el Congreso fracturada, sus proyectos de reformas salgan adelante en el Legislativo.



José Ovidio Claros Polanco es un abogado bogotano de la Universidad Libre que se ha sabido mover entre la política y la justicia. Es de estirpe liberal, pero también estuvo en Cambio Radical.



En la actual coyuntura política que vive el país, el nombre de Ovidio Claros vuelve a estar entre la opinión pública. Por él fue que la Judicatura no pudo votar en un primer momento sobre las 300 tutelas que buscaban ‘salvar’ al alcalde Petro.



Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es la sede principal de la entidad de los empresarios de Bogotá y Cundinamarca. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los magistrados debían definir si el entonces procurador general Alejandro Ordóñez era competente para destituir al mandatario local. La mayoría era de la posición de votar en contra de admitir las tutelas, pero Claros solicitó revisar primero unos memoriales que pedían un estudio más de fondo.



Claros ha sido cuestionado por escándalos como el llamado ‘carrusel de pensiones’ en la Judicatura y varias tutelas de ese alto tribunal, que tuvieron que ser rectificadas por la Corte Constitucional.



De hecho, el nombre de Claros, quien para ese momento fungía como presidente de la Judicatura, apareció en una compulsa de copias de la Fiscalía General a la Corte Suprema.



También se lo cuestionó porque fue elegido magistrado de la Judicatura a pesar de que tenía una millonaria demanda contra el Estado por la pérdida de su curul en la Cámara en 2004 -por decisión del Consejo de Estado- y que recuperó luego en 2006, a un mes de terminar ese período.



También se recuerda que enfrentó una demanda de su exesposa por supuestamente no cumplir con la cuota de alimentos de sus dos hijos.



Ovidio Claros se posesionó como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Foto: Archivo EL TIEMPO

Incluso, cuando estuvo en la lista de candidatos a la Contraloría de Bogotá también fue cuestionado por hechos ocurridos durante su paso por la gerencia administrativa del Instituto de los Seguros Sociales de Cundinamarca. Claros había sido suspendido por 30 días en el cargo y tenía seis investigaciones.



Todos esos cuestionamientos fueron recordados cuando este político a pareció en la lista de candidatos a ser contralor general en 2018.



Claros es esposo de la actual representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, quien ya estuvo en la cámara baja por el Partido Liberal y regresó en 2022 con el aval de la Alianza Verde. Fue la fórmula a la Cámara que tuvo la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López.



Cabe recordar que la junta directiva de la Cámara de Comercio está integrada por 12 miembros, cuatro de ellos del Gobierno Nacional y ocho de los empresarios. Pero para la elección del presidente ejecutivo se necesita una mayoría absoluta, es decir, ocho votos.



Sin embargo, este diario estableció que los promotores del cambio en la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá contaban con siete apoyos y esperaban conseguir uno más entre los empresarios. Según conoció este diario, cinco han expresado su decisión de no respaldar un cambio, pero no se conocía la posición de tres.



REDACCIÓN BOGOTÁ