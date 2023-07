Para las 6:00 de la mañana de este 27 de julio se tiene programada un plantón que frente a la casa en la que está viviendo el candidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo.



Lea también: Daniel Oviedo: ‘Vamos a hacer una alcaldía que resuelva problemas de la ciudad’

Facebook Twitter Linkedin

Candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: Archivo EL TIEMPO

La iniciativa tendrá lugar en la localidad de Bosa y fue titulada: “Oviedo: Mi barrio se respeta, ¡Mi barrio no es un safari!”, además tiene como líder a Elkin Alfonso Calvo Múnera que se desempeña como un contratista para el Estado.



“Teniendo en cuenta que no es un secreto que Oviedo no ha tenido oportunidad de estar en contacto directo con las comunidades vulnerables de la capital del país y en general por haber nacido en un contexto privilegiado, se le hará un llamado en este espacio a que se tome con seriedad y respeto la necesidad del trabajo conjunto y articulado entre las distintas y muy diferentes poblaciones que habitan la ciudad”, indicó un comunicado.



Más noticias: Oviedo presentó firmas en la Registraduría para su candidatura a la alcaldía de Bogotá



En medio de una entrevista en el programa 'Cómo amaneció Bogotá' el exdirector del Dane dijo que lleva dos meses viviendo en esta localidad: “Llevamos desde el 12 de mayo, ayer pagué el arriendo 800.000 pesos en Bosa, Brasilia, segundo sector”, detalló.



Además, explicó que está viviendo en el primer piso de una casa, el apartamento tiene dos habitaciones, sala-comedor, cocina.

También puede leer: