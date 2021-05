Preocupación por reuniones familiares este fin de semana

Bogotá sigue con alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y así puede estar durante las próximas dos semanas, como consecuencia del creciente contagio de covid-19. Es por eso que tanto la alcaldía como el Ministerio de Salud les pidieron ayer a las familias bogotanas “evitar” este fin de semana la celebración del Día de la Madre, una de las conmemoraciones más importantes y atractivas para el comercio. Según Fenalco Bogotá Cundinamarca, el 91 % de los bogotanos realizan alguna actividad o compran detalles para festejar.

La alcaldesa Claudia López recordó, como lo había dicho a principios de semana, que la celebración comercial se pospuso para el 30 de mayo. La idea del ministerio y la administración es que no se realice ningún tipo de reuniones en familia ni aglomeraciones en establecimientos.



Cabe recordar que en estos encuentros es donde más casos de contagio se presentan. El año pasado, de 6.000 brotes registrados, 5.000 fueron durante reuniones familiares. Parte del aumento que llevó al segundo pico entre diciembre y enero fueron este tipo de encuentros.



“Hemos dado la recomendación de posponer hasta el 30 de mayo esta celebración. Estamos en un punto muy elevado del tercer pico de covid-19, y hay una alta ocupación de UCI. Debemos tratar de no generar aglomeraciones, no ir a centros comerciales, mantener el distanciamiento físico y el uso de tapabocas permanente”, manifestó ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien coincidió con la alcaldesa en que “la mejor forma de celebrar el Día de la Madre es vacunándolas, no contagiándolas”.



La ciudad estaba ayer con una ocupación de UCI en general del 92,6 por ciento y del 94,4 por ciento de UCI exclusivas para covid-19. Es decir que de las 2.621 camas de cuidados intensivos, 2.426 están ocupadas, de las cuales 2.000 son pacientes del nuevo coronavirus en estado crítico.



En Bogotá se contabilizaron ayer 5.704 casos positivos y 42.923 casos activos. Y la positividad (porcentaje de personas a las que les toman pruebas y resultan positivas), en 30,58 por ciento. El Rt (el número de personas que puede llegar a contagiar un caso positivo), según había informado la alcaldesa, se ubicaba en 1,5.

"Hemos dado la recomendación de posponer hasta el 30 de mayo esta celebración. Estamos en un punto muy elevado del tercer pico de covid-19, y hay una alta ocupación de UCI.

“Reiteramos el llamado a Fenalco y a los diferentes gremios de la ciudad. Le rogamos a la ciudadanía no hacer reuniones en sitios cerrados con quienes no conviven o ir a centros comerciales. Tenemos más de 2.000 camas ocupadas con pacientes UCI. La ciudad no da más”, expresó la alcaldesa.



López indicó que durante este fin de semana se permitirá el funcionamiento normal del comercio; sin embargo, le solicitó a la ciudadanía no hacer reuniones en sitios cerrados ni en sus lugares de residencia con quienes no conviven.



Si las personas quieren encontrarse con la familia, la mandataria recomendó hacer uso de los espacios al aire libre. El Distrito habilitará de nuevo la ciclovía y los parques metropolitanos.



El gremio del comercio, por su parte, indicó que en esta ocasión el Día de la Madre –la segunda fecha comercial del año, después de diciembre– no se celebrará en un solo día, sino durante todo el mes de mayo, con el fin de, precisamente, evitar las aglomeraciones y reducir la posibilidad de contagios. Incluso la campaña que están promoviendo se llama: ‘Mayo es para mamá’.



De acuerdo con Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, “si bien el Gobierno postergó el Día de la Madre para el 30 de mayo, nuestra invitación es que cada familia escoja su fecha y con esto evitamos aglomeraciones un solo día”. Orrego agregó que el comercio está preparado para atender las necesidades de los ciudadanos con todas las medidas de bioseguridad.



Cabe recordar que al principio de la semana, la alcaldía modificó las medidas adoptadas hace un mes para reducir el contagio y la presión de las UCI. Así las cosas, mantiene el toque de queda nocturno, entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada del día siguiente. La orden de regresar temprano a la casa aplica este sábado y domingo.



Otra medida que continúa es la ley seca todo el día. Esto quiere decir que está prohibida la venta y consumo de licor en establecimientos y en el espacio público.



“Realmente la ciudad ya no da más y todos los eventos que hemos tenido recientemente están alargando este tercer pico. Deberíamos estar bajando para la próxima semana tanto en contagio como en ocupación de UCI, pero desafortunadamente la positividad que nos está dando esta semana nos indica que este pico va a ser alto, riesgosísimo y largo”, explicó la alcaldesa.

Con el levantamiento del esquema de cuatro días de actividad por tres de confinamiento dejó de operar la cuarentena general durante los fines de semana y el pico y cédula para entrar a establecimientos comerciales y de servicios.



La decisión de levantar las medidas es porque la ciudad se encuentra pasando por el pico de contagio (el tercero) y lo que se espera es que empiece a presentarse un descenso. El segundo pico fue en enero pasado y el primero, entre junio y agosto de 2020.



El actual comportamiento de contagios no contempla los posibles casos que se presenten en las aglomeraciones por las marchas y actos de vandalismo que se registran desde el 28 de abril pasado.

Redacción Bogotá