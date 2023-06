Hay preocupación en el barrio San Pablo de la localidad de Bosa, debido a una plaga de ratones que recorre las calles y los andenes de ese barrio al sur de Bogotá.



El caso fue conocido por el sistema informativo de City TV, quienes se desplazaron hasta esa zona de la capital para hablar con los comerciantes y resientes que temen por el creciente número de roedores.



(Le podría interesar: Sueño reveló el lugar donde quedó el único desaparecido de tragedia en vía La Calera).

“Hay por ahí unos 300. Salen en el día y en la noche a buscar comida por ahí”, comenta uno de los habitantes de San Pablo, luego de mencionar que la plaga de ratones se ha convertido en un problema difícil de combatir.

Se dice que el refugio de los ratones estaría en el parque, justo al lado del espacio de diversión de los niños. Foto: CITY TV

Vecinos de la zona dijeron que han probado varias técnicas para erradicar la reproducción de estos animales, pero que no ha sido posible frenar su crecimiento.



Así mismo, comentan que es un problema para los comerciantes que pasan todo el día atajando a los roedores para que no ingresen en sus locales.



(Le podría interesar: Los repetidos ataques contra el patrimonio de Bogotá en el Park Way).



Se dice que el refugio de los ratones estaría en el parque, justo al lado del espacio de diversión de los niños. Razón por la cual le piden al distrito especial atención, ya que una mordedura de estos animales podría ser peligrosa para los menores.



Desde la Secretaría de Salud advierten que estas denuncias se deben hacer en la Subred de cada localidad para que profesionales en el tema evalúen la situación e intervengan en los barrios afectados por las plagas de roedores.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

