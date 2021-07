Preocupación en la plaza Santander por obra inconclusa

Lo que comenzó como la promesa para mejorar la plaza de mercado Santander terminó siendo un dolor de cabeza para comerciantes que, además de vivir los estragos de la pandemia, ahora tienen que convivir en medio de una obra distrital que lleva un año y medio sin terminar.



Isidro Morales tiene desde hace 20 años su puesto de venta de frutas y verduras. Describe la plaza como un lugar histórico y cultural de la zona, donde a diario cerca de 100 familias consiguen el sustento para la educación y la alimentación de sus hijos.

“Nuestra plaza no es tan concurrida, pero se mueve”, dice. La plaza Santander, ubicada en la localidad de Antonio Nariño, a media cuadra de la av. Primero de Mayo con cra. 26 sur, inició su construcción en la década del 70 de la mano de los propios comerciantes con pequeños retazos de madera.



A partir de entonces ha estado en manos de la alcaldía local, la asociación de comerciantes y, en 2008, pasó a ser administrada por el Instituto para la Economía Social (Ipes).



En 2019, el Ipes les comunicó a los comerciantes que realizaría trabajos de remodelación por al menos seis meses. En ese momento, los propietarios de los puntos de venta de carnes, frutas y restaurantes lo vieron como la oportunidad perfecta para potenciar el valor comercial y cultural de este mercado.



Con esto en mente, las familias aceptaron acomodarse hacia el centro de la plaza mientras se realizaban las labores de construcción en los costados. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, las labores tuvieron que parar.



Morales cuenta que por las condiciones sanitarias generadas por el covid-19 y dado que la mayoría de trabajadores eran de avanzada edad, muchos establecimientos no volvieron a abrir, y también se encontraron con otro problema: no había espacio suficiente para todos. Y como necesitaban más campo, rondaba otra pregunta: ¿cuándo se terminará la obra?



Aunque en un principio se dijo que la remodelación tomaría cerca de seis meses, luego se mencionó que los retrasos eran por la pandemia, pero después a los comerciantes les dijeron algo que los tiene preocupados: “No hay plata para terminar la obra”.



La Contraloría de Bogotá encontró que el Ipes había realizado un contrato por 2.808 millones de pesos para el mantenimiento preventivo y atención de emergencias en 19 plazas de mercado distritales. De ese rubro, 1.132 millones, casi la mitad, fue destinado para labores en la plaza Santander.



“Las fallas en la planeación de la obra llevaron a que se suspendiera en 11 ocasiones, tuviera cuatro prórrogas y una adición presupuestal por valor de $ 239.023 millones”, indicó Andrés Castro, contralor de Bogotá.

El Ipes, en conversación con EL TIEMPO, corroboró que la obra tuvo problemas en el diseño y reconoció que se requería de una licencia de construcción que no fue tramitada.



La entidad indicó que, en conversación con los comerciantes de la plaza, se comprometieron entregarla entre agosto y septiembre de este año. No obstante, para poder remodelar la otra parte sería necesario hacer un nuevo proceso de diseño, planeación y contratación.



Por esto, la Contraloría de Bogotá indicó que hay elementos para iniciar procesos por presunta responsabilidad fiscal por un valor de mil millones de pesos debido a las fallas de planeación. También lo habría por un valor de 279 millones relacionado con el contrato de interventoría y la ineficiencia en el seguimiento técnico, administrativo y financiero.



Además, el caso se trasladó a la Personería de Bogotá para que inicie un proceso de investigación disciplinario.



Morales espera que entreguen esta obra pronto. Le inquieta que los clientes habituales no están volviendo.



“Los momentos más duros en los 20 años que llevo han sido desde el inicio de la obra y la pandemia. Hemos tratado de sobrevivir. Esperamos que nos culminen la obra porque es nuestro deseo poder trabajar ahí, en ese sitio tan bonito”, dice.



GABRIEL GONZÁLEZ

REDACCIÓN BOGOTÁ

@GGONZALEZCA