A unos días de que se empiece la discusión por el presupuesto de Bogotá para el 2023 el Concejo empieza a estudiar la propuesta de la Administración de 31,6 billones de pesos, de cuales, 26,1 serán para proyectos de inversión. No obstante, algunos concejales manifiestan preocupación por el monto asignado para la seguridad.



(Le recomendamos: Concejal denuncia que carreteros amenazan con ácido a residentes de Chapinero)

El rubro que más está causando polémica en el Concejo, es el de Seguridad, pues sugieren que no se le está dando la financiación suficiente a uno de los problemas más acentuados que hay en la capital.



Para el año 2022 el monto asignado fue de 755.226.243.000 de pesos, y la propuesta para 2023 es de 429.550.018 millones de pesos, por lo que se espera que la Administración atienda las inquietudes de los concejales que no están de acuerdo con la propuesta.



"Estamos muy preocupados porque en la propuesta de presupuesto que trae la Administración Distrital se disminuyen los recursos para la principal problemática que afecta a los ciudadanos y bogotanos , la seguridad, y en virtud de esto esperamos que ojalá se atiendan nuestras inquietudes porque no son solamente las mujeres, sino la ciudadanía en general", dijo Gloria Díaz, concejal del Partido Conservador.



Además, denuncian que se plantea un mal gasto de los recursos "18.000 millones de pesos aproximadamente en gastos innecesarios, en cafecito, en agüita aromática, en vasos plásticos", le dijo Diana Diago, concejal del Centro Democrático a City Tv.

Sin embargo, hay cabildantes que no están de acuerdo con que se le de un monto más alto a la Secretaría de Seguridad.



Cabe mencionar que la propuesta indica que de los 31,6 billones de pesos, sean 12,3 asignados para el funcionamiento de la Administración y 1,6 para pagar las deudas.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITY TV

Escríbanos a lorval@eltiempo.com