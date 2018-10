Líderes que están cambiando a Bogotá expondrán su trabajo

Desde las 11 de la mañana de hoy, el parque de la 93 –carrera 13 con calle 93 A– se convertirá en un espacio para visibilizar el trabajo que realizan colectivos ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los bogotanos.



Se trata del evento Súbete al Colectivo, organizado para conmemorar los 20 años del Premio Cívico ‘por una ciudad mejor’, que por dos décadas ha destacado las iniciativas ciudadanas que solucionan problemáticas públicas.

La jornada contará con un espacio de conversatorios o ‘ruta de la inspiración’, en el cual seis grupos expondrán el trabajo que han adelantado en la ciudad. Uno de los invitados es Magos sin Fronteras, que reunió a jóvenes de Ciudad Bolívar y los capacitó en magia y entretenimiento. Su éxito ha sido tal que han estado en teatros de Broadway, en Nueva York (EE. UU.).



Además, según cuenta Paola Avendaño, directora del Premio Cívico, también habrá un espacio para que los asistentes conozcan de primera mano cómo se realiza el activismo social desde acciones tan cotidianas como jugar.



“El colectivo Parada Futbolera, de Bogotá, invitará a los asistentes a participar en un partido de fútbol con sentido. Es decir, les enseñará cómo este deporte se vincula con iniciativas de paz y cómo impacta en territorios tocados por la violencia”, explica.



La experiencia práctica o ‘ruta de la transformación’ contará con ocho colectivos que desarrollarán actividades lúdicas para seducir a los ciudadanos y lograr que se vinculen al trabajo comunitario, “o al menos intentar despertar en ellos la preocupación por actuar para resolver problemáticas de su entorno”, agrega Avendaño. El objetivo es que al final de la jornada, cada visitante haya decidido “subirse” a uno de los grupos comunitarios que participarán en la exposición.

De forma simultánea a este evento se estará realizando ‘Bogotá 100 en un día’, un festival cultural que pone en marcha 100 actividades en 100 lugares diferentes de la ciudad.



El evento de cierre del festival tendrá lugar en el parque de la 93, de manera que coincida con Súbete al Colectivo.



“En el marco de 100 en un día tendremos instalados en el parque acciones como Eco Candy, una máquina que premia a quienes reciclan: por cada botella plástica que entreguen recibirán un dulce”, dice la directora. El evento es gratuito y se extenderá hasta las 7 p. m.

¿Qué es el Premio Cívico?

Hace dos décadas, en Bogotá se premian las iniciativas ciudadanas que mejoran la calidad de vida de sus habitantes con el Premio Cívico, ‘por una ciudad mejor’.

La Fundación Corona, la Fundación Plan, la Universidad Minuto de Dios y la Fundación Bolívar-Davivienda son sus promotoras. Sin embargo, esta iniciativa se ha replicado en cuatro ciudades más (Cali, Manizales y Cartagena), donde 25 socios locales se sumaron.



Según Paola Avendaño, su directora, durante estos 20 años, solo en Bogotá se han recibido 2.200 postulaciones (de las 3.700 que se han registrado en el país).

Tres preguntas a Paola Avendaño, directora del premio cívico

¿Cuáles son las localidades en donde se hace más activismo?



Las localidades más activas son Teusaquillo, Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Sin embargo, a lo largo de estos 20 años, hemos visto cómo las organizaciones cambian con la dinámica de la misma ciudad y otras localidades, que en el pasado no eran tan participativas, empiezan a aparecer como Chapinero y Usaquén.



¿Cuáles son los problemas que más mueven a la ciudadanía?



Tener espacios públicos dignos, que los jóvenes puedan tener un uso del tiempo libre apropiado y resolver problemas de violencia en sus barrios.



¿Y cuáles les son indiferentes?

​Nos ha sorprendido que una de las problemáticas más grandes que tiene la ciudad, según informes como ‘Bogotá, Cómo Vamos’, es la movilidad. Sin embargo, en todo este tiempo, no ha habido una organización que trabaje por mejorar este factor. Así mismo, hemos detectado problemáticas que son importantes para los ciudadanos pero que no están en el radar de las instituciones como los que se refieren al adulto mayor.

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

Twitter: @BogotaET