Premio de Transporte Sostenible 2022 a Bogotá: logro y reto | Opinión

Bogotá fue seleccionada por el jurado del Premio de Transporte Sostenible 2022 por sus logros durante el año de la pandemia. Para un buen número de personas en redes sociales, el premio es un despropósito, porque Bogotá es un caos y la experiencia de cualquier caminante, ciclista, conductor o usuario de transporte público es “un desastre”. Para Claudia López y para el alcalde anterior Enrique Peñalosa y sus equipos, es un motivo de orgullo; un bonito reconocimiento a sus avances. Para muchas personas que trabajamos en movilidad sostenible un motivo de reflexión y un reto para continuar trabajando en la dirección correcta.



Aclaro que he estado muy cerca de este premio por varios años. Fui representante de una de las organizaciones (World Resources Institute WRI) que hacen parte del jurado, y he seguido acompañando la promoción. El premio fue creado por el ITDP, una ONG basada en Nueva York, con trabajo alrededor del mundo de investigación y promoción de movilidad y urbanismo sostenibles. En el comité del premio, además de WRI, están representantes de los bancos de desarrollo Mundial. CAF y Asiático, de la cooperación técnica alemana GIZ, y de otras ONGs (ICLEI, Amend, Despacio, y Clean Air Asia). Enrique Peñalosa presidió el concejo directivo de ITDP entre 2009 y 2015.



La convocatoria al premio es abierta y se reciben entre 30 y 40 aplicaciones de ciudades cada año. Se premian resultados en el año y medio anterior en mejoras de espacio público peatonal, infraestructura y servicios para ciclistas, transporte público, urbanismo compacto y mixto, y seguridad vial. Los ganadores desde 2005:

• 2021: Jakarta, Indonesia (transporte público integrado, trenes regionales, metro y BRT, infraestructura ciclista).

• 2020: Pune, India (infraestructura peatonal, calles completas BRT).

• 2019: Fortaleza, Brasil (seguridad vial, infraestructura peatonal y ciclista, bicicletas públicas).

• 2018: Dar es Salaam, Tanzania (BRT).

• 2017: Santiago, Chile (infraestructura peatonal y ciclista).

• 2016: Yichang, China (infraestructura peatonal y ciclista y BRT).

• 2015: Belo Horizonte, Rio de Janeiro y São Paulo, Brasil (mejoras en transporte público, includo BRT en preparación de Copa del Mundo y Olímpicos de Verano).

• 2014: Buenos Aires, Argentina (urbanismo microcentro, BRT, infraestructura ciclista).

• 2013: Ciudad de México, México (expansión BRT, bicicletas públicas, peatonalizaciones).

• 2012: San Francisco, Estados Unidos (gestión de estacionamiento) y Medellín, Colombia (cables y mejora de entronos, escaleras eléctricas en espacio público, peatonalizaciones).

• 2011: Guangzhou, China (BRT, bicicletas públicas).

• 2010: Ahmedabad, India (BRT Janmarg).

• 2009: Nueva York, Estados Unidos (peatonalización Times Square, infraestructura ciclista).

• 2008: Paris, Francia (bicicletas públicas) y Londres, Reino Unido (cobro por congestión).

• 2007: Guayaquil, Ecuador (malecón peatonal, BRT).

• 2006: Seúl, Corea del Sur (demolición de autopista urbana, mejoras de transporte público).

• 2005: Bogotá, Colombia (Bicicletas, Transmilenio, peatones, día sin carro).

Bogotá fue la primera ganadora y es la primera ciudad que repite el premio. Esta vez por la implantación de ciclorrutas temporales durante la pandemia (algunas se volvieron permanentes); los espacios peatonales de Bogotá Abierta; la incorporación de 1,485 buses eléctricos (la flota más grande fuera de China); los incentivos a carros compartidos (Pico y Placa Solidario); la designación de 50 km/h como velocidad límite en arterias y 30 km/h en vías locales; y los programas de movilidad escolar Al Colegio en Bici (que inició en 2013) y Ciempiés (que inició en 2018). Como menciones honoríficas el jurado seleccionó a Peshawar, Pakistán, and Tartu, Estonia.



El premio 2022 a la ciudad reconoce el esfuerzo por la movilidad sostenible, la continuidad y expansión de programas que ya estaban en marcha, la rápida adaptación e implantación de ideas durante la pandemia y el reconocimiento de la bicicleta, lo peatonal y el transporte público como prioridades. No está exento de críticas (en eso somos un Encanto, como los comentarios críticos a la bonita película de Disney): tenemos un gran trancón (que está para quedarse o incluso empeorar), todavía ruedan buses del SITP provisional, el uso de la bicicleta es inseguro, la calidad del aire está en el borde de insalubre, la experiencia de los peatones, los ciclistas y usuarios del transporte público no es buena.



Pero los logros de Bogotá desde octubre de 2019 hasta marzo del 2021 (período de evaluación) fueron mayores que los de las 31 ciudades nominadas para esta versión, y son además en múltiples dimensiones. Un gran esfuerzo de los equipos de movilidad de las administraciones de Enrique Peñalosa (con Juan Pablo Bocarejo) y Claudia López (con Nicolás Estupiñan), que para bien de la ciudad no están reinventando la rueda sino siguiendo una senda trazada ya por dos décadas. Faltan muchas mejoras, expansiones, innovaciones, complementos, con foco en las personas y su experiencia; el reto es consolidar procesos en marcha como la primera línea del metro, el Regiotram de Occidente, las líneas de TransMilenio de la Av 68 y la Cali, el proyecto del Corredor Verde la Carrera Séptima, la Alameda del Medio Milenio, el nuevo (por fin) sistema de bicicletas públicas, la peatonalización de los andenes y el parqueo en vía, entre otros. Y la planeación de la expansión de corredores verdes, metro, Regiotram, cables, ciclorrutas, peatonales y la ciudad más densa, mixta y conectada en los próximos 20 años. Si eso se da, seguro vendrán más premios, pero más importante, tendremos una mejor ciudad.



Como indicó Edgar Enrique Sandoval en una discusión vía chat: “Ojalá algún día interioricemos que es más importante la ciudad que los gobiernos.”



DARÍO HIDALGO