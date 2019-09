A 3.852 predios de 14 localidades les subió o les bajó el estrato

Los 3.852 predios de Bogotá a los que les cambió el estrato porque subió o bajó en la actualización de la estratificación que acaba de terminar Planeación Distrital están ubicados en 14 localidades . A 24.036 que no tenían les asignaron estrato.

Este asunto es clave para los ciudadanos porque el estrato determina, por ejemplo, si reciben o no subsidios en servicios públicos como agua, alcantarillado, aseo, energía y gas, o si pagan sobretasa. El 73,3 por ciento de los predios de la ciudad reciben subsidios.

En Bogotá predominan los estratos 2 y 3, que juntos tienen 27.599 de las 38.875 manzanas residenciales de la ciudad, es decir, el 71 por ciento.



Aunque cambiar de estrato no implica un incremento o rebaja en las tarifas, lo que sí puede ocurrir es que se pierdan o se ganen subsidios. Por ejemplo, un predio de estrato 3 que pase a 4, de inmediato pagará las tarifas completas, sin rebajas.



No obstante, si baja del 4 a 3 o 2 se empezará a gozar de los subsidios. Un predio que pase de 4 a 5 o 6 de inmediato comenzará a aportar la sobretasa con la que se subsidian los servicios en los estratos bajos.



Lo que sí precisó Planeación es que esta medida no impactará en el impuesto predial porque hoy ya no se tiene en cuenta el estrato para liquidarlo.



La primera actualización de la estratificación de la ciudad se realizó en 1997 y desde entonces se han hecho ocho cambios. El más reciente era del 2017, y el que se divulga ahora quedará con fecha de septiembre del 2019.



En total, 21 manzanas que corresponden a 2.038 predios bajaron de estrato y 25, con 1.814 predios, subieron. A 99 con 24.036 les asignaron estrato por primera vez y a 270 que perdieron el carácter residencial o fueron reemplazadas por vías o parques se les quitó el estrato.



El secretario de Planeación, Andrés Ortiz, explicó que los cambios de estrato se presentan cuando hay mejoras en el entorno urbano de las manzanas, se consolidan las construcciones residenciales o se hacen ajustes en el tamaño y forma de las manzanas.



Esos cambios son detectados en el trabajo de campo que realiza el Departamento de Catastro por toda la ciudad. Lo que hace la Secretaría de Planeación es introducir esa información de las características físicas en un software especializado que arroja el estrato de cada manzana. La metodología para definir el estrato es del Dane.



Esta información, que ahora queda plasmada en un decreto, se les remite a las empresas de servicios públicos para que apliquen los cambios correspondientes.

Las manzanas que no tenían estrato y ahora lo recibieron por primera vez están regadas por todas las localidades y corresponden a nuevos espacios residenciales que se han consolidado en la ciudad.



“La actualización de la estratificación busca mejorar la focalización de los subsidios en servicios públicos, es decir, asignar subsidios a quienes verdaderamente lo necesitan”, explicó el Secretario de Planeación, al recordar que hoy 1’272.251 predios de la ciudad están beneficiados con subsidios al estar en los estratos 1, 2 y 3.



Las 25 manzanas que subieron de estrato están en Suba (8), Usaquén (4), Kennedy (3), San Cristóbal (3), Usme (2), Bosa (1), Chapinero (1), Engativá (1), Fontibón (1) y Puente Aranda (1).



Las 21 manzanas que bajaron de estrato están en Suba (4), Usaquén (4), Chapinero (2), Fontibón (2), Usme (2), Bosa (1), Ciudad Bolívar (1), Kennedy (1), Mártires (1), Puente Aranda (1), Rafael Uribe Uribe (1) y Teusaquillo (1).



Los 99 predios que recibieron estrato por primera vez están en Usme (21), Bosa (19), Suba (16), Ciudad Bolívar (10), Fontibón (8), Engativá (4), Usaquén (4), Kennedy (3), Puente Aranda (3), Rafael Uribe Uribe (3), San Cristóbal (3), Candelaria (2), Barrios Unidos (1), Chapinero (1) y Santa Fe (1).

Las manzanas que bajaron y subieron de estrato

Predios como este de la calle 161 entre carreras 20 y 21 bajaron de estrato y ahora reciben subsidios de servicios. Foto: Planeación Distrital

Lo primero que hay que aclarar es que estos datos corresponden a manzanas puntuales y no a barrios ni UPZ completos. La lista se puede consultar en esta dirección: http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf.



Hay manzanas que bajaron de estrato que antes no las cobijaban subsidios y ahora los tendrán.



Se destacan algunas en Toberín, Los Cedros, Usaquén y San Isidro-Patios, localidad de Usaquén. En Chapinero está Pardo Rubio; en Suba, San José de Bavaria; y en Teusaquillo, Galerías.



Otras manzanas en Parque entre Nubes, Gran Yomasa, Tintal sur, Carvajal, Fontibón, Casa Blanca, El Rincón, La Sabana y Diana Turbay, que pasaron de estrato 3 a 2 o de 2 a 1 se beneficiarán con subsidios más altos al bajar su estrato.



Hay manzanas que subieron de estrato y que implicará pérdida de subsidios para las familias que habitan allí. Por ejemplo, una en La Uribe de Usaquén, que pasó de 3 a 4; otra en San Cristóbal, que pasó de 1 a 6 (aquí pudo reemplazarse un predio tradicional por un nuevo edificio), una en Pardo Rubio, que pasó de 2 a 4. También están otros casos en Modelia, San José de Bavaria y Britalia en Suba, que subieron a estrato 4.

BOGOTÁ​@BogotaET