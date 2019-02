En Bogotá hay 2,6 millones de predios, que cuestan $623,8 billones

El valor catastral de Bogotá pasó de $ 195,7 billones en el 2010 a 623,8 billones este año. Solo en el 2018 subió 33,2 billones, según el censo inmobiliario del departamento de Catastro.



La ciudad tiene hoy 287,3 millones de metros cuadrados construidos, y, según el balance, las localidades donde más creció la construcción fueron Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón, y donde más subió el valor de los predios fue en Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Olga Lucía López, directora de Catastro, habló con EL TIEMPO sobre estos resultados.

¿Qué fue lo más importante que arrojaron los datos que ustedes mostraron?



Lo más importante es saber que Bogotá cuenta con una información catastral actualizada y que está disponible para toda la ciudad. Uno de los datos más importantes fue saber cuánto vale la ciudad, y esta cuesta 623,8 billones de pesos, y hay 2,6 millones de predios. A esto se suman los datos de cómo está conformada la ciudad, cantidad de predios, usos que tienen. Todo esto desagregado a cualquier nivel.



¿Qué implica el crecimiento en construcción que tuvo la ciudad? ¿Fue bajo, mostró dinámica?



Mostró un crecimiento importante en cuanto a metros cuadrados adicionales construidos. El crecimiento fue de 1,44 por ciento con respecto al año anterior. Y en la última década ha venido creciendo permanentemente, solo que este año creció a un ritmo menor.



Las oficinas fueron las que más crecieron, ¿realmente sí se están necesitando o el mercado se está saturando?

La construcción adicional estuvo casi toda concentrada, en el último año, en uso residencial. Las oficinas sí mostraron un crecimiento importante en los últimos años, pero en este año especialmente no.

¿Si no se están construyendo como antes, significa que no se están necesitando?



Lo que hicimos con este censo fue tomar la realidad de lo que está pasando, pero el análisis para saber qué uso se está necesitando no lo estamos haciendo.



¿Qué significa que los sectores tradicionalmente considerados más pobres sean los que más están creciendo y se están valorizando?

Lo que pasa es que los estratos uno y dos han venido creciendo porque hay oferta de vivienda de interés prioritario y muchos han migrado a la propiedad horizontal y esto valoriza los predios.



¿Para estos sectores, el hecho de que se valoricen sus predios significa que sube el predial?

A todo el mundo le interesa que sus propiedades se valoricen más. La Secretaría de Hacienda anunció que habría ajustes al valor catastral con respecto al valor comercial y el impuesto predial no va a ser tan alto.



La ciudad vieja se está demoliendo a un ritmo más acelerado para construir...

Hemos visto que en las zonas en las que hay mayor demolición se está construyendo nueva propiedad horizontal, y por eso hemos visto demoliciones en Chapinero, que es donde probablemente se van a construir este tipo de viviendas.

