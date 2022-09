Desde esta semana los contribuyentes morosos en Bogotá empezaron a ser requeridos por la administración distrital de impuestos a fin de recordarles las obligaciones pendientes y para que se pongan al día.



Son más de 800.000 las personas (una población como la localidad de Engativá) que actualmente se encuentran en esa condición en los gravámenes de predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA) y Reteica.

(Predial: así se puede poner al día con los impuestos de Bogotá)



El total de la cartera que busca recuperar la Secretaría Distrital de Hacienda es de 2,4 billones de pesos.



Las comunicaciones se están enviando en mensajes de texto, correos electrónicos y cartas física a quienes tienen deudas por impuestos del Distrito de los últimos tres años, desde 2020.



"Estas comunicaciones son solo informativas y todos los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios”, afirmó el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, quien también alerta a los ciudadanos para que no caigan en la trampa de estafadores que se hacen pasar por funcionarios de la entidad y envían cartas y mensajes falsos, incluso anunciando embargos, multas o descuentos por pago de impuestos. “No se deje engañar, y evite ser estafado”, insistió Ramírez.



(Este miércoles vence plazo para pagar multas de tránsito con descuento en Bogotá)



En estos casos, los deudores de impuestos no tienen beneficios y deben pagar intereses de mora y sanciones. Muchos están a penas en proceso de notificación, pero otros se encuentran en cobro coactivo y otros en embargo.



La entidad recordó que los contribuyentes pueden consultar cómo liquidar y pagar sus impuestos en el micrositio Cero deudas con Bogotá (https://www.haciendabogota.gov.co/shd/cero-deudas-con-bogota).



(Así puede pagar en línea el impuesto de vehículos)



El botón se encuentra en el costado derecho de la página web de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co). Allí es posible acceder a los liquidadores de ICA y ReteICA.



En los impuestos predial y vehículos hay que ingresar a la Oficina Virtual (está en la página de la misma secretaría) y generar los recibos.



(Diez puntos claves que debe saber sobre el pago del impuesto predial)



En esta plataforma también se puede pagar en línea. No obstante, si el contribuyente tiene inquietudes adicionales sobre los impuestos en mora, la recomendación del funcionario es contactar a la Secretaría de Hacienda a través de los canales oficiales.



Si ingresa por la Oficina Virtual, tenga en cuenta que si no encuentra el recibo, es necesario generar una declaración. Para el caso del predial se debe ingresar por: Impuesto/Predial/Generar declaración vigencia actual, y para Vehículos, por Impuesto/Vehículos/Generar declaración vigencia actual.



(Pago de impuestos: distrito ha recaudado 6,7 billones de pesos)



Cabe recordar que los plazos para el pago de los impuestos de predial y vehículos en la vigencia de 2022 vencieron el 29 de julio y el 26 de agosto pasados, respectivamente.



REDACCIÓN BOGOTÁ