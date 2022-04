La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que si el próximo viernes no se han solucionado los problemas que vienen teniendo los contribuyentes para bajar la factura y pagar el predial, se ampliaría de nuevo el plazo para cumplir con esta obligación.

El anuncio lo hizo este martes el secretario de Hacienda , Juan Mauricio Ramírez, quien dijo que en tal caso se mantendría el descuento del 10 por ciento por pronto pago.



"De aquí al viernes vamos a evaluar si la estabilización de la plataforma se logra y si se logra solucionar una serie de problemas que ha manifestado la ciudadanía. Si no se logra solucionar, entonces, vamos a modificar el calendario tributario, a aplazar el calendario tributario, manteniendo el descuento", dijo Ramírez.



Ramírez, de nuevo, presentó excusas a los bogotanos por las dificultades que han encontrado al ingresar a la Oficina virtual de la página web de la entidad (www.shd.gov.co) e indicó que está a la espera de que el contratista de esta herramienta presente un informe sobre las problemas que se vienen presentado. En todo caso reconoció que hay inestabilidad de la plataforma.



Hace cerca de dos meses, la Secretaría había anunciado el cambio de la nueva plataforma para el pago de impuestos en la ciudad, y que eso implicaba inscribirse en la Oficina virtual de su página web. También había anunciando el aplazamiento de las fechas tanto para los impuestos de predial como vehículos.



Sin embargo, en la medida que se ha ido acercando el primer plazo para pagar con descuento del 10 por ciento, el 9 de mayo, han aumentado las quejas de los contribuyentes porque no logran crear la cuenta e inscribir el correo electrónico. Este, de hecho, sería el nuevo canal de comunicación de la entidad con todos los contribuyentes.



Ante los inconvenientes a los que se han enfrentado las personas, la Secretaría de Hacienda había establecido la semana pasada, el martes de Semana Santa, el botón 'Descarga ya tu factura', que solo exige el Chip del predio y el número de cédula o el NIT de la persona (natural o jurídica).



No obstante, esta opción que se considera más expedita, no ha logrado apaciguar las quejas de bogotanos que intentan ingresar y bajar la factura del predial.



"Estamos revisando en detalle cuál es el origen de las fallas. Esto implica hacerle un seguimiento al contratista y a las acciones que el contratista Union Temporal Core Tributario SDH ha venido adelantando", señaló Ramírez, quien recordó que la nueva plataforma, la SAC, fue contratada en 2017 y que esta administración lo que ha venido haciendo es insistiéndole al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.



El funcionario expresó su preocupación por las filas de personas en los Supercades y las quejas de ciudadanos. También señaló que la idea es que las personas no tengan que ir a los Supercades y que por eso ya se llevan 140.000 facturas distribuidas en físico y que este martes se están enviando otras 40.000 a predios de estratos 1 Y 2, rurales y contribuyentes mayores de 60 años del estrato 3.



"A partir de hoy (martes) les estamos mandando las facturas por correo electrónico a cerca de 1'000.000 de contribuyentes, hoy salen 100.000, mañana salen otros 100.000 y así sucesivamente", indicó Ramírez, quien aseguró que este lunes habían ingresado unas 4.600 personas al botón 'Descargue ya tu factura' de la página web de la entidad.



Redacción Bogotá