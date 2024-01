Estos son los precios de trámites de tránsito y transporte de Bogotá para el año 2024

Para este 2024, la Alcaldía de Bogotá ya compartió los valores que tendrán que pagar los ciudadanos al momento de desarrollar algún trámite en alguna de las Ventanillas Únicas de Servicios. Entre los procesos por los que deben pagar los colombianos se encuentran el traspaso de propiedad, la licencia de conducción o la matrícula vehicular.

Estos son los valores:

Licencia de conducción:

Automóvil: $ 252.100

Motocicleta: $ 209.700

Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad:

Automóvil: $ 209.700

Motocicleta: $ 167.300

Recategorización de la licencia de conducción:

Automóvil: $ 204.000

Motocicleta: $ 161.600

Duplicado de la licencia de conducción:

Automóvil: $ 204.000

Motocicleta: $ 161.600

Renovación de la licencia de conducción:

Automóvil $ 118.700

Motocicleta $ 204.000

Traspaso de propiedad:

Carro + (1% sobre avalúo como retefuente comercial): $ 200.000

Moto + Retefuente (1% sobre avalúo como retefuente comercial): $ 114.700

Traspaso de propiedad a persona indeterminada:

Carro $ 194.600

Moto $ 109.300

Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada $ 194.600

Remolques y Semiremolques $ 194.600

Matrícula de vehículos automotores:

Carro, Vehículos de servicio público de pasajeros de radio de acción urbano (RAU): $ 540.200

Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal: $540.200

Moto - ciclomotor - tricimoto: $ 326.800

Remolques, semirremolques, multimodulares y similares: $ 497.900

Cambio de servicio de un vehículo:

Carro: $ 408.800

Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor:

Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semirremolques: $ 43.700



Cambio de placas de un vehículo automotor:

Carro: $ 314.500

Moto: $ 229.200



Duplicado de placa de un vehículo automotor:

Una placa - Carro: $ 192.000

Dos placas - Carro: $ 318.900

Una placa - Moto: $ 120.100



Duplicado de licencia de tránsito de un vehículo automotor:

Carro o moto: $ 155.000



Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor:

Carro o moto: $ 160.700



Rematrícula de un vehículo automotor:

Carro: $ 493.600

Moto: $ 365.100



Cancelación de matrícula de un vehículo automotor:

Carro o Moto: $ 23.300



Cambio de características:

Cambio de Carrocería - Carro, Moto: $ 197.200

Conversión a Gas Natural: $ 197.200



Transformación Remolques y semirremolques por adición o retiro de ejes: $ 197.200



Blindaje de un vehículo automotor:

Automóviles: $ 199.400

Desmonte blindaje: $ 199.400



Cambio de color de un vehículo automotor:

Carro o moto: $ 239.600



Cambio de motor de un vehículo automotor:

Carro o moto: $ 197.200



Regrabación de motor de un vehículo automotor:

Carro, moto: $ 197.200



Traslado de la matrícula de un vehículo automotor: $ 23.300



Radicación de la matrícula:

Carro: $ 366.700

Moto: $ 70.300



Cancelación de tarjeta de operación

Vehículos de transporte público: $ 41.600



Expedición de la tarjeta de operación:

Vehículos de transporte público: $ 41.600



Habilitación de empresa

Habilitación: $ 1.548.800



Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT:

Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada: $ 19.100



Modificación de datos: $ 5.300



Modificación de datos registrados

Modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada: $ 5.300



Venta de información plana e información estadística:



Información plana: 0 a 10.000 registros: $ 834

Información plana: 10.001 a 50.000 registros: $ 668

Información plana: 50.001 a 150.000 registros: $ 502

Información plana: 150.001 a 500.000 registros: $ 334

Información plana: Más de 500.000 registros: $168

Información estadística: Valor fijo: $378.600

Información estadística: Valor por segundo: $222



Duplicado de tarjeta de operación:

Vehículos de transporte público: $41.600



Modificación de la Tarjeta de Operación:

Vehículos de transporte público: $41.600



Renovación de tarjeta de operación:

Vehículos de transporte público: $ 41.600



Cambio de carrocería de un vehículo automotor:

Carro o moto: $197.200



Conversión a gas natural de un vehículo automotor:

Conversión a Gas Natural: $ 197.200.



Desmonte de Blindaje de un Vehículo Automotor:

Desmonte Blindaje: $ 199.400



Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor:

Carro o moto: $ 160.700



Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor:

Carro o moto: $ 197.200



Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada:



Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada y no automotor, Remolques y semirremolques + Retefuente (1% sobre avalúo comercial): $ 200.000



Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada:



Maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada: $ 197.200



Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque:

Remolque y semirremolque $ 23.300



Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada:

Cancelación de la Matrícula Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, no Automotores: $ 23.300



Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada:

Duplicado de la Tarjeta de Registro - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada Remolques y Semirremolques: $ 155.000



Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque:

Trámite duplicado tarjeta de registro: $ 155.000



Duplicado de placa de un remolque y semirremolque:

Una placa - Remolques y Semirremolques: $ 192.000

Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque. Remolques y Semiremolques: $ 160.700



Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque:

Remolques y Semirremolques:$ 160.700



Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada:

Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, no automotores: $160.700



Matrícula de remolques y semirremolques:

Matrícula - Remolques, Semirremolques, Multimodulares y Similares: $497.900



Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada:

Maquinaria y no automotores (Solicitada por el propietario): $ 155.000

Maquinaria y no automotores (Solicitada por el acreedor): $ 149.700



Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada:



Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada: $ 366.700

Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada



Matrícula - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal: $ 540.200



Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada:



Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada: $ 493.600



Regrabación de motor de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada:

Maquinaria y no automotores: $ 197.200



Regrabación del número de identificación de un remolque o semirremolque:

Remolques o Semirremolques: $ 197.200



Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques:

Remolques y Semiremolques: $ 197.200.



Rematrícula de Remolques y semiremolques:

Remolques, Semiremolques, Multimodulares y Similares: $ 493.600



Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque:

Remolques y Semirremolques:$23.300



Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques:

Remolques y Semirremolques: $ 200.000



Radicación de la matrícula de Remolque y Semirremolque:

Remolque y Semirremolque, Multimodular o Similar: $ 324.300

