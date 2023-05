Feminicidio agravado y alteración o destrucción de elemento material probatorio. Esos fueron los cargos de los que fue acusado el estadounidense John Poulos el día de ayer, por ser el presunto asesino de la DJ de 21 años Valentina Trespalacios.

(Lea también: Caso Valentina Trespalacios: Poulos fue acusado de feminicidio agravado)



Por el hecho de apoyarla económicamente mediante remesas o giros dinerarios, pretendía dominarla, al punto de limitarle su vida social y laboral FACEBOOK

TWITTER

Agregó que en el apartamento 802 del edificio Cappadocia, ubicado en el norte de Bogotá, durante la noche del 21 de enero y la madrugada del 22 de enero, Poulos habría atentado contra la vida de Trespalacios.



“Procedió a golpearla de manera violenta, con sus puños, en el rostro, cuello, cabeza, espalda y extremidades superiores de la corporalidad. (...) Asimismo, ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte”, aseguró Vásquez en la audiencia.

Facebook Twitter Linkedin

Poulos ejerció conductas de violencia de género y violencia económica. Foto: Archivo particular / Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Luego de que el juez 10 penal de conocimiento de Bogotá decidiera rechazar la solicitud de la defensa del estadounidense, la cual pidió anular el proceso debido a que, supuestamente, se habían vulnerado sus derechos, el fiscal del caso, Santiago Vásquez Betancur, procedió a describir las pruebas existentes contra Poulos.



En la audiencia, Vásquez aseguró que Poulos ejerció conductas de violencia de género y violencia económica mientras sostuvo una relación con la joven fallecida.

“Por el hecho de apoyarla económicamente mediante remesas o giros dinerarios, pretendía dominarla, al punto de limitarle su vida social y laboral”, dijo el fiscal.

(Le puede interesar: Atención: se cae estrategia de asesino de DJ Trespalacios para anular su proceso).

En su descripción el fiscal añadió que el ciudadano estadounidense “llevó a la víctima a dicho inmueble con la única intención de causarle la muerte por razones de género y aprovechándose de su condición de hombre al tener una contextura gruesa, lo que le sirvió para reducir a Valentina Trespalacios, una mujer de estatura pequeña y contextura frágil”.



Después de que Poulos, presuntamente, cometió el crimen, “empacó el cadáver en una maleta de viaje de color azul y le dejó la cabeza por fuera a la víctima. La tapó con una manta y la subió en un carro de mercado, para luego bajar en el ascensor, dirigirse a su carro e introducirla en el baúl del vehículo de placas JNL991, de color gris, que había alquilado”.

Luego se dirigió a un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en donde dejó el cuerpo “con la finalidad de ocultarlo”. Posteriormente, fue hasta el aeropuerto El Dorado y tomó un vuelo hasta ciudad de Panamá, en donde fue capturado. “En dicho lugar procedió a arrojar, en una zona verde del área de carga portuaria, el teléfono celular de Valentina Trespalacios a efectos de ocultar dicho elemento de prueba”, indicó el fiscal para justificar los cargos de los que hoy es acusado Poulos.

Petición de nulidad

El proceso contra el estadounidense se ha alargado debido a que su defensa argumenta que se violaron sus derechos en la audiencia de imputación, supuestamente, porque la traductora encargada no tuvo claridad.



“Hubo frases incompletas, palabras diferentes a las expuestas y salidas de contexto, mala pronunciación y un orden erróneo de las frases en inglés. No fue clara, detallada ni precisa”, aseguró el abogado defensor Andrés Ariza.



No obstante, el juez encargado del caso determinó que se comunicaron adecuadamente los cargos a John Poulos y que él afirmó que sí entendió en su momento los delitos que le fueron imputados.

(Puede leer: Metro de Bogotá: ni con conciliación se hundió mico en Plan de Desarrollo).

Finalmente, se espera que las audiencias preparatorias se lleven a cabo los próximos 18, 19 y 21 de julio, en donde se expondrán las pruebas existentes contra Poulos.

Más noticias de Bogotá