POT: ¿puede una magistrada revocar decisión del Concejo?

Revuelo causó un auto de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, encargada de hacer cumplir la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, que le ordenó al Concejo reabrir el debate del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del alcalde Enrique Peñalosa.

En el auto, la magistrada declara “el incumplimiento a la orden 4:18” de la sentencia del Consejo de Estado, que ordena adecuar los POT a ese fallo, con un plazo de 12 meses después de expedido el plan de manejo (Pomca) del río. Ese plan se aprobó en abril de este año, y el plazo para adecuar el POT vence en abril del 2020.

El auto les ordena a los concejales que procedan a continuar con el primero y el segundo debate al POT, que fue votado negativamente y archivado en la comisión del plan a comienzos de noviembre, cuando se votó a favor de la ponencia del concejal Celio Nieves, que propuso negar el proyecto.



El auto hace referencia a que ahora el Concejo debe votar una a una las normas (los artículos) y no en bloque, después de hacerle al proyecto del alcalde las modificaciones que considere pertinentes.



(Le puede interesar: ‘En diciembre de 2020 habrá POT’: alcaldesa electa Claudia López)



Según el auto de Villamizar, si es el caso, el alcalde deberá citar a los concejales a sesiones extraordinarias. El auto da cinco días para surtir el primer debate y ocho días para el segundo, que cuentan a partir del día siguiente de la notificación de esta orden.



Las magistradas Carmen Amparo Ponce Delgado y Mery Cecilia Moreno Amaya manifestaron, en auto del 17 de octubre de 2019, que no suscribían la providencia porque consideran que la Sala de Decisión actúa cuando se impone desacato, y para el caso no se declara. De hecho, Villamizar declara el incumplimiento de la sentencia del río sobre el POT, pero dice que no hay lugar a imponer sanción.



“Respeto el fuero de los jueces, pero, sin duda, la orden de la magistrada Villamizar atenta contra la autonomía del Concejo como suprema autoridad del Distrito y puede haber incurrido en una extralimitación de funciones”, dijo la concejal María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde.

Respeto el fuero de los jueces, pero, sin duda, la orden de la magistrada Villamizar atenta contra la autonomía del Concejo FACEBOOK

TWITTER

El concejal Juan Carlos Flórez, del movimiento ASI, dijo que el Concejo no incumplió la sentencia del río y que la nueva alcaldesa anunció que será una de sus prioridades presentar a estudio del Concejo un nuevo POT. “Hay tiempo para tramitarlo, afirmó Flórez.



La concejal Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, advirtió que ya se cumplieron los 90 días que da la ley para aprobar el POT, y en esa medida el alcalde tendría que presentar un nuevo proyecto. “Estamos en un limbo jurídico”, aseguró.



En el auto, la magistrada asegura que la expedición del POT no es un acto político, sino un acto administrativo reglado mediante la creación de unas normas cuya competencia la ley les asigna a los concejos.



“La función asignada por el ordenamiento jurídico a los concejales de expedir normas y no solamente decisiones políticas sería letra muerta frente al cumplimiento de las órdenes judiciales proferidas para salvaguardar los derechos colectivos de primacía constitucional”, se lee en la providencia.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET