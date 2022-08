Un pronunciamiento de la Corte Constitucional, revelado este lunes, aclaró cuál es la forma en que se crean y delimitan las localidades en Bogotá y despejó preguntas que se habían generado alrededor del recién reformado Estatuto Orgánico de Bogotá y el suspendido Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



Este comunicado de la corte responde a una acción pública de inconstitucionalidad presentada por los concejales Emel Rojas, Lucía Bastidas, Heidy Sánchez, Carlos Carrillo y Andrés Forero (hoy representante a la Cámara) en la que demandaban el artículo 6 que modificaba el Estatuto Orgánico en materia de creación de localidades y el artículo 14, que cambiaba las reglas de las vigencias futuras



Sobre la creación y delimitación de las localidades, los cabildantes, entre otros temas, cuestionaban si no se le estaba quitando la competencia al Concejo de decidir la división político administrativa de la ciudad, como lo define el artículo 322 de la Constitución. Esto, debido al parágrafo transitorio del artículo 6 de la modificación del estatuto que decía: “La delimitación de las localidades será la que se defina mediante el acto administrativo que adopte el POT. Los efectos de esta nueva delimitación entrarán en vigencia a partir del 10 de enero de 2028”.



Frente a eso, la Corte aseguró, en el comunicado 24, que “la norma acusada no viola la Constitución siempre y cuando el acto en el que se defina la delimitación corresponda a un acuerdo del Concejo y si el Plan de Ordenamiento Territorial es expedido por Decreto del Alcalde Mayor, ese acto no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá”.



En resumen, si bien la modificación del estatuto no es inconstitucional, no es posible que se cambien las localidades a través de un POT que se expidió por decreto, como es el caso del de la administración de Claudia López.



Es decir, la única forma de crear o redelimitar las localidades en un escenario en que reviviera el nuevo POT -como lo espera esta Alcaldía- es presentar un proyecto de acuerdo ante el Concejo.

¿Y ahora?

Hay distintas opiniones frente a los efectos reales del pronunciamiento de la corte. Una de las preguntas que rondan es si afecta solamente la creación de las localidades o si, por extensión, afecta a las Unidades de Planeamiento Zonal (UPL), una figura que introducía el nuevo POT y que buscaba reorganizar la ciudad. “Bogotá pasará de tener 20 localidades enormes a tener 32 UPL. Para hacer compatibles los tiempos, los efectos de ordenamiento urbanístico - la equivalencia de UPL y UPZ- se hará cuando se apruebe el POT, pero la equivalencia de UPL con localidad se desplaza a 2027 para que los gobiernos tengan tiempo”, dijo la alcaldesa en mayo de 2021 cuando presentó el proyecto de POT. Al final, el POT por decreto definió, en su artículo 9, la creación de 33 UPL y, en su artículo 10 que “los límites de las localidades corresponderán con los límites de las Unidades de Planeamiento Local”.



Ante este panorama, Antonio Sanguino, Jefe de Gabinete, le aseguró a este diario que debido a que la Corte se pronuncia sobre el Estatuto y no sobre el POT, “las UPL sí las podemos crear por decreto. Lo que hacemos es modificar UPZ por UPL”. Es decir, en un escenario en el que se reviviera el nuevo POT, que depende en esta instancia del Tribunal de Cundinamarca, existirían, inicialmente, 20 localidades y 33 UPL.



Luego, a través de un proyecto de acuerdo radicado ante el Concejo, se buscaría que las localidades “coincidieran” con las UPL. No obstante, dijo que “ya no nos da tiempo para presentar un proyecto para cambiar las localidades, eso le corresponde al próximo alcalde”.



Sin embargo, otro es el escenario que pintan los concejales que demandaron ante la Corte. Lucía Bastidas, por ejemplo, asegura que el pronunciamiento de la corte también implica que “las UPL no se pueden hacer por decreto”. Incluso, asegura que por esta misma vía pueden demandar todo el POT por inconstitucional. De hecho, aseguró que ya se está preparando esa demanda. Y recordó, además, que en 2021 ella y otros concejales advirtieron que el proceso de creación de UPL y localidades debía debatirse por aparte.



De otro lado, expertos en la materia consultados por este diario aseguran que, si bien pueden existir las UPL, estas estarían lejos de cumplir el propósito originalmente pensado por la Alcaldía. Una de las fuentes aseguró que las UPL solo tendrían un alcance urbanístico, pero que a nivel político administrativo, todo seguiría a nivel de localidades.



Por su parte, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, considera que, en la práctica, las UPL no existirían pero que, de cierta manera, esto le ahorraría a Bogotá los costos fiscales de aumentar las localidades. “Además, queda claro que sí afecta es en términos políticos a la alcaldesa, porque la debilita. Y falta ver las otras demandas que vengan contra el POT”, anotó Oróstegui.

