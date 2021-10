¿Cómo distribuiría el POT el espacio en vías como la Autonorte o la Boyacá?

El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) volvió a ser motivo de polémica; esta vez por la propuesta de redistribución del espacio en las vías.



(Le puede interesar: Qué tanto una vía en la Sabana puede reemplazar la ALO)



En los últimos días, concejales como Carolina Arbeláez han puesto la lupa sobre detalles del documento que hoy se discute en el cabildo. “Prepárate porque el POT propuesto por Claudia López cambia los perfiles viales, reduciendo carriles de todas las vías arterias, ejemplo, la autopista norte pasa de 10 carriles vehiculares a 4 para darle prioridad a la bicicleta”, trinó Arbeláez.



(Para seguir leyendo: Cinco cosas que debe saber sobre el cobro por parqueo en vía)

Incluso, el exministro y exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, en una columna publicada en EL TIEMPO, cuestionó la propuesta de movilidad del POT:



"Por el lado de la movilidad, la situación es igual de preocupante. Según el estudio de INRIX, Bogotá tiene el peor tráfico vehicular del mundo. Perdemos más de 191 horas al año atrapados en trancones. Francamente es imposible movilizarse en Bogotá y ni qué decir de entrar o salir de la ciudad. Pero en vez de proponer soluciones, este POT nos hará retroceder. Comencemos por preguntarnos por los grandes proyectos (...) Con esta cruda realidad, cómo explicar que el nuevo POT plantee reducir o eliminar las pocas alternativas que tiene o que había planificado la ciudad. Comienza por eliminar la ALO norte y toda la malla arterial de la calle 80 hacia el norte. También reduce carriles disponibles en la autopista, que pasa de 5 a 4, por sentido, y lo mismo en la av. de las Américas, la Ciudad de Cali y la avenida El Dorado. En otras, como la calle 63, la avenida 68, la Primero de Mayo se reducen a la mitad los carriles y otras, como La Esperanza, la 50, la 19, quedarán con apenas un carril por sentido. ¿Quién entiende esto? Y siguen sin aprobarse los proyectos de entradas y salidas de Bogotá: ALO Sur y ALO Centro, calle 13, Autonorte tramo Bogotá, conexión con el valle de Sopo y av. Boyacá hacia el norte".

¿Qué hará el POT de Claudia López con las vías de Bogotá?

¿Qué dice exactamente el proyecto de POT de Claudia? En su artículo 155, el documento establece los ‘Anchos de referencia para las franjas funcionales de las Calles del espacio público para la movilidad’, es decir, qué tipos de vías habrá en Bogotá, cuál es su mínimo y máximo de ancho (de edificio a edificio: incluyendo calzada, andenes, ciclorrutas etc) y qué tanto espacio le corresponderá a cada modo de movilidad.



En ese mismo artículo hay una tabla en la cual se definen 12 tipos de vías (entre las que hay arteriales, intermedias y locales) y los anchos mínimos que deben cumplir.

Si un ciudadano quisiera ver qué tipos de vías son las que hay hoy en la ciudad, puede consultar el mapa CU-4.4.3 Sistema de Movilidad - espacio público para la movilidad - Red vial en la página web de la Secretaría de Planeación (sdp.gov.co) donde están todos los documentos del proyecto.



Así vería, por ejemplo, que la Autopista Norte es una vía tipo A-0, que puede medir mínimo 90 metros de ancho y máximo más de 100 y que debe tener un ancho mínimo de 13 metros para la franja vehicular (que sería un mínimo de cuatro carriles); de 13 para las zonas de circulación peatonal, de 8 para la cicloinfraestructura, de 28 para el transporte público y de 23 para las zonas de paisajismo. ¿Esto significa que se va a quitar espacio para los carros particulares? Técnicamente, sí sería una posibilidad.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica de la autopista norte. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Según explicó el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, “el POT lo que plantea es la posibilidad de tener unos perfiles flexibles para redistribuir (el espacio para los actores viales), que lo pueda hacer, más no que lo tenga que hacer”.



Y detalló cómo aplicaría el concepto de flexibilidad para la Autopista Norte, a manera ejemplo: “Tiene 100 metros (de ancho). Si yo sumo los mínimos (de franja) para cada uno de los actores, ve que no da 100 metros, sino 85, por tanto lo que se está planteando es la posibilidad de redistribuir esos 15 metros que pueden resultar en cuatro carriles adicionales para carros, por ejemplo”.

No planteamos rigidez, sino flexibilidad (...) Pero de ninguna manera reduce de manera obligatoria la capacidad de las vías FACEBOOK

TWITTER



Sin embargo, esos 15 metros también pueden ser entregados a las bicicletas, el transporte público o los peatones. En todo caso, el Secretario sostiene que para cada vía se pueden analizar cuáles son las necesidades dominantes y que ese criterio técnico es el que permitirá distribuir el espacio. “No planteamos rigidez, sino flexibilidad (...) Pero de ninguna manera reduce de manera obligatoria la capacidad de las vías”, insistió.



Esa flexibilidad se traduce en los anexos técnicos del POT en que “la vía no se limita a un número específico de carriles o de un ancho específico, sino a una funcionalidad de acuerdo con las necesidades de la ciudad en este componente. De esta manera, no existe un diseño específico y rígido para cada tipología vial, la intención es establecer un perfil completo dependiendo de cada contexto”.



Otro cambio clave será que, de ahora en adelante, todas las ciclorrutas nuevas que se construyan deberán ser sobre calzada (como la ciclorruta de la carrera séptima) y que las ciclorrutas en andén serán permitidas solo en casos excepcionales. Así quedó consignado en el artículo 154.

(Además: Corredores de logística: vehículos de carga, a respetar vías designadas)

¿Qué vías modificaría el POT?

Pero, ¿estas normas aplican para qué vías? La norma apunta a que estas se apliquen para las vías nuevas (como la extensión de la avenida Boyacá) y para las que puedan ser reformadas (como la Séptima y todas las vías categorizadas como Corredores Verdes en el POT).



Recientemente, con motivo del Cabildo Abierto, la Alcaldía de Bogotá dio claridades sobre algunas las vías que estaban preocupando a algunos ciudadanos.



Esto es lo que dice el documento resumen:

Autopista Norte, Avenida Boyacá, Calle 63 y calle 13

"Vías como la Autopista Norte, la Av. Boyacá y la Calle 63, o la calle 13 no tendrán que modificar su distribución, salvo que se vayan a intervenir para desarrollar un nuevo proyecto como el de un corredor verde de alta capacidad.



Si en estas vías, así como en las demás vías existentes de la ciudad, se deben realizar labores de conservación, mantenimiento, construcción o mejoramiento de una o varias franjas funcionales de la calle (Peatonal, Bici, paisajismo, vehicular, Transporte Público) se podrá hacer sin modificar el perfil y la distribución actual".

Facebook Twitter Linkedin

Con la ampliación de la avenida Boyacá se busca impulsar el proyecto urbanístico Lagos de Torca. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Avenida Salitre

"El POT plantea modificar la vía para que tenga una tipología intermedia I4 en el tramo comprendido entre las carreras 30 y 68, con un ancho de 22 metros.



Luego una vía intermedia no tiene tráfico de alto impacto, como lo tiene una vía arteria y servirá únicamente para facilitar el acceso a los residentes del sector, de acuerdo con las propuestas urbanísticas aprobadas para las urbanizaciones del sector.

¿Qué pasará con los 'Corredores Verdes'?

Aunque el POT no dice explícitamente qué vías pueden ser objeto de la redistribución vial, la Alcaldía de Bogotá, en sus respuestas dadas en el marco del Cabildo Abierto, da a entender que las vías que se identifiquen en el Plan como 'Corredores Verde' y que tengan concreto algún proyecto podrían atravesar algún tipo de redistribución.



Sin embargo, hay que aclarar, esto dependería de que haya un proyecto concreto y no significa, necesariamente, reducción de carriles vehiculares. También vale la pena aclarar que proyectos o vías ya contratadas o diseñadas con anterioridad a este POT, no estarían sujetas a esa norma. Así lo dice el parágrafo del artículo 155:



"Parágrafo 8. Los proyectos de intervención vial y de transporte que se encuentren en etapa de estudios y diseños o que cuenten con estos a la entrada en vigencia del presente plan, podrán ser ejecutados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 190 de 2004 y los instrumentos que lo desarrollan"



En todo caso, en el proyecto de POT actual se proyectan 17 corredores verdes de alta capacidad:



- Avenida Alberto Lleras Camargo (Corredor Verde AK 7) desde Calle 26 hasta

Avenida El Polo (AC 200)



- Avenida Centenario desde Avenida Batallón Caldas y Avenida de las Américas

hasta límite del Distrito con los municipios de Funza y Mosquera



- Avenida Ciudad de Cali desde Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta Avenida

Medellín (Troncal AC 80)



- Avenida Ciudad de Lima (Cl 19) desde Carrera 3 hasta Avenida Troncal Caracas



- Avenida de las Américas desde Avenida NQS (AK 30) hasta Puente Aranda



- Avenida El Dorado Jorge Eliecer Gaitán (Cl 26) desde Portal El Dorado hasta

Aeropuerto El Dorado



- Avenida Longitudinal de Occidente ALO desde Avenida Centenario (AC 17)

hasta Avenida Medellín (Cl 80)



- Avenida Longitudinal de Occidente ALO desde Avenida Centenario (AC 17)

hasta limite del Distrito con el municipio de Soacha



- Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta Avenida Longitudinal de Occidente ALO (Extensión troncal)



- Avenida Medellín (Avenida Troncal Calle 80) desde Portal 80 hasta Limite

Distrito municipio de Cota



- Avenida Paseo de Los Libertadores desde la Avenida Tibabita hasta la 245



- Avenida Villavicencio desde Avenida Boyacá hasta Avenida del Sur (NQS)



- Avenida José Celestino Mutis (Cl 63) desde Avenida carrera 13 hasta Avenida

Ciudad de Cali



- Avenida San José (Cl 170) desde Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7)

hasta Avenida Ciudad de Cali



- Avenida Chile (AC 72) entre Avenida Alberto Lleras Camargo ( AK 7) hasta

Avenida Caracas



- Avenida Ciudad de Cali entre Avenida San José (AC 170) hasta metro II



- Extensión Avenida Suba hasta Metro II



- Extensión Avenida Autopista al Llano hasta CIM oriente

Aunque el temor general de la ciudadanía es que esta redistribución derive en más trancones, como ocurrió en la calle 13 con el carril central de bicicletas; expertos apuntan a que, de hecho, se abre la posibilidad de movilizar más personas



“Un carril de bicicletas de 3,5 metros de ancho puede mover 6.000 o 12.000 personas por hora, mientras que el mismo espacio en un carril vehicular puede mover apenas 2.000 personas”, indica Darío Hidalgo, consultor en movilidad sostenible, quien resalta que la nueva propuesta de POT sí hace un énfasis en hacer “más verdes” las avenidas con los componentes y medidas de paisajismo. Pero reconoce que “en el lado negativo está la sensación es que se reduce la capacidad para el tráfico mixto. Por eso el gran rechazo”.



Sin embargo, Hidalgo recuerda que los perfiles viales del POT vigente no son tan distantes de lo que se propone para el futuro, al menos en términos de tráfico mixto. Por ejemplo, el anexo 3 del POT de 2004 indica que en una vía V-0 -que sería la A-0 en el actual POT- debe haber mínimo 4 carriles de tráfico mixto, cada uno de 3,5 metros, es decir, el ancho mínimo para el tráfico mixto hoy es de 14 metros para una vía como a Autopista Norte; y la nueva norma propone que sean 13 metros, mínimo.



Por otra parte, Hidalgo resalta que estos cambios no sucederán inmediatamente. Incluso, teme que, como pasó con el POT de 2004, los perfiles propuestos ni siquiera lleguen a cumplirse.

(En otras noticias: ¿Qué se sabe del asesinato de una persona en el barrio La Estanzuela?)

EL TIEMPO