Si hay densificación, ¿cómo se protegerán los patrimonios bogotanos?

En este nuevo proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, que en este momento está empezando su trámite en el Concejo, los patrimonios y las identidades serán una pieza clave en la planeación de la ciudad. Tan es así que en el artículo 6 se explica que una de las estructuras territoriales será la Estructura Integradora de Patrimonios.

“Esta estructura define la relación entre patrimonio material (las casas, los bienes de interés cultural o BIC, los monumentos) y el patrimonio inmaterial (las fiestas, los rituales, los oficios) y el patrimonio natural (el medioambiente). Eso define esta relación de cómo hemos construido la ciudad, pero también cómo la gente interpreta esa traza histórica del territorio”, explicó este viernes Patrick Morales, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), durante el segundo conversatorio que organizó EL TIEMPO y ELTIEMPO.COM para explicar aspectos claves del proyecto POT ‘Reverdecer a Bogotá 2022-2035’. En la estructura también entran el patrimonio arqueológico y el paleontológico.



El objetivo de hacer explícito el patrimonio en el POT es dar herramientas para su protección. Según explicó María Claudia Vargas, subdirectora de protección e intervención del patrimonio del IDPC, esta protección se dará, primero, a través de la identificación de los distintos tipos de patrimonios: “Reconocer cuáles son sus elementos que deben ser protegidos y establecer una estrategia desde el ordenamiento territorial en la forma como se toman las decisiones de cómo deben ser los desarrollos”.



El POT, precisamente, deja la instrucción para que, después de su aprobación, haya un plazo fijo para actualizar los inventarios de BIC, Patrimonio Cultural Inmaterial y de atractivos naturales. Toda esta información, como dice el artículo 87, quedará registrada en el Sistema de Información del Patrimonio, una herramienta que permitirá a cualquier persona consultar los inventarios, las licencias, los usos y las normas urbanísticas, entre otros elementos que podrían ser útiles a la hora de indicar qué se puede hacer y qué no en lugares donde haya estos tipos de patrimonios.



Y esto será importante en medio de un proyecto que buscará generar más de medio millón de viviendas a través de procesos que no impliquen que la ciudad se expanda, sino que opte, más bien, por procesos de densificación y renovación urbana.



“Cada vez más vemos que hay una relación entre la conservación y el desarrollo, y esa presión desde los grupos inmobiliarios en el sentido de necesitamos suelo nuevo y densificar. Una de las preocupaciones recurrentes en el ordenamiento es que se acoge el listado de BIC sin mayor reflexión de cómo lo estamos acogiendo con instrumentos de gestión del suelo y de cómo se protege ese patrimonio cultural”, anotó durante el foro la arquitecta restauradora Lina Beltrán.



Si bien el POT cuenta con herramientas para proteger patrimonios materiales (especialmente en 24 sectores de interés cultural), también contemplará cuidar oficios y tradiciones vivas que son patrimonios para las comunidades.



Por ejemplo, EL TIEMPO le preguntó al director del IDPC qué pasaría con los zapateros del Restrepo (y ese patrimonio comunitario) si, hipotéticamente, en esa zona se fuera a hacer un proyecto de renovación urbana.



“Desde el IDPC podemos designar unos sectores que tengan una característica particular, una riqueza patrimonial y propender a acciones que hagan que esos oficios continúen en el tiempo, pero eso no quiere decir que no se construyan nuevas edificaciones”, indicó Morales. Parte de esa protección está dada en los artículos 80, 241 y 370.



Además, en el artículo 493, el proyecto de POT propone el ‘Plan para los patrimonios vitales’. “Es la valoración y protección a través de estrategias de intervenciones de sectores reconocidos como patrimonio cultural. Allí habrá una fuerte apuesta alrededor del reciclaje de las edificaciones para que se pueda intervenir un poco más fácil que la protección estricta patrimonial, pero sin derribar y reemplazar tantas estructuras”, anotó Vargas.

Monumentos, otro cambio

Este proyecto POT también responde a otra situación que se vivió con especial fuerza en 2021: qué monumentos se están instalando en Bogotá y cómo se decide a quién o qué hacen homenaje. Frente a esto, el artículo 135 del documento establece las nuevas ‘directrices de localización y diseño de monumentos conmemorativos y objetos artísticos’.



“El POT señala que la disposición de nuevos monumentos en Bogotá se debe hacer de manera participativa y con criterios de representatividad. Ahora, hemos sido claros en que estamos en contra de las acciones violentas contra los monumentos, pero reconocemos que en algunos casos, estos no son acordes con la Constitución del 91, con un país pluriétnico y multicultural, y que la lógica patrimonial tiene un relato incompleto de nación. Hoy hay cinco monumentos indígenas en Bogotá, frente a 300 de próceres de la independencia, hay un desbalance”, manifiesta Morales.



Entre otros lineamientos para los nuevos monumentos, este POT propone que sus diseños potencien “acciones de resignificación y representatividad cultural de mujeres y distintas comunidades” y que tengan iluminación para su disfrute nocturno.

Otros puntos que debe saber

Ojo a las cartografías

Si usted quiere ver cómo es la estructura integradora de patrimonios, le recomendamos buscar en www.sdp.gov.co las cartografías CG-4 y CU-3. Y en el proyecto puede leer los artículos del 80 al 87 y la sección 8, de los artículos 343 al 368, para ver las reglas del tratamiento urbanístico de conservación.

Los Muiscas

El artículo 80 plantea la creación del Sistema de sitios sagrados Muiscas. Según explicó el IDPC, este identificará sus lugares sagrados y su forma de ordenamiento.



En otras noticias... avanza la postulación del Festival del Sol y la Luna de la comunidad Muisca de Bosa como patrimonio inmaterial distrital.

Caminos reales

En sus programas, el proyecto de POT contempla recuperar y reactivar 10 senderos históricos en los cerros orientales. Estos corresponden a “senderos peatonales, caminos reales y caminos de herradura”. Se especifica, además, que los que estén en suelo rural son considerados suelos de protección.

Para hacer seguimiento

¿Cómo garantizar que la protección del patrimonio no quede en el papel? El proyecto, en su artículo 587, plantea la creación del Observatorio de la Estructura Integradora de Patrimonios. Este debe definir indicadores para su seguimiento. El Distrito tiene un año para estructurarlo y activarlo.

