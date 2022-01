Con el fin del 2021 la alcaldesa cierra un segundo año difícil para la ciudad. Y con una dura polémica tras la expedición del POT por decreto. ‘Yo no solo me tengo fe, le tengo fe a la ciudad’, dice. ¿Qué es lo que cambia para la ciudad? Entrevista.



La firma del decreto del POT le genera a usted una serie de situaciones en este 2022...

Era una noticia esperada por Bogotá durante 17 años, es como si fuéramos una ciudad de 2021, pero si tuviéramos un plan de 2004. La movilidad, por ejemplo. Cada vez estamos más congestionados y el aire, más contaminado, porque nos hemos demorado mucho en tener un norte, en tener un plan acordado.



Desde hace 17 años no teníamos un plan de obras acordado y eso nos ha costado aplazar obras importantes, no avanzar en el metro. ¿Qué es este POT? Es el que le paga la deuda social y ambiental a la clase media bogotana, que es la que más pérdida de calidad de vida ha tenido.

¿Por qué es el POT de la clase media?



Ofrece cinco cosas fundamentales. Lo primero es un compromiso como humanidad, qué es cuidar el medio ambiente de nuestra ciudad. Este POT, primera vez, crece la estructura ecológica principal, o sea crece el área rural ambiental, protege los cerros orientales, las rondas de los ríos, nos compromete a no endurecer los humedales, por el contrario le da dos nuevos humedales a Bogotá, tres parques distritales de alta montaña, cuatro parques adicionales de borde, protege la reserva Thomas Van der Hammen, porque hay que pagar la deuda ambiental, de lo contrario nos vamos a quedar sin ciudad y sin planeta.



Segundo, paga la deuda social. Qué nos llevan los ciudadanos pidiendo en marchas, paros, que les demos vivienda digna, educación, vamos a construir 60 colegios que necesitan los niños de los sectores populares y la clase media bogotana, tres ciudadelas educativas universitarias para los jóvenes en Suba, Bosa y Kennedy, y en reverdecer del Sur, entre Tunjuelito, Usme Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.

Para el millón de mujeres cuidadoras, que se les va la vida cuidando a sus adultos mayores, a las personas en condiciones de discapacidad, este POT dice les vamos a pagar esa deuda social, vamos a construir 45 manzanas del cuidado -ya hemos hecho 7 en esta Administración-, para que hayan esas manzanas, allá cuidemos a los niños, al adulto mayor, a la persona en condición de discapacidad, para que las mujeres humildes puedan descansar, educarse, trabajar y salir de la pobreza.



Establece que la vivienda de interés social, la que tiene una familia de clase media o de sector popular, de cuatro miembros o más, debe tener por lo menos 42 m². Pero no solamente vivienda digna hacia adentro, también hacia fuera, con espacio público, parques y colegios cerquita. Establece que para que no nos vuelva a coger una pandemia mal parados, vamos a hacer 24 hospitales, para tener más camas hospitalarias, y 41 centros de salud.



Lo tercero, una deuda grandísima que afecta sobre todo a la clase media es la movilidad. Cada vez estamos más trancados, más congestionados y más contaminados, porque no tenemos transporte público masivo limpio. ¿Qué dice este POT? Hacer en los próximos 15 años lo que no hemos hecho en 50. Vamos a hacer cinco líneas de metro, dos trenes regionales, siete cables -hay uno, en Ciudad Bolívar-, 1.000 km de ciclorrutas y andenes; vamos a hacer 14 corredores verdes, va a seguir TransMilenio, pero no vamos a depender de él, y los buses van a ser eléctricos para que no contaminen.

La cuarta promesa para la clase media es que vamos a acercar los servicios sociales y los servicios públicos de la alcaldía a la ciudadanía. Bogotá es una ciudad de hora y media en promedio. Eso es lo que se demora una persona qué sale de Ciudad Bolívar a cumplir la cita médica, para ir a la universidad, para ir al trabajo. Entonces, vamos a hacer tres ciudadelas educativas universitarias en el noroccidente, en el occidente y en el sur.



El POT propone que Bogotá va a ser una ciudad compuesta por 30 ciudades chiquitas a 30 minutos, la alcaldía local va a quedar a 30 minutos, el colegio, a 30 minutos; el empleo, a 30 minutos; el consultorio médico, a 30 minutos. Para que podamos tener una ciudad que le dedica más tiempo a la vida, al trabajo, al descanso, a la creatividad y no al trancón.



Y por último. En Bogotá no solamente somos 8 millones de colombianos que vimos aquí, en realidad somos 10. A Bogotá entran y salen personas que viven en Soacha, en Faca, Mosquera, Funza, Cajicá, Chía, Cota y La Calera. Tenemos que integrarnos como región. Este año tuvimos cuatro logros muy importantes, que no se habían hecho en años. Uno de ellos es la creación de la región metropolitana Bogotá Cundinamarca. Nos toca organizarnos con nuestros vecinos para organizar las entradas y salidas a Bogotá, la compra del alimento, el abastecimiento, el agua, los servicios públicos. Todo eso le mejora la vida a todos, pero fundamentalmente a los sectores populares de la clase media bogotana.



Para desarrollar el decreto del POT vamos a ver cambios vía decreto, modificaciones que se tendrán que discutir en el Concejo, y algunas cosas se van a poder reglamentar vía decreto y otras no.



Así es. Hay que ser muy claros qué se puede y qué no. La ley, así como establece un procedimiento, le da 90 días al Concejo y si el Concejo no se ha pronunciaba, entonces podíamos sacar el decreto. Bogotá siempre ha tenido POT por decreto, este es el tercero. Pero la ley también nos da dos cosas: nos dice hay unos cambios que se pueden hacer. Puedo hacer lo que haya acordado con la ciudadanía en los cabildos. Así como hay una ley que dice que usted tiene que sacar el texto del POT tal cual se lo propuso al Concejo, hay otra que dice que después de haber sacado ese texto original, no lo podemos cambiar. En el cabildo hicimos fundamentalmente cinco compromisos grandes. Acordamos con los recicladores que no les íbamos a subir el área de las ECA de reciclaje. El POT proponía subírselas de 100 a 500. Acordamos dejarlas en 100.

Ese decreto ya se expidió...



El año entrante. Ese fue el que dijimos que le íbamos a dar prioridad en el primer trimestre. Segundo. Las bodegas de reciclaje no deben quedar en zonas residenciales, deben pasar a zonas estructurantes. Y acordamos 2 años de plazo. Un tercer acuerdo es que vamos a dejar bares, discotecas y actividades sexuales pagas de adultos solamente en zonas estructurantes. Pero eso quiere decir, ahí viene el cuarto compromiso, que hay bodegas y bares que van a tener que salir de zonas residenciales a zonas estructurantes.



Y un quinto acuerdo es sobretodo ajustes de cartografía en algunos barrios. Por ejemplo, la comunidad del barrio Santa Helena en Suba. Hay una cesión por la que se iba a hacer una vía y ellos han venido sembrando un bosque urbano y prefieren que los dejemos como bosque urbano y que el par vial lo hagamos por otras vías alternas. Eso lo acordamos en el cabildo. Vamos a hacer ese cambio en la cartografía.

Por ejemplo, con los vecinos del humedal El Salitre. Al lado del parque de Los Novios y del parque El Salitre queda el humedal del Salitre y ahí tenemos una reserva vial, que puede ser un parque lineal que conecte con el humedal. Dijimos está muy bien. Hacemos esa corrección cartográfica.

Y La Esmeralda...



En el caso de La Esmeralda y Pablo Sexto no hubo un cambio porque eso ya iba en el texto original. Nos habían pedido que no fueran zonas de renovación urbana, que sigan siendo zonas de consolidación residencial.

Entonces, ¿qué se puede cambiar?



Solo lo que acordamos expresamente en el cabildo abierto, el resto queda como lo sacamos, cómo está en el decreto original. Sin embargo, ahí hay otro acuerdo que no es cambiar, sino reglamentar. ¿Qué se puede reglamentar? Lo que no se va a cambiar. Por ejemplo, el área mínima de la vivienda (42 m²) no se va a cambiar. La que no es vivienda de interés social puede tener cualquier área. Sin embargo, los constructores y Camacol nos dicen pueda que haya cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no, pero denos certeza. Cómo son los trámites, cuántos tiempos, cómo liquidar las cargas, cuánta área útil debemos utilizar para vivienda interés social (...) Esa reglamentación del cómo la vamos a acordar con constructores y Camacol.



La tercera. El Congreso en el estatuto orgánico decidió que Bogotá tiene que tener localidades más pequeñas, más cercanas a la gente para prestar bien los servicios. Vamos a pasar de 20 a 33. De las cuales tres van a ser rurales. Esto es un compromiso con los concejales y con los ciudadanos en el cabildo. Aquí vamos acordar con la ciudadanía, barrio por barrio, cómo va hacer esa nueva localidad, dónde va el que dar la alcaldía, dónde el colegio, dónde el transporte público, cómo es la cartografía.



Esas tres tareas las vamos a hacer en 2022. En el primer trimestre, con los recicladores y los residentes. En la segunda semana de enero los convocamos y empezamos. En el segundo trimestre, con los constructores y curadores. Y cuando hayan pasado las elecciones, después de junio, nos vamos a los barrios con los ediles y concejales y empezamos la reglamentación de las nuevas localidades.

Hay cambios en los que se tenga que volver al Concejo



La ley lo prevé, pero no al año. La ley prevé que los POT se pueden volver a revisar a la mitad de la vigencia. Ahora lo que se va hacer es aplicar.

¿Está cancelado el diálogo con el Concejo sobre el POT?



No, con ellos vamos a seguir dialogando, porque con ellos vamos acordar también la reglamentación de las UPL, de las zonas residenciales.

¿Hay que revisar la figura del POT?

La figura es útil, necesaria y creo que lo que nos ha hecho falta es tener un plan acordado de ciudad. ¿Por qué nunca ha habido un acuerdo? Por consenso no va haber nunca. Porque el que no quiere pagar plata, no va a estar de acuerdo, y si puede ganárselas todas y trasladarles los costos a los ciudadanos, pues va a tratar de hacerlo.

Hay un tema que siempre ha sido recurrente, la movilidad del norte y del noroccidente. Esas zonas son súpercongestionadas. Necesitan vías, transporte...



Se necesitan vías, pero se necesita transporte público. Cada vía genera su propio tráfico y termina congestionada solo apunta de carros. Suba y Engativá son como Medellín. ¿Cuántas líneas de metro tiene Medellín? Dos y están haciendo la tercera. ¿Cuántas tiene Suba? Ninguna. Nos ha costado caro no tener un plan que nos ponga a hacer las obras que acordamos. En el caso del norte acordamos en el Conpes de movilidad región qué vamos a hacer en los próximos 15 años. ¿Qué estamos haciendo en el POT?, cumplir ese acuerdo. En el norte acordamos qué de las cinco líneas de metro habrá dos en el norte, una que siga de la 72 hasta la 200 y otra que vaya a Suba y Engativá, que es la segunda. Segunda cosa. Habrá Regiotram del Norte. Por la carrilera que viene por la novena. Tercera alternativa. Habrá dos cables, uno que viene de La Calera y otro de Santa Cecilia. Y cuarto, cinco vías nuevas. Ampliaremos la carrera séptima, obra que ya empezó, y la autopista Norte; vamos a construir la avenida Boyacá hasta el límite con Chía, a hacer La Troncal del Río, que conecta de la autopista Norte a Divisab. Y vamos a ampliar Devisab, para que por allá entre la carga que va para el aeropuerto y para la zona franca, al occidente. Y la vía Suba-Cota, que es una vida chiquitita. El norte queda bien organizado.

Usted se tiene mucha fe con toda la infraestructura, y la plata de dónde va a salir...



Hay que sumar muchas fuentes. Por eso era tan importante no solamente hacer el POT. ¿Qué garantía tenemos? Que eso que acordamos es lo mismo que está en el Conpes (...) Ahora vamos al occidente. Está es la zona más densa y no solamente vive mucha gente sino que allí queda el aeropuerto, la zona franca, la zona industrial y viene mucha gente a trabajar y tiene las peores vías de Colombia. ¿Qué acordamos? Vamos a hacer el metro por la Boyacá, va a ser la quinta línea; se va a extender la troncal de la Cali, para que conecte con la segunda línea, hasta la calle 80. Por ahí va TransMilenio y esos buses serán eléctricos para que sea un corredor verde.



La ALO, de la calle 13 a la 80; la calle 13 se va ampliar a ocho carriles, la 63 se va a extender hasta Funza en cuatro carriles, y en la calle 80, básicamente, vamos a quitar esa glorieta sobre el puente de guadua; eso lo vamos a subterranizar y a hacer un puente adicional para que la 80 quede con sus carriles de entrada y salida y quitemos ese trancón. Pero, además, va a entrar el Regiotram de Occidente, que viene de Faca, Funza, Mosquera y Madrid, hasta la 26 con Caracas. El occidente va a quedar bien servido.



Ahora vamos al sur. Hay una vía y hay un millón de personas en Soacha y dos millones entre Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa y Kennedy. ¿Qué acordamos? Vamos a hacer la ALO Sur, qué es una vía alterna a la autopista Sur, que viene desde Chusacá hasta la calle 13. Esa obra la acaba de adjudicar el Gobierno Nacional a través de la Ani. Tendrá carriles de carga, mixtos y aún no se hace TransMilenio, pero se reserva.



Y nuestra propuesta es que la tercera línea del metro empiecen en Soacha, coja Ciudad Bolívar, Tunjuelito y la NQS. Entonces, quedaría con un metro, con un corredor verde en la Cali, con la ALO Sur y con dos cables que van a conectar a Soacha y Ciudad Bolívar con esa tercera línea. Así la vida es distinta si uno vive en Ciudad Bolívar, Bosa y Tunjuelito.



Usted dijo que la concertación se venía dando desde hace 10 años. ¿Usted incluyó en el POT cosas de las propuestas de Petro y de Peñalosa?



Claro. Petro estaba de acuerdo con el Regiotram, con el tren desde el occidente y lo propuso, lo que pasa es que el Concejo le negó el POT. Estoy de acuerdo con él, y también debemos hacer otro metro que arranque en Soacha. Peñalosa ha peleado por la ALO, él quería que fuera hasta la 200, pero no acordamos eso con la Nación y con la Gobernación. Acordamos que empiece en Chusacá y vaya primero hasta la 13 y luego a la 80. Claro hay que tomar cosas de cada uno porque las obras no son de los alcaldes, las obras son de la ciudad.

Usted dice que el 95 por ciento de las sugerencias de gremios, concejales,

comunidad están reflejadas y el 5 por ciento no. Pero también aparecen voces que dicen que le falta legitimidad y que esto de pronto es de la alcaldesa y de sus asesores ¿qué les dice a estas personas?



Los respeto mucho, pero no podemos esperar a consensos paralizantes y saboteos de políticos. ¿Sabe cuánto llevamos tratando de llegar a un acuerdo?: 10 años. Tres intentos de tener un POT. Entonces no tenemos POT, no tenemos metro, no tenemos vivienda digna, no hacemos parques, no hacemos 61 colegios, no hacemos 24 hospitales, no hacemos las cinco líneas de metro. ¿Quién paga eso?, ¿quién paga el saboteo entre políticos?, la gente, en trancón, en congestión, en demoras, en mala calidad de vida. Los jóvenes que no tienen ciudadelas universitarias cerca a sus casas. A mí me eligieron para trabajar, y yo cumplí todos los requisitos, y eso me parece politiquería barata. El decreto que sacó (Antanas) Mockus sí era democrático, pero si lo saca Claudia López, entonces es autoritaria. Estoy usando la misma facultad que usaron antes.

Le están cobrando lo que usted dijo hace dos años, y la están atendiendo en redes sociales...



Me están atendiendo porque dije la verdad y vuelvo a decir lo mismo. El 31 de octubre, al día siguiente que gané las elecciones, le dije a Enrique Peñalosa: ‘alcalde Peñalosa, yo acabo de competir contra sus dos candidatos, usted acaba de perder, ¿nos va a imponer su POT? Eso sería irrespetuoso con Bogotá, que acaba de ir a las urnas, y lo acaban de derrotar. El Concejo estuvo de acuerdo conmigo y le hundió el POT.

¿Es consciente de que el POT tiene inconsistencias y cosas para corregir?



No creo que son inconsistencias. Por ejemplo, Camacol dice: ‘es un error tener área mínima de vivienda’. Pues no creo que es un error, es justo. Es justo que la gente pobre no viva en un gueto y en una casucha que se va a caer, sino que tenga una casa digna de 42 m² con servicios públicos, que no quede en zonas de riesgo y que tenga equipamientos sociales. Eso no me parece un error, ni una inconsistencia, ni va a quebrar la construcción. Eso va a hacer una Bogotá justa.

¿El POT está blindado para que no termine cayendo ante las demandas que se anuncian?



Sí, porque en estos años ha habido mucha jurisprudencia y muy clara. Se cumplieron todos los trámites que la ley prevé. La ley dice que si el Concejo no lo aprueba ni lo niega, usted puede expedir el original que propuso por decreto.

¿Usted cómo evalúa estos dos años?



Estos han sido los dos años más difíciles de la vida de todo el mundo, y la verdad, todos podemos escribir una crónica y un libro.

Incluida usted, ¿no?



Pues imagínese. Estos dos años han sido muy duros, muy difíciles, es que nos ha tocado demasiado, todas las tragedias al tiempo, la pandemia, la muerte masiva, la enfermedad, la incertidumbre, el desempleo, la pobreza, el estallido social, el paro, el bloqueo, la inseguridad (...) la verdad, por eso siempre tengo tanta gratitud con los bogotanos, con su paciencia, con su resiliencia, con su echao pa’lante, ya recuperamos un millón de empleos. Es una maravilla.

¿Ya a cuánto llegamos?



12 por ciento, el año pasado tuvimos 25 por ciento de desempleo, o sea que ya recuperamos la mitad, un millón de empleos, es una maravilla, eso habla de que los héroes de esta ciudad no solamente son los médicos y las enfermeras que nos han cuidado, sino nuestros microempresarios y empresarios, que han hecho todo para no quebrarse; con los impuestos de los bogotanos salvamos 65.000 microempresas, generamos 300.000 empleos, la verdad es que estos dos años han sido muy difíciles, se nos subió la pobreza, el desempleo, la inseguridad, ese es uno de mis grandes dolores, subió 9 por ciento el homicidio, cuando todos los años, durante 25 años, había bajado. El 14 por ciento subió el atraco, sobre todo el atraco violento, cosas como las de Natalia Castillo, que a todos nos han dolido hasta el alma.



Entonces fueron dos años muy difíciles. Hasta junio, los indicadores de inseguridad eran disparados. Desde julio en adelante cada mes ha ido mejorando. Este diciembre es bastante más seguro que el del año pasado, de seguro el año entrante va a ser mejor, ¿por qué?, porque recuperamos empleo. Eso está comprobando en todas las ciudades del mundo, donde haya más empleo, menos pobreza, menos tensión, hay menos inseguridad; ahora también estamos con más policía, poquito a poco han ido llegando; también necesitábamos que los jueces no suelten a los ladrones, han hecho algunas reformas para que efectivamente se puedan judicializar, entonces, creo que pasamos los dos años de los dolorosos y realmente creo que vienen dos años de los gloriosos.

¿Cuál es su deseo para el 2022?



Mucho empleo, mucha educación, que baje la pobreza, que mejore la seguridad. Vamos a pasar de 140 frentes de obra a 500, en eso consiste la reactivación. Necesitamos que la gente tenga trabajo. Cada año vamos a tener más obras, más obras, todas esas obras que acabo de hablar del POT las vamos a hacer. Por eso nos toca cambiar nuestra manera en la que trabajamos y nos movilizamos, compartir la movilidad, preferiblemente no vaya solo en su carro, si necesita sacarlo indispensablemente, vayan por lo menos tres o cuatro; use más transporte público, bicicleta. Va a haber pico y placa todo el día, porque es que si no, no cabemos en medio de las vías y las obras que estamos haciendo.

A propósito de los cambios en la restricción, ¿en que quedan los impuestos que pagan los conductores?



En las obras que estamos haciendo. La gente cree que el impuesto se cobra por tener el derecho a usar las vías y eso no es así, el tributo se cobra por tener un carro, o por tener una moto. Si alguien no quiere pagar el impuesto que use transporte público. Los impuestos generan empleo, disminuyen la pobreza e impulsan obras como el metro.

Usted dice que vamos a hacer en 15 años lo que se ha hecho en 50, ¿a qué se refiere?



Estamos construyendo la primera línea del metro, voy a dejar contratada la segunda, el que venga tendrá que contratar la tercera, y el siguiente la cuarta. A eso me refiero. Acabamos de pasar por una pandemia y descubrimos que necesitábamos más camas de cuidado intensivo y más equipos de atención domiciliaria. No podemos esperar otra pandemia para reaccionar. Esta administración está construyendo seis hospitales nuevos, la ciudad necesita 24. A eso me refiero cuando digo que vamos a hacer en los próximos 15 años lo que no hicimos en 50.

¿Usted se tiene fe en que todo esto se va a poder hacer?



La gente quiere que se hagan las cosas. Por eso hay que empezar a ejecutar y construir la Bogotá justa, equitativa, sostenible, verde, igualitaria, moderna y con el empleo que las personas necesitan. Yo no solo me tengo fe, le tengo fe a la ciudad. Esta es la ciudad más bella de Colombia, la primera que se fue a cuarentena para dar ejemplo, la que aprendió a usar el tapabocas en un mes, la que recuperó un millón de empleos en un año y que aporta la mitad de los impuestos que se invierten en el resto del país. Bogotá es una maquinita de movilidad social, pero tenemos que cuidarla, porque si esta ciudad no sale adelante, el país tampoco.

