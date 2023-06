Desde finales de 2021, Bogotá tiene un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y a la urbanista María Mercedes Jaramillo, como secretaria de Planeación, le quedó la responsabilidad de empezar a desarrollar muy buena parte de esta carta de navegación que regirá a la ciudad hasta 2034.



Hoy, año y medio después, esta mujer debe decirle adiós a su cargo y al enorme compromiso que tiene con la capital. Es uno de los 10 líderes internacionales becados por la Escuela de Diseño de Harvard, la prestigiosa universidad estadounidense.



Pero ¿cómo queda el Plan?, ¿en qué se logró avanzar? En entrevista con EL TIEMPO, Jaramillo habla del POT Reverdecer a Bogotá y de qué se ha alcanzado a desarrollar.

¿Hasta cuándo estará en el cargo?



Prefiero que sea la alcaldesa quien le cuente a Bogotá cómo será ese tránsito.



María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación

Usted ha tenido la responsabilidad de desarrollar buena parte del POT, ¿cómo define este plan de ordenamiento?



Me voy muy contenta de haber podido dejarle a la ciudad un plan de ordenamiento audaz, el que Bogotá necesita y que ojalá podamos sacarlo adelante, porque las decisiones estructurales que ahí están no deberían enfrentarnos, más bien deberían reunirnos. ¿Quién no quiere una ciudad con un sistema de metro, trenes y de cables que no contaminan?, ¿quién no quiere una ciudad que provea mejores oportunidades y más cercanas a todos sus habitantes?, ¿quién no quiere una ciudad más segura para las mujeres y los niños y las niñas?



¿Cuánto se ha avanzado con el POT?



El 2022 fue un año encaminado a hacer más fácil la lectura y la aplicación del POT por los diversos interesados en los trámites de licenciamiento. Expedimos varios decretos, entre los cuales definimos los procedimientos para la liquidación y pago de las obligaciones urbanísticas, precisamos el manual de normas comunes, identificamos las manzanas comerciales, establecimos los procedimientos relacionados con el espacio público y regularización de antejardines, y establecimos las condiciones de instalación y regularización de estaciones radioeléctricas.



En 2023 hemos estado concretando las grandes innovaciones del POT en beneficio de los bogotanos. Expedimos, por ejemplo, el decreto que regula las condiciones de licenciamiento de la vivienda colectiva y las soluciones habitacionales con servicios, y uno que facilita la legalización de asentamientos informales.

Un objetivo supremo del Plan es proteger la estructura ecológica principal, ¿qué se ha hecho en este frente?



El POT es súper ambicioso en relación con la estructura ecológica principal y con sus temas estratégicos; estamos ampliando la estructura ecológica en 30 % y hay un conjunto de normas que restringen de manera categórica la posibilidad de urbanizar o endurecer esta estructura ecológica principal.



¿Ya hay decisiones que desarrollan este objetivo?



Sí, tenemos cuatro grandes decisiones en trámite para firma, por ejemplo, el nuevo manual de espacio público, que nos va a permitir tener mejor espacio público, más reverdecido, más biodiverso, con más árboles y con mejores condiciones de caminabilidad; y hay otras tres avanzadas y son la reglamentación de las condiciones de ecourbanismo y construcción, que permite hacer un salto cualitativo importante para que los edificios se alimenten de energía solar, sean económicos en agua y capaces de recoger agua lluvia, de favorecer la circularidad y el manejo sostenible de los recursos no renovables.



Además, con la Secretaría de Ambiente se ha venido trabajando un decreto que nos va a permitir transferir los derechos de construcción y desarrollo entre predios que conforman la estructura ecológica principal, nos va a permitir adquirir predios sin tener que comprarlos. La ciudad puede hacerse al predio generador de los derechos de construcción para que se vuelva de uso público o del suelo de protección con vocación de contribuir a la calidad paisajística y la resiliencia climática de la ciudad.



Y el tercer punto…



Hemos trabajado en identificar los sitios sagrados muiscas. A través de ese diálogo intercultural hemos llegado a algunos acuerdos que nos van a permitir establecer nuevas formas de aproximación y protección de esos lugares e involucrar a la comunidad muisca en su cuidado y preservación.



El POT prevé 3.800 hectáreas de suelo de desarrollo que son urbanizables. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

¿En qué hemos avanzado con la idea de la ciudad de los 30 minutos?



Esa es una de las grandes apuestas del POT y tiene que ver con dos grandes temas. Lo primero es el plan maestro del cuidado del servicio social, que está en formulación, muy cerca de ser adoptado, que nos dice cómo se van a dar en los próximos 15 años las manzanas del cuidado y todos los equipamientos del sistema distrital del cuidado, en dónde y cómo vamos a hacer de eso el elemento fundamental de esas ciudades de 30 minutos en las que debe convertirse Bogotá.



Lo segundo es que estamos formulando las unidades de planeamiento local (UPL), que queremos sean las futuras localidades de Bogotá, que son 33, tres de ellas cien por ciento rurales (Cerros orientales, Cuenca de Tunjuelo y Sumapaz). Formular esas UPL consiste en identificar con la ciudadanía en cada una de estas unidades aquellos proyectos locales que van a ayudarnos a completar la estructura urbana, el sistema distrital de cuidado, el sistema de parques, el sistema de ciclorrutas y rutas de transporte público circulares. Tenemos más de 150 proyectos concertados con la ciudadanía para esas 33 UPL.

¿Están las condiciones para que la ciudad pueda desarrollarse alrededor de los principales corredores de transporte?



Si, queda en particular una norma de tratamiento de revitalización urbana alrededor de esos corredores de transporte y de las estaciones de alta y media capacidad de transporte público. Adicionalmente, en los territorios más estratégicos hay 25 actuaciones estratégicas delimitadas, cuyas directrices están siendo expedidas. Ya expedimos las directrices de cinco y deberían quedar 12 para que los privados se involucren en su formulación y ejecución, junto con operadores urbanos públicos.



Unos ejemplo de las más claves…



Los Distritos Aeroportuarios de Fontibón y Engativá deben permitirnos reconfigurar el borde aeroportuario para el uso de usos conexos con la actividad aeroportuaria y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en este borde, que hoy tiene unos entornos residenciales altamente alterados por el tráfico de carga.



También expedimos las directrices de la actuación estratégica Chucua-La Vaca, en Kennedy, que pone en marcha la progresiva desconcentración de la central de abasto de Corabastos por fuera y dentro de Bogotá, a través de plazas de mercado de escala local en cada una de estas 30 ciudades de 30 minutos. Corabastos saldría progresivamente de Kennedy.



¿Las empresas Metro y Transmilenio deben ser empresas de renovación urbana?



El POT tiene como una de sus políticas bien importantes la protección de moradores y unidades productivas, para que en cualquier proyecto de revitalización urbana las comunidades que viven ahí puedan quedarse, con condiciones de equivalencia en calidad de vida. Esa política de protección de moradores tiene en los operadores urbanos públicos un actor muy importante en su concreción. La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), pero también la Empresa Metro, Transmilenio, el IDU y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural podrían ser operadores urbanos que ayuden a concretar la revitalización.



El Sistema de Cuidado es una de las estrategias para una ciudad de 30 minutos. Foto: Secretaría de la Mujer

¿El POT limita la expansión hacia la periferia, pero qué tanto suelo queda?



El POT prevé 3.800 hectáreas de suelo de desarrollo, que son urbanizables y no han sido urbanizadas, esencialmente localizadas en el proyecto Lagos de Torca, en Reverdecer del Sur, y los últimos predios en área de expansión disponibles en Usme y Bosa.





En esas 3.800 es donde se pueden hacer el millón de viviendas que se necesitan…



Parte de esas viviendas son desarrollables en esas 3.800 hectáreas aún disponibles, pero también tenemos 6.500 hectáreas de revitalización urbana alrededor de los sistemas de transporte de alta y media capacidad que están programados en el POT.



También es una innovación de este POT que estamos dándole posibilidades de reciclaje a las edificaciones ya existentes. Por ejemplo, edificios de oficinas que se estén quedando vacíos pueden transformarse en viviendas y se prevén condiciones más favorables para el reuso de bienes de interés cultural que puedan, por ejemplo, convertirse en viviendas.

¿La ciudad va a quedar muy densa?



La idea del POT no es que Bogotá se densifique, tampoco que crezca hacia arriba, la idea del POT es que podamos ofertar las viviendas, los empleos, los servicios que se necesiten, sin depredar nuestros activos estratégicos y el escaso suelo plano rural que aún nos queda entre la ciudad y los municipios vecinos. ¿Qué hay que hacer? Hay que optimizar el uso del suelo donde tiene sentido hacerlo, que es alrededor de los corredores de transporte de alta y media capacidad, cosa que puede llevarnos además abrirle espacio al verde en donde la ciudad es excesivamente densa. Hay que optimizar la ciudad, equilibrarla y no podemos dejar de satisfacer las necesidades, porque faltan equipamientos, colegios, parques, árboles, empleos…



¿De qué va a depender que pasemos de 20 a 30 ciudades dentro de la ciudad?



En términos de planeación territorial ya están las UPL definidas en el POT, ya las estamos formulando, y esas 30 ciudades dentro de la ciudad van a ser posible en la medida en que ejecutemos el POT. Que esas UPL se conviertan en las próximas localidades, que sería lo ideal, dependerá de un acuerdo del Concejo, que muy probablemente ya no alcanzamos a llevar este año, pero esperamos que el siguiente gobierno lo lleve y ojalá se apruebe, porque de eso depende que esta ciudad pueda convertirse en una ciudad cuidadora a través de 30 ciudades de 30 minutos y tres ruralidades.



¿Qué mecanismos quedan establecidos para financiar la ciudad que soñamos?



Bogotá tiene todas las posibilidades de acometer las obras que requiere, por supuesto hay que hacerlo gradualmente y con responsabilidad fiscal. El POT tiene diversos instrumentos para la captura de valor de esas inversiones públicas, para que se conviertan en una fuente de financiación adicional. Para eso se definieron las 25 actuaciones estratégicas, se definió una norma que prevé cargas urbanísticas para los proyectos de desarrollo inmobiliario y está previsto que los operadores urbanos públicos puedan accionar esas transformaciones en el territorio de la mano con los privados.

