‘Hay manos oscuras que no quieren el debate al POT de Bogotá’

En una sesión a puerta cerrada y con varias excusas para asistir, el Concejo de Bogotá resolvió este lunes las recusaciones contra los concejales de la bancada del Partido Alianza Verde para conocer y votar el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Con este trámite cumplido, la corporación distrital podrá, en principio, arrancar hoy el debate de fondo. Sin embargo, en la tarde de ayer se conoció una tutela contra la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Planeación y la Comisión del Plan del Concejo por una supuesta violación al debido proceso, falsa motivación y extralimitación de funciones con el proyecto de acuerdo por el cual se busca adoptar un nuevo POT. Además, faltaba que los tres ponentes y la Administración distrital acordaran los últimos detalles para la unificación de las ponencias.



Lo cierto es que hoy solo quedan 16 días para que el POT Reverdecer a Bogotá 2022-2035 sea discutido y aprobado en comisión y en plenaria. De lo contrario, la Alcaldía podrá expedir por decreto el proyecto original, el que radicó hace 73 días en la corporación, y no el que pueda resultar por consenso en las discusiones con los concejales, como algunos expertos consideran que puede pasar.

El domingo, en entrevista con Yamid Amat, la alcaldesa, Claudia López, les hizo un llamado a los concejales para que adelanten la discusión del POT en el corto tiempo que falta, a fin de que este salga por acuerdo. “Queremos un POT aprobado en el Concejo y que pague la deuda social y ambiental de Bogotá. Los proyectos de ciudad siempre salen mejores y más consensuados con la aprobación del Concejo”.



Y ayer señaló: “El POT no se está discutiendo en el Concejo por problemas políticos, no es por ningún problema técnico o logístico, es porque desafortunadamente hay quienes no quieren dar el debate con argumentos, sino sabotear”.



Agregó la mandataria que “no les importa Bogotá, sino su mezquindad política”. Afirmó, igualmente, que no va a ceder “al interés de una minoría poderosa y con plata, en contra del interés de la mayoría".

La presidenta del cabildo distrital, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), en un live en ELTIEMPO.COM se refirió a las recusaciones e impedimentos que frenaron durante 13 días el debate y dijo que hay “manos oscuras” que no quieren que se dé dicha discusión.



“Llevamos meses en que el Concejo es saboteado de manera sistemática con este tipo de argucias, de poner recusaciones falsas (...). Uno no se puede dejar entrampar por quienes con sus manos oscuras y quién sabe qué intereses no quieren que se dé ese debate”, dijo Rojas, quien, no obstante, no señaló responsables.

En concreto, Rojas se refirió a la recusación contra todos los 45 concejales interpuesta a nombre de Germán David Cañón en papelería de Colombia Humana, y que argumenta supuestos conflictos de interés porque en la reforma del Estatuto de Bogotá –aprobada a mediados de año en el Congreso– se establecen las bases para una nueva división de la ciudad, lo que se concreta en el proyecto del Plan de Ordenamiento.



Esta fue la causa, la semana pasada, de la dura reacción de la alcaldesa, quien en un tuit señaló al partido del senador Gustavo Petro de presentar “2 recusaciones infundadas”.



Sin embargo, esa colectividad negó conocer al firmante del recurso y señaló que hubo una utilización indebida de su logo. Cabe aclarar que la primera recusación fue presentada por el concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo contra su colega Diego Laserna, de Alianza Verde. La otra y la más polémica es la firmada por David Cañón.



A pesar del corto tiempo que le queda al POT en el Concejo de la ciudad, la presidenta del cabildo distrital se mostró esperanzada en que la iniciativa –que ya surtió un proceso de concertación con comunidades e hizo trámite ante la CAR y el Consejo de Planeación Distrital– sea aprobada con “la mayor democracia y consenso posibles”.

Sobre este aspecto, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, expresó su preocupación porque, con apenas 16 días y las estrategias para dilatar la discusión, el POT no sea aprobado en el cabildo distrital, y sí sea expedido por decreto, con lo que seguiría el inconformismo de comunidades que no han sido tenidas en cuenta y mayores tensiones.



“Si algo necesitan hoy los bogotanos, es tener certeza, certeza de las normas; los constructores también necesitan tener certeza de qué va a pasar con las reglamentaciones posteriores al POT”, dijo Oróstegui, a quien también le preocupa que en el Concejo hay divisiones, incluso dentro de la bancada de la alcaldesa, y se pregunta si “no será que faltó concertación” y recordó que más allá de ser un instrumento de planeación del suelo, el POT “también es un pulso por el poder territorial, y ahí convergen diferentes actores de la ciudad”.



No obstante, la alcaldesa recalcó ayer que aunque la ley le da la facultad para aprobar el POT por decreto, cumpliendo con todos los requisitos, ese no es su plan, ni su propósito. “Tenemos que ser capaces de llegar a un POT por acuerdo de ciudad”, subrayó.

Según el director de Futuros Urbanos, el enredado trámite del proyecto lo que está mostrando es que no hay capacidad de llegar a consensos. Esta es una opinión que comparte la concejala Rojas, para quien el momento que vive la iniciativa es “una radiografía que muestra cómo es nuestra capacidad de diálogo”, más aún cuando las elecciones a Congreso y a Presidencia están cerca y luego vendrán las locales.



“Hay también una necesidad de ganar espacio en Bogotá y hay discursos fáciles (con información falsa o absurda) que se utilizan para poder interpretar temas complejos como los del POT”, dijo Rojas, quien recordó que eso mismo le pasó al exalcalde Petro. Pero vale aclarar que también le sucedió a Peñalosa.



La concejala destacó que hay consenso entre los diferentes sectores políticos en la necesidad de avanzar en la discusión y dijo que la clave estará en que se avancen en los temas más sensibles y que cada uno de los actores en el debate “ceda un poco” y la ciudad “gane siempre”. Afirmó que la Secretaría de Planeación ha aceptado “muchos cambios”.

