La Alcaldía de Bogotá se tomará su tiempo para decidir qué hacer con el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Así lo dio a conocer este jueves la alcaldesa Claudia López, quien anunció que analizará “con todo el rigor” y “tranquilidad” las alternativas jurídicas.

Sin embargo, por lo anunciado por la mandataria, la idea de la Administración es evaluar cómo, si el plan se expide por decreto, se pueden incorporar temas que surgieron de las discusiones con comunidades, gremios y concejales.



López no se refirió a la opción de volverlo a presentar, pero, según conoció EL TIEMPO, tampoco se descarta. De hecho, la próxima semana continuarán las consultas de la Administración Distrital con juristas para aclarar la situación y los caminos a tomar.



La posibilidad de expedir el plan por decreto, como lo había anticipado este diario, se dio luego de que el Concejo de Bogotá no pudo pronunciarse sobre el proyecto. Una avalancha de impedimentos, recusaciones y tutelas –María Fernanda Rojas, expresidenta de la corporación, estimó en 133 los recursos– impidió la discusión. De hecho, este jueves se conoció una cuarta tutela contra la Alcaldía, la Secretaría de Planeación y la comisión del plan del Concejo, entre otros.



El POT fue radicado el 10 de septiembre en el Concejo, que tenía 90 días para pronunciarse, pero no lo logró. Ante esta situación, la ley faculta a la mandataria para adoptarlo a través de un acto administrativo.



En ese caso, según concejales y expertos consultados por este diario, Claudia López solo puede contemplar el texto original, el radicado ante el cabildo distrital. No obstante, la ley no fija plazos para dicha decisión y la mandataria puede expedir el decreto cuando lo desee.



“Vamos a analizar con mucho cuidado cómo podemos lograr que Bogotá tenga un POT, pero que se incorporen también muchas de las sugerencias, muy oportunas, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los concejales en el POT urgente que necesita Bogotá para pagar la deuda social y ambiental”, señaló la alcaldesa.



La mandataria insistió en que “no tiene un pronunciamiento” y que iba a analizar las “alternativas jurídicas en vista de que el Concejo no tomó una decisión de fondo sobre el POT”. Aclaró que el análisis comenzaba desde este jueves con su equipo jurídico.



El pronunciamiento de la alcaldesa se dio luego de que varios gremios y organizaciones sociales le pidieron que no expida por decreto su propuesta de Plan de Ordenamiento y que lo vuelva a presentar el próximo año.



Una de las organizaciones que se pronunciaron fue Bogotá Como Vamos. Felipe Bogotá, director ejecutivo del programa, dice: “Para la ciudad no es conveniente que se decrete una política pública tan importante y de tan largo aliento, que comprende tres periodos de alcaldes (…). Esa debería ser siempre una política en la que se llegue a consensos”.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también elevó su voz contra un POT por decreto. “Bogotá tiene una gran oportunidad de construir una visión consensuada de ciudad y de territorio productivo y competitivo con el Plan de Ordenamiento Territorial”, dijo Mac Master, quien lamentó que en el Concejo no se hayan dado los debates con el rigor y la profundidad técnica necesaria.



La misma posición tiene Probogotá, que en un comunicado dijo: “Adoptar por decreto el POT cuando, a través de maniobras antidemocráticas, al Concejo le fue sustraída la oportunidad de adelantar el debate, es permitir que los intereses detrás de esos artificios logren su objetivo”, y le pide a López convocar “a la ciudad entera (..) para que, entre todos, construyamos el POT que los 11 millones de colombianos que habitamos la Sabana necesitamos”.



