Cuatro concejales del partido Verde le dicen no al POT

Sorpresa ha causado en el Concejo de Bogotá el anuncio en las últimas horas de cuatro concejales del partido Alianza Verde, el de la alcaldesa Claudia López, de que no apoyan el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

(Estos son los temores de los empresarios con el POT de Bogotá)



Ellos son Diego Cancino, Martín Rivera, Lucía Bastidas y Luis Carlos Leal, quienes en la sesión de este martes se presentaron al frente de la Comisión del Plan con un girasol marchito en la mano cada uno.



"El girasol se está marchitando por decisiones autoritarias", le dijo Cancino a este diario al explicar que les están imponiendo la ley de bancadas. De los 12 integrantes de la Alianza Verde en el Concejo de Bogotá, siete votaron por apoyar el POT y cuatro no.



El primero que hizo el público el anuncio fue el cabildante Martín Rivera, quien este lunes dijo: “Conmigo no cuenten para que un Plan de Ordenamiento Territorial sea aprobado a partir de cuotas burocráticas”. Según Rivera, "la propuesta de este POT puede generar más desigualdad en la ciudad".



(Así está el ambiente en el Concejo de Bogotá frente al proyecto del POT)

Y este martes se sumaron Diego Cancino, Lucía Bastidas y Luis Calros Leal.



Ante sus colegas, este martes Cancino dijo: "...que me calumnien porque estoy en desacuerdo con un POT, eso no es democracia deliberativa. Quiero anunciar mi voto negativo, porque no estoy de acuerdo y no nos van aplicar una disciplina estalinista".



Bastidas, por su parte, le expresó a EL TIEMPO su rechazo a la decisión de la Alianza Verde de aplicarles la ley de bacadas, con lo cual el voto será de toda la bancada y no individual.



La concejala Verde ha sido crítica con el proyecto porque lo considera "sin visión" y con "errores" en vivienda y en movilidad (porque descarta de plano la ALO Norte).



Luis Carlos Leal, quien ha estado en desacuerdo con algunos aspectos del POT, también anunció su voto negativo. Según Leal, al proyecto "le faltó participacion real e incidencia ciudadana", "tiene 34 cheques en blanco que no sabemos en que van a resultar", "no tiene un enfoque de salud", "privatiza el espacio publico", "pretende densificar de manera desproporcionada y "no protege los humedales ni el río Tunjuelo".



Ante el rechazo de los cuatro concejales del partido Alianza Verde a que les impongan la ley de bancadas, la concejala Susana Muhamad, de Colombia Humana, calificó que como una "calamidad democrática" que "esas cuatro importantes voces de la bancada de gobierno sean acalladas".



Redacción Bogotá