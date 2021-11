Colombia Humana y Claudia López se enfrentan ahora por el POT de Bogotá

Este viernes, cuando se esperaba que el Concejo de Bogotá retomara la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se había aplazado desde el pasado miércoles por una recusación y un impedimento, de nuevo el debate queda suspendido.

(Le puede interesar: Se enrarece el ambiente en el Concejo de Bogotá frente al POT)



Una segunda recusación fue interpuesta este viernes en medio del debate por el proyecto del POT. En esta ocasión fue contra todos los 45 concejales. El documento, con el logo del partido Colombia Humana, es firmado por el ciudadano Germán David Cañón Niño.



No obstante, esta colectividad niega que dicha persona haga parte de Colombia Humana y que el logo está siendo utilizado indebidamente.



La recusación se sustenta en la reforma al Estatuto de Bogotá aprobada a mediados de año en el Congreso, en la cual establece las bases para que las localidades se conviertan en Unidades de Planeamiento Local (UPL). Esta norma es recogida en el POT, que establece que la ciudad pasaría de tener 20 localidades a 33.



Estas UPL reemplazarían en una primera fase a las 105 UPZ que hay hoy en la ciudad y luego, en una segunda fase, se convertirían en localidades.



(Cuatro concejales del partido Verde le dicen no al POT)

La nueva recusación generó la dura reacción de la alcaldesa Claudia López, quien en su cuenta de Twiter señaló a los petristas de estar detrás de las dos recusaciones que se han presentado esta semana contra el proyecto de acuerdo y los señala de ser "aliados del peñalosismo".



"Ahí están pintados los petristas: primero vociferan que se debata abiertamente el POT. Y luego presentan 2 recusaciones infundadas para que no se pueda debatir. Resultaron los mejores aliados del peñalosismo que pide a gritos no tramitar este POT para que se mantenga su modelo", escribió la mandataria en la red social.



La primera recusación en medio de los debates del POT fue presentada por el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático) contra Diego Laserna (Alianza Verde).



(Casas VIS: lo que propone el POT de Bogotá vs. Lo que dice el minvivienda)

Ahí están pintados los petristas: primero vociferan que se debata abiertamente el POT. FACEBOOK

TWITTER

El trino de la alcaldesa fue leído en la sesión de este viernes de la Comisión del Plan, donde se discute el proyecto del POT, por la concejala de Colombia Humana Susana Muhamad, quien dijo: "Siento indignación, porque el clima que está creando esta administración frente al desarrollo de este proyecto es terrible".



Y agregó: "La alcaldesa utiliza nuevamente su trampa politica de utilizar la categoría petristas para todo aquel se identifique de laguna forma con ciertas ideas políticas sea estigmatizado". Muhamad se refiere a la relación que la mandataria hizo de ese partido con la primera línea y ahora un debate en el Concejo.



"El Palacio Liévano no nos puede empezar a acusar de estar retrasando este POT", dijo la concejala Muhamad, quien luego, en medio de aplausos en el recinto, señaló: "Yo qué culpa tengo que sea su propia bancada que esté diciendo que este POT se está comprando con mermelada"



Con la nueva recusación, el Concejo de la ciudad debió, este viernes, suspender el inicio de la discusión del proyecto del POT, el cual solo se podrá realizar el este domingo. Esto será luego de que este sábado se resuelvan, en la plenaria, la recusaciones contra todos los concejales de la ciudad.



Así, el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Reverdecer a Bogotá 2022-2035 completa cinco días se poder ser discutido. Pero, además, la iniciativa se enfrenta a la dificultad que han tenido los tres ponentes (rindieron ponencias positivas) y la Administración distrital de concertar nuevos ajustes.



Solo cuando se resuelvan estos dos asuntos, la Comisión del Plan podrá iniciar realmente la discusión del proyecto del POT.



Redacción Bogotá