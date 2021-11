POT contrarreloj por equipos | Opinión

Hace 73 días se radicó el proyecto de acuerdo. Al escribir esta nota no se habían empezado a debatir las ponencias, que, aunque positivas, traen varios cambios frente al texto de la administración. Entre 20 y 35 por ciento de los artículos tienen propuesta de modificación por los ponentes Germán García (Liberal), Julián López (Cambio Radical) y Nelson Cubides (Conservador). Hay cientos de proposiciones de modificación radicadas por los concejales e incluso 608 proposiciones supresivas radicadas para cada uno de los artículos del proyecto de acuerdo por el Concejal Carlos Carrillo.



El reglamento del Concejo obliga a considerar cada una de las proposiciones; una primera instancia es definir si las modificaciones tienen aval de la administración, la cual debería decir porque si o porque no (entiendo que esto no aplica a las proposiciones supresivas que deberán votarse una a una). Cada ronda de votación toma 30 minutos más o menos, más las explicaciones de voto a que tienen derecho los conejales, que pueden añadir otros 20 a 30 minutos (se puede extender si las votaciones son virtuales). Es decir, los debates serán farragosos, como lo fueron los de la modificación presupuestal que permitió el rescate social y que TransMilenio zonal y troncal siguieran operando hasta fin de año.



Los debates de fondo sobre el contenido del POT debían haberse iniciado en la Comisión del Plan hace rato, pero las sesiones se han orientado a explicar, preguntar, dar participación a voceros y no voceros de los partidos, dar respuestas por la administración, invitar a expertos y representantes de la comunidad, hacer dos cabildos abiertos (requeridos por ley) y a posicionar discursos de diferentes sectores. Tal vez esto este bien, porque la discusión ha intentado ser amplia y participativa, con muchos argumentos, aunque nunca la participación será suficiente. El presidente de la Comisión del Plan, Concejal Celio Nieves ha sido muy correcto en el manejo de la agenda, y receptivo a la discusión, dando garantías y acogiendo propuestas desde diversos sectores (presenté en alguna de las sesiones y agradezco la atención que recibí, espero que alguna idea quedara en los Concejales).



Pero también se han dado demoras por trámites de posibles impedimentos y recusaciones a los concejales, que buscan evitar conflictos de interés, pero que en muchos casos parecen solo maniobras dilatorias. La decisión sobre estos temas es del Concejo en pleno, y han tenido que citar sesiones plenarias para tramitarlas. Eso ha sumado por lo menos 20 días de puro proceso mecánico administrativo al trámite del POT.

Ahora sólo quedan 17 días para el debate de fondo. Existen varios escenarios: 1) que se niegue, como se negaron el MEPOT propuesto por la administración de Gustavo Petro y el proyecto de POT de la segunda administración de Enrique Peñalosa; 2) que se debata en comisión, pero no se alcancen a aprobar todos los artículos; 3) que se apruebe con modificaciones en comisión, pero no alcance a votarse en plenaria; 4) que se apruebe en comisión y en plenaria. El primer escenario es improbable; no solo las ponencias son favorables (con modificaciones) sino también parecen existir mayorías para la aprobación. Lo anterior a pesar de que los Concejales de la Alianza Verde (partido de gobierno) Martín Rivera, Lucía Bastidas, Diego Cancino y Luis Carlos Leal, no seguirían la votación de bancada y, eventualmente, usarían su derecho de objeción de conciencia. No salió bien esa idea de voto de bancada en una agrupación tan diversa de matices. Si se niega, tendría que reiniciar el proceso de participación, concertación ambiental con la CAR, concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital y otros 90 días de discusión en el Concejo. Otro año, por lo menos.



El segundo escenario es posible, dependiendo de la agilidad o falta de ella del debate, pero no es deseable. El tercer escenario es el más probable; que en maratónicas jornadas se logré explicar y votar las ponencias con sus pliegos de modificaciones y las proposiciones que reciban aval de la administración provenientes de otros concejales. Ojalá no sea en bloque sin posibilidades de discusión (así fue en el rescate social). Dependiendo de los días que tome ese trámite, se tendrá o no tiempo para votar en plenaria. Si no se alcanza, la administración tendrá la potestad de expedir el POT por decreto, facultad que ha ejercido en 2000 (primera administración de Enrique Peñalosa) y 2004 (segunda administración de Antanas Mockus).

Si alcanza, será el primer POT aprobado por el Concejo, lo cual será un triunfo político de la administración de Claudia López. Es toda una contrarreloj por equipos, la administración y la bancada de gobierno, más otros concejales que se suman al esfuerzo de sacar esto adelante, como los ponentes Germán García (Liberal), Julián López (Cambio Radical) y Nelson Cubides (Conservador), contra la oposición dura de Carlos Carrillo (Polo); Susana Muhamad, Heidy Sánchez y Ana Teresa Bernal (Colombia Humana-UP); los Concejales del Centro Democrático (con matices) y las voces contrarias de la propia Alianza Verde (Rivera, Bastidas, Cancino y Leal). En el medio estarán concejales de otros grupos políticos, que apoyan algunas cosas y se oponen a otras. Será un pulso democrático, con el secretario de Gobierno, todo el Gabinete y la propia alcaldesa tratando de mantener la cancha inclinada a su favor.



Todo bien para la mecánica, miremos ahora algunos temas que siguen en el debate: el número de unidades de planeación local (a.k.a. localidades, sobre lo cual existe ya una demanda de inconstitucionalidad); las decisiones sobre tratamientos de renovación (densificación con cargas) y consolidación (gremios y urbanistas sugieren que sí, pero no así); los tipos de usos de alto impacto (mucha resistencia a bares y moteles y cambios de usos de residencial a mixto); las zonas de desarrollo dentro del perímetro urbano, como Reverdecer del Sur (a.k.a. Lagos del Tunjuelo); la ALO Norte (por lo menos definir como se mejora el acceso a Suba Occidental); los perfiles viales (que se perciben como reducción de capacidad para el movimiento de carros); quien se encarga del mantenimiento de andenes (se asigna a propietarios de los predios), entre otros temas. No he leído ni oído mucha discusión sobre el dibujo de cinco líneas de metro, siete cables y tres Regiotrams sin suficiente análisis de alternativas ni posibilidades de financiación. Me gustaría que existiera discusión, pero es de nuevo mi sesgo tecnocrático frente a decisiones políticas.



Es mejor tener POT como marco de desarrollo espacial para los próximos 12 años; es mejor tenerlo luego de un debate amplio y una discusión que lo enriquezca en el Concejo de Bogotá. Hay principios muy positivos de protección ambiental, de cargas y beneficios, de espacio público verde, de prioridad a peatones, bicicletas y transporte público limpio, que vale la pena rescatar y no dejar pasar otra oportunidad. Pero también hay campo para mejorar este POT en la contrarreloj por equipos.

DARÍO HIDALGO