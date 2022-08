El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó este jueves la medida cautelar de suspensión del decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, mediante el cual la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022 - 2032.

"Revóquese el auto de catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022), que ordenó suspender provisionalmente los efectos del Decreto Distrital 555 de 2021 'por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C.', proferido por la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y la Secretaría Distrital de Planeación, señala el fallo de la sección primera del Tribunal de Cundinamarca.



Y a renglón seguido señala: "Deniégase la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado, por las razones anotadas en la presente providencia".



En el fallo, el Tribunal le ordena al juez de primera instancia para que se

pronuncie sobre las peticiones de coadyuvancia.



La decisión se refiere a la acción de nulidad presentada por el hoy senador Miguel Uribe Turbay contra la norma que adoptó el Plan de Ordenamiento de Bogotá. Uribe Turbay argumenta en su demanda que la mandataria no podía expedir el POT por decreto por cuanto no se había "completado el término de 90 días calendario de que disponía el Concejo" y que "la actuación administrativa fue suspendida para resolver los impedimentos y recusaciones formulados en dicha oportunidad, así como por la falta de convocatoria de la Alcaldesa a sesiones extraordinarias para continuar con el debate después del 10 de diciembre de 2021".



Cabe recordar que entre finales de diciembre de 2021 y principios de enero de 2022, en la ciudad se vivió una ardua polémica sobre si la alcaldesa Claudia López podía sancionar el POT por decreto cuando el Concejo de la ciudad no había podido pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo, por cuenta de la andanada recusaciones e impedimentos que se presentaron durante la discusión.



Este fue, precisamente, el argumento de la mandataria para expedir el decreto 555 del 29 de diciembre de 2021. El proyecto de acuerdo fue radicado el 10 de septiembre en el Concejo de Bogotá, sin embargo, esta corporación distrital no lo pudo discutir. La alcaldesa expidió el decreto 110 días después, es decir, el 29 de diciembre de 2021.



Ahora lo que sigue es que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá se pronuncie de fondo. Dicho juzgado había admitido la acción de nulidad a mediados de mayo pasado, luego de que el damandante aportó en físico el decreto.



Cabe recordar que con la suspensión provisional del decreto 555 había entrado en vigencia el 190 de 2004, el cual de nuevo queda revocado.



Al concer la decisión del alto tribunal, la alcaldesa Claudia López señaló en su cuen ta de Twitter que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca "revoca por infundada la medida cautelar que había suspendido el POT de Bogotá". Y agregó: "El derecho de los bogotanos a proteger su estructura ecológica principal, a tener vivienda digna y ciudad cuidadora se respeta!".

Frente a las medidas cautelares del POT: Surtió efecto la mermelada de Claudia López.



Lo que un juez decidió en derecho, otros lo revocan por interés.



Varios magistrados con familiares en la Alcaldía.



Magistrados tenían lista la decisión, ni siquiera hubo deliberación. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 25, 2022 placeholder placeholder

Una fuente de la alcaldía de Bogotá dijo que los efectos de la decisión del Tribunal de Cundinamarca es que "revive el decreto 555" y que los trámites que se habían radicado bajo el decreto 190 se mantienen con dicha norma, pero que cualquier trámite que se radique a partir de este viernes serán bajo el decreto 555.



El senador Miguel Uribe Turbay reaccionó en su cuenta de Twitter señalando que "el CTPD y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca han sido claves para mantener vivo el inconveniente y arbitrario POT de @ClaudiaLopez. En ambos casos los que tomaron la decisión tenían hijos o sobrinos trabajando en @Bogota. ¿Qué hubiera dicho de esto la Claudia senadora?".



Y agregó: "Frente a las medidas cautelares del POT: Surtió efecto la mermelada de Claudia López. Lo que un juez decidió en derecho, otros lo revocan por interés. Varios magistrados con familiares en la Alcaldía. Magistrados tenían lista la decisión, ni siquiera hubo deliberación".



