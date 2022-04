El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá no admitió la demanda del senador electo Miguel Uribe Turbay contra el decreto mediante el cual la alcaldesa Claudia López expidió el Plant de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

De acuerdo con el juez Quinto Adminstrativo, Samuel Palacos Oviedo, el demandante no aportó una copia del decreto 555 del 29 de diciembrte de 2021, es decir, el Plan de Ordenamiento Territorial Reverdecer a Bogotá 2022-2035.



"Si bien con la demanda se allegó un enlace para acceder al documento en la

página web de la Secretaría General, ello no suple el deber del demandante de

aportar la copia del acto acusado, con la constancia de notificación, comunicación

o publicación, tal y como lo exige la norma citada", señala el juzgado en su acto de inadmisión.



El funcionario judicial agregó que los documentos encontrados en dicha página "son de

carácter informativo, y no existe garantía que los mismos permanezcan alojados en

estos sitios, sin modificación alguna, hasta el momento en que se adopte la

respectiva sentencia".



Miguel Uribe Turbay, quien obtuvo la mayor votación para Senado en el país, había argumentado que la facultad de la alcaldesa para expedir el decreto era válida siempre y cuando se agotara el término de 90 días calendario, contados desde que se radicó en el Concejo de la ciudad, es decir, el 10 de septiembre de 2021 y que se cumplían el 8 de diciembre del mismo año.



Durante el trámite del proyecto se presentaron 158 impedimentos y recusaciones contra los concejales, que tardaron 48 días en ser resueltas, es decir, que la corporación solo utilizó 42 días para debatirlo. “Esta fue una estrategia mañosa de dilación, impulsada por la misma administración distrital, con el propósito de distraer a los concejales del tema de fondo y ganarse el tiempo necesario para llegar al punto de expedir el decreto. En total le faltaron 48 días de discusión al proyecto, lo cual hace improcedente la expedición por decreto que hizo la alcaldesa”, aseguró en su momento Uribe Turbay.



Esta es la segunda de cinco demandas que se han interpuesto contra el POT por decreto que es devuelta por un juzgado. La primera fue interpuesta en el Juzgado Quinto por el ciudadano Nem Zue Patiño, quien pedía que la totalidad de la resolución 0374 del 21 de septiembre de 2021, por la cual se convocó y se expidió el reglamento para el cabildo abierto, previo al estudio del Concejo del proyecto dle POT.



No obstante, ya fue aceptada la acción de la exconcejal y electa representante a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez.



Las otras demandas contra el POT por decreto han tenido como autores a los ciudadanos Ericson Mena y Mauricio Puerto, y al concejal Luis Carlos Leal.



Redacción Bogotá