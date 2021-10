Proyecto del POT: ¿Bogotá puede ser una ciudad hiperdensa?

Bogotá es la ciudad más densa de América Latina y la novena del mundo. Sin embargo, la actual administración distrital quiere que lo sea aún más. Esto ha llamado la atención de algunos urbanistas que advierten el riesgo de que la capital colombiana termine hiperdensa, aunque otros expertos consideran que lo importante no es si se densifica más o no, sino cómo se hace.



La densidad urbana se define como el número promedio de habitantes por hectárea o kilómetro cuadrado. En el caso de Bogotá, según el ranking de la Fundación City Mayors, conformada por un grupo de expertos internacionales dedicados a asuntos urbanos y a promover ciudades fuertes y prósperas, se estima que tiene 13.500 personas por kilómetro cuadrado (es decir, 135 por hectárea). Así, solo es superada por un puñado de urbes de Asia, principalmente, y África.



En función de la densidad es que las ciudades planean su infraestructura, vías, transporte, servicios públicos, espacio público y equipamientos. La organización de estos es parte principal del modelo de ciudad.



Y si bien no es nueva la discusión de si es buena o no una ciudad densa o hasta qué punto lo puede ser, las voces de alarma aumentaron con el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Reverdecer a Bogotá 2022-2035, que según la Alcaldía reduce las áreas de expansión urbana, aumenta los espacios verdes y establece índices de construcción –que según algunos son altos– para los desarrollos en renovación urbana.



Según el documento ‘Bogotá, ciudad de estadísticas’, de la Secretaría de Planeación, “la densidad alta puede ser un síntoma de hacinamiento”, pero también “puede permitir una mejor calidad de vida y reducir el impacto ambiental, por ejemplo, posibilitando la movilidad a pie o en bicicleta, lo que redunda en una mejora de la vitalidad urbana y complementa la prestación del transporte público”.



Pero una ciudad que se expande demasiado en el territorio no solo afecta el medioambiente sino que resulta más costosa, porque necesita mayor infraestructura de servicios públicos, más equipamientos, más vías y complejos sistemas de transporte, y los residentes deben hacer desplazamientos más largos y demandan más vehículos.

El Atlas de expansión urbana, realizado por el Instituto Marron de Gerencia Urbana de la Universidad de Nueva York y presentado en 2017 por el Departamento de Planeación Nacional (DNP), mostró que, a diferencia de las tendencias nacionales y globales, en Bogotá la huella urbana se incrementó de 322,04 km² en 1991 a 480,47 km² en 2014, y su población, de 4,4 millones de habitantes a 7,3 millones.

Qué dice el POT

El arquitecto urbanista Mario Noriega considera que “la densidad no es mala”, pero que sí es un problema hiperdensificar. “Andar cuatro personas en un Volkswagen no es malo, lo malo es meter a 10 personas”, describe Noriega, y advierte sus reservas frente a la propuesta de carta de navegación de la alcaldía de Claudia López. Dice que el densificar como está en el POT implicaría más altura, más personas y, luego de aplicar la norma, menos metros cuadrados de espacio público por habitante.



El experto cita, por ejemplo, los artículos 304 y 317, que establecen las reglas para la aplicación del índice de construcción en zonas de renovación urbana, que suman más o menos 6.000 hectáreas; fijan como punto de partida un índice 1,3 (es decir, por 1 m² se pueden construir 1,3 m²) y lo suben hasta 7, para un incremento del 538 por ciento. Además, se puede superar ese nivel si se adopta un plan parcial.



Esto significa que aumenta la edificabilidad, y el temor es que con un índice de 7, si no se deja suficiente espacio público (en el caso de una manzana completa se reduciría a 1,14 m² por persona, según los expertos), se podría terminar incrementando la densidad en esas zonas. En Bogotá, el promedio del índice de construcción puede estar entre 3,5 y 4, aunque hay desarrollos y sectores con mayor nivel.



En un cálculo rápido, el urbanista estima que en esas 6.000 hectáreas de renovación se pueden construir 13 millones de apartamentos no VIS de 36 m², como también aparece en el documento presentado hace un mes al Concejo. Esto es mucho más que las 589.000 viviendas que se proponen para los 12 años de vigencia del POT. El Dane calcula que en ese período se necesitarían un millón.



“La pregunta que uno se hace es si Bogotá quiere parecerse a las peores ciudades del mundo o a las mejores. Si se quiere parecer a las peores, vamos bien, y si se quiere parecer a las mejores, vamos mal”, asegura Noriega, quien reitera que ya la capital es la más densa en la región, lejos de Lima, Ciudad de México, São Paulo, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Buenos Aires, y está dentro del top 10 en el mundo.



De hecho, ya hay barrios y localidades que superan a las cinco metrópolis más densas del planeta, como lo son Bombay y Calcuta (India), Karachi (Pakistán), Lagos (Nigeria) y Shenzhen (China). Es el caso de Bosa, con 359 habitantes por hectárea; Kennedy, con 283; Rafael Uribe, con 264; San Cristóbal, 237, y Engativá, con 230, según cálculos de Juan Guillermo Yunda, director de la maestría en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, con base en las proyecciones del Censo 2018.



José Salazar, profesor de la maestría de Urbanismo de la Universidad Nacional, es más radical que Noriega en el sentido de que pide hacer un alto en la “espiral loca” en la que, según afirma, viene la ciudad aumentando en cada POT la edificabilidad, y, en paralelo, se han ido subiendo los precios de los desarrollos. “Hay que ver por qué en otras ciudades del mundo se pueden hacer proyectos con mucho más baja densidad, de 6, 7 u 8 pisos, y son rentables. Hay que tratar de ver cómo lograr las dos cosas”.



Bogotá cuenta con más de ocho millones de habitantes y 20 localidades. Foto: iStock

Y Andrés Ortiz Ortiz, exsecretario de Planeación, considera que la densidad es buena si tiene soportes urbanos (espacio público, parques y equipamientos suficientes). Sin embargo, dice que en Bogotá ya es suficientemente alta y no puede seguir aumentando indiscriminadamente, porque, de lo contrario, se empezaría a afectar la calidad de vida.



El riesgo, de acuerdo con Ortiz, es que si la ciudad tiene en promedio 4,4 m² de espacio público por persona –por debajo del estándar internacional, que es de 10 m²– “y una de las peores movilidades del mundo, y si sigo densificando, estoy generando hacinamiento urbano”.



Al contrario de lo que dicen los expertos, Planeación señala que la propuesta “no busca homogeneizar una densidad única para toda la ciudad”, sino que esta sea el resultado de la buena relación entre habitantes y soportes urbanos. “Dado que el territorio es heterogéneo, el aumento de la densificación ocurrirá en zonas donde se puedan ofrecer mayores aprovechamientos”.

La entidad agrega que con esto se busca desincentivar la expansión urbana hacia los bordes y que la mayor apuesta son las zonas con tratamiento urbanístico de consolidación, que equivalen al 45,2 por ciento del suelo urbano, y allí no se hará aumento de densidad. “Es únicamente en las zonas de renovación urbana, que ascienden al 17,34 por ciento del suelo, donde se prevé una mayor densificación, porque existe un mayor potencial para permitirla, por los soportes urbanos con que cuenta”.

Sergio Montero, profesor asociado del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de los Andes, indica que la discusión no debe ser sí o no a la densidad o de cuánto, porque, en su opinión, no hay un número mágico. “La densidad por sí sola no es mala ni buena, lo que importa es cómo y para quién”.



Por un lado, el especialista asegura que hay zonas del centro ampliado con baja densidad que tienen alto equipamiento y transporte, como el 7 de Agosto y otras que están sobre los corredores de TransMilenio o a futuro quedarán cerca de las estaciones del Regiotram o del Metro, que se pueden densificar. Y, por otro lado, construir viviendas dignas para estratos medios y bajos, donde hay déficit de vivienda.



“Lo otro es densificar la sabana y los bordes, pero eso es crear futuros trancones a las salidas, amenazar la estructura ecológica, las reservas y los parques. No se puede tener la discusión de la densidad separada de la expansión”, señala Montero, quien tampoco está de acuerdo con quienes piensan que Bogotá se tenga que parecer a las ciudades del primer mundo porque “son dinámicas diferentes”.

En cuanto a la propuesta de densificar a lo largo de los corredores viales o las futuras líneas del metro o del Regiotram, el director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, Omar Oróstegui, recordó que eso ha venido sucediendo históricamente en la ciudad y advierte que es necesario evaluar la capacidad de las zonas urbanas contempladas en la proyección de dichas líneas y corredores "para anticiparnos a los problemas asociados a la presión demográfica sobre los servicios públicos, la infraestructura de espacio público y las zonas verdes".



El experto también señala que aunque hay zonas donde es posible densificar sin afectar el entorno urbano, también otras donde "es mejor controlar la densificación".

En la orilla opuesta a los expertos y el Distrito se encuentra el gremio de los constructores. Alejandro Callejas, presidente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, dice que la realidad es muy distinta y que aunque el POT permite unos índices mayores, eso no significa que los proyectos se vayan a realizar. “Si usted mira las cargas urbanísticas (en renovación urbana son casi del 60 %) y las contrasta con el índice que le permiten, esos proyectos son inviables. Así me den mucha altura, no hay cierre financiero”.

Callejas augura, entonces, que, en los términos del proyecto del POT, la densificación va a continuar en los barrios que nacieron de manera informal y que hoy tienen alta densidad, pero que en el resto de la ciudad se “paralizará” la generación de vivienda.

Y mientras en Bogotá crece el debate de si densificar o no, en el mundo hay experiencias de muchas ciudades que decidieron aumentar el espacio para los ciudadanos y se ubican entre las mejores en calidad de vida, como Viena, Melbourne o Osaka, o incluso surgen proyectos como el de Telosa, en EE. UU., que se ha considerado la ciudad ideal.

La ciudad ideal

Telosa es la ciudad que el multimillonario Marc Lore construye en el desierto de Estados Unidos. Se proyecta como una urbe de 15 minutos, sostenible y equitativa. Sus habitantes podrán ir a pie al colegio, a la universidad, al trabajo, y tendrían suficiente espacio público. La densidad sería la misma de San Francisco (82 habitantes por hectárea). En entre 10 y 20 años podría albergar un millón de personas, y en 40 años, 5 millones.



En Bogotá se proyecta Lagos de Torca, donde se planean construir 125.000 viviendas (para una densidad de 194 habitantes por hectárea) y, según urbanistas, tendría 10 m² de espacio público por habitante.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

