Continúan las sesiones del Concejo sobre el POT con la comunidad

Este martes se llevó a cabo un nuevo encuentro entre el Concejo de Bogotá, la Administración Distrital y las comunidades de los barrios en el Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar, esto en el marco de las sesiones abiertas convocadas por la Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial.



Durante el encuentro, 48 personas intervinieron y expresaron sus inconformidades sobre el documento presentado por Claudia López el pasado 10 de septiembre. Dentro de los temas que se trataron y discutieron, se encuentra el manejo que se le daría a las zonas de reserva forestal, la división por Unidades de Planeación Local -UPL-, la Estructura Ecológica Principal, la legalización de barrios y la disposición de servicios sociales.



Uno de los ciudadanos que participó en la sesión fue Fredy Vanegas. Este habitante de la localidad de Ciudad Bolívar hizo énfasis en la planeación de la ciudad pues, para él, es cómo realmente se resuelven los problemas estructurales. “El POT que se está tramitando no recoge las necesidades del sur de la ciudad. Es importante que se establezcan cambios en el uso del suelo para la instalación de equipamientos de servicios sociales y comunitarios para jóvenes y personas de los sectores LGBTI que no solamente viven en el norte de Bogotá”, señaló el ciudadano.



Una de las preocupaciones que más salió a relucir durante la sesión es el arraigo cultural a su territorio. “Ciudad Bolívar es una construcción social. No creemos en la lectura que hacen los técnicos sobre el territorio”, dijo Jonathan González.



Otro ciudadano del sector llamado Cristian Robayo mencionó que “las grandes mayorías no se sienten recogidas en este Plan de Ordenamiento Territorial. No se permite una planeación participativa de la construcción comunitaria. Ni siquiera reconocen los parques, vías y espacios que hacen parte de este territorio. Este POT no recoge los efectos de la Pandemia ni los daños que le dejó al sur de la ciudad”.

Al terminar las intervenciones de los ciudadanos, participaron los secretarios de Ambiente, Planeación, Hábitat y Movilidad para aclarar las dudas de la comunidad y tener en cuenta sus propuestas en la discusión que se avecina en el Concejo de Bogotá.



La próxima sesión sobre el POT en las localidades será este jueves 7 de septiembre en el teatro Villa Mayor (carrera 34B # 36-04 sur) a las 9 a.m. Además, el próximo 12 y 19 de octubre serán los Cabildos Abiertos en los cuales toda ciudadanía podrá participar registrándose en este enlace.

