Una nueva demanda acumula en su contra el decreto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) expedido al final del año pasado por la alcaldesa Claudia López.



Esta acción es la segunda que ha sido admitida, de las cinco demandas que hacen trámite ante los jueces contra el acuerdo 555 del 29 de diciembre de 2021.



En esta ocasión el demandante es el concejal Luis Carlos Leal y uno de los tres ponentes del proyecto del POT que no pudo ser debatido en el Concejo de la ciudad por la ola de impedimentos y recusaciones contra los concejales.



La iniciativa no alcanzó a ser discutida, ni siquiera en comisión, en los 90 días que tenía la corporación distrital para hacerlo. Esto, precisamente, fue el principal argumento de la mandataria para expedir por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial Reverdecer a Bogotá 2022 - 2035.



La demanda del concejal López fue admitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá que, no obstante, negó la pretensión de declarar la suspensión de la norma.



Uno de los argumentos expuestos por el concejal es que “no se cumplieron los tiempos necesarios ni reglamentarios para dar el debate en el Concejo”. También que en el trámite previo al paso por el cabildo distrital el proyecto no tuvo la socialización suficiente y adecuada.



“Esa falta de una socialización adecuada se ve reflejada en la afectación de los derechos de poblaciones como los recicladores y vendedores populares, quienes son eliminados del territorio mediante la privatización del espacio público, como lo establece el decreto 70”, señala Leal.



Las cinco demandas que ya hay contra el POT por decreto han sido puestas por el hoy senador electo Miguel Uribe Turbay, la exconcejal y representante a la Cámara electa Carolina Arbeláez, el concejal Luis Carlos Leal y los ciudadanos Ericson Mena y Mauricio Puerto. De ellas fueron admitidas las de Arbeláez y Leal.



No obstante, según conoció EL TIEMPO, pueden enfrentar un vicio de trámite, debido a que, hasta el momento, ninguna ha sido notificada. Este trámite, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, le corresponde a los demandantes. Desde la admisión tendrían 30 días para hacerlo.



Redacción Bogotá