Arrancan 90 días de discusión sobre el nuevo POT para Bogotá

Diecisiete meses después de que comenzó el proceso de consulta con la ciudadanía, la administración de Claudia López hizo entrega al Concejo del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la carta de navegación de la ciudad para los próximos 14 años.

La secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, radicaron formalmente en la mañana de este viernes el documento, con sus 450 páginas, anexos y cartografía.

A partir de este momento, los concejales tienen 90 días de plazo para estudiarlo y debatirlo, para aprobarlo o negarlo. El proyecto fue recibido por la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, y el presidente de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Celio Nieves.

“Me siento muy emocionada de hacer entrega del Plan de Ordenamiento que reverdece a Bogotá, que recupera su economía, que reconoce sus patrimonios, materiales e inmateriales, que nos entrega las herramientas para hacer de Bogotá una ciudad más equilibrada, una ciudad del cuidado, una ciudad para las mujeres, con perspectiva de género; una ciudad que enfrenta los retos del cambio climático con decisión y con firmeza, que genera más de 100 hectáreas de bosques urbanos”, dijo Jaramillo. La secretaria también destacó que con la ayuda del Concejo espera “mejorarlo todo lo que sea posible” y antes de finalizar el año conseguir “el mejor acuerdo distrital”.

La presidenta del cabildo distrital, por su parte, señaló que “serán tres meses de arduo trabajo, en los que se pondrán las propuestas en diálogo y se analizará el Plan de Ordenamiento, para que podamos llegar a los temas de fondo con todos los instrumentos necesarios y que el Concejo esté a la altura de este debate”. Esta corporación tiene previsto realizar un cabildo y varias audiencias para discutir la propuesta con la ciudadanía.

“Vamos a actuar con inmensa responsabilidad. Vamos a garantizar un debate democrático de amplia discusión en la Comisión y en Plenaria. Esperamos que el debate conduzca al mejoramiento del texto”, añadió Celio Nieves.

Y mientras era radicado el proyecto en la corporación distrital, la alcaldesa Claudia López se reunía con el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), organismo que hace cerca de tres semanas presentó un concepto con recomendaciones. Luego la mandataria presentó la iniciativa ante cerca de un centenar de invitados, un acto que fue transmitido por las redes sociales de la Alcaldía Mayor.

López dijo que el POT que le estaba presentando a la ciudad –y con el cual se espera reemplazar el expedido en la administración del exalcalde Gustavo Petro y que sigue vigente– honra el programa de gobierno con el que fue elegida en octubre de 2019 y el compromiso ambiental que suscribió como candidata. No obstante, reconoció que la concertación del POT no ha terminado y que seguirá en el Concejo y en los próximos años, durante su aplicación.

La Alcaldía radicó el documento en el Concejo y lo presentó formalmente ante los bogotanos. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo.

“Le proponemos a Bogotá tener el Plan de Ordenamiento Territorial más verde, más incluyente, más sostenible, más integrador con la Región y de mayor proximidad en lo local, así como más equitativo en toda su historia”, insistió.

Durante su intervención, Claudia López aseguró que “este POT no es depredación; todo lo contrario, este POT nos compromete como ciudadanos a no seguir depredando el suelo rural y ambiental, sino a protegerlo, a conservarlo. Este POT no es endurecimiento, es reverdecimiento”.

Igualmente destacó que el POT será reconocido en el mundo “por ser el primero que institucionaliza y territorializa el sistema de cuidado para las mujeres, los niños, las niñas, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad”.

Frente a la protección del medioambiente, indicó que la principal prioridad es la protección de la estructura ecológica principal. El documento señala que la reconoce y protege como la de mayor jerarquía y ordenadora del territorio. La estructura ecológica es ampliada en un 30 por ciento, al pasar de 95.000 a 124.000 hectáreas.

“Este POT ni expande el suelo urbano sobre el norte, ni destruye el suelo rural y ambiental de la reserva Thomas van der Hammen, ni hace la ALO Norte, porque cualquiera de las tres cosas destruiría la calidad rural y ambiental de esa zona de la ciudad”, señaló la mandataria, quien también se refirió al rescate de la llamada Media Luna del Sur, con la cual la Administración buscará conectar los cerros orientales, el parque Entrenubes, la zona rural de Usme y de Ciudad Bolívar, y restablecer el cauce y el suelo verde del río Tunjuelito.

También resaltó que con el POT que presenta a los bogotanos “la ciudad pasa de la era del transporte unimodal de solo buses, a la era de un sistema integrado, multimodal, limpio, desde la escala local hasta la escala regional. De hecho, la movilidad es uno de los elementos de integración con la región. Se propone dejar cinco líneas de Metro, dos Regiotram, siete cables, 416 kilómetros adicionales de ciclo infraestructura, 43 kilómetros adicionales de ciclo alamedas, más de 2.000 kilómetros nuevos de espacios peatonales para integrarlos en una red de transporte multimodal.

