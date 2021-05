Poste cayó encima de un carro en el barrio Quiroga

Un peligroso accidente ocurrió ayer a eso de las 6:20 de la tarde en el barrio Quiroga en Bogotá cuando un poste cayó encima de un vehículo que estaba parqueado en la diagonal 31 B No. 24-39 Sur.

"Mi esposa llegó a recoger a mi hijo al que cuidan mis suegros. Ella se bajó del carro y pasaron diez minutos cuando sonó un estallido muy fuerte. Había caído un poste encima del carro. El señor del montallantas de al lado y su asistente se asustaron porque el poste se comenzó a balancear y no sabían para dónde iba a caer", dijo Víctor Alvarado, propietario del vehículo.

Lea también: Van tres Supercades vandalizados desde el comienzo de las marchas.

Facebook Twitter Linkedin

Afortunadamente en el incidente no hubo víctimas fatales. Foto: Alcaldía de Bogotá

Finalmente la mole de concreto cayó encima del vehículo de color rojo de placas MBL195 y además dejó sin luz a varias casas del sector. "Es la hora en que hay varias viviendas sin el servicio. Hasta las 8:30 de la mañana fue que recogieron el poste pero el carro me lo dejaron ahí y nadie me da razón".

El afectado contó que el poste es de Movistar y que se encuentra allí haciendo la reclamación por lo sucedido. "Vine a hablar pero solo me dicen que radique papeles y que en 15 días me dan respuesta. Quedé igual. Por teléfono, eso sí, nadie me dio razón".

Lea también: Cinco años después del Bronx, ¿en qué va el Distrito Creativo?

Afortunadamente no hubo víctimas fatales. "Mi esposa se había bajado diez minutos antes del vehículo. Imagínese la tragedia que pudo ocurrir con mi pareja y mi hijo", agregó Alvarado.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com