‘Al fin llegó nuestro tiempo, nuestra oportunidad’: Claudia López

Rompiendo con la tradición, y buscando una comunicación más cercana y directa con los ciudadanos, Claudia López Hernández se posesionó ayer, hacia las 11 de la mañana, como alcaldesa de Bogotá.



Hacia las 9:15 de la mañana, la nueva mandataria salió de su residencia, ubicada frente al parque de Los Hippies, en la carrera séptima con calle 60; se subió a su bicicleta y arrancó ‘a todo pedal’ rumbo al parque Simón Bolívar, en la calle 63 con carrera 60, donde debía cumplirse la toma de juramento y la imposición de la banda como alcaldesa de los bogotanos.

En el parque la esperaban decenas de ciudadanos que le madrugaron a la histórica posesión de la primera mujer elegida en las urnas alcaldesa de la capital. El acto se cumplió en medio de un picnic y en el que abundaron las sombrillas de todos los colores, y, como si fuera una fiesta familiar, hubo aplausos, risas, arengas y comida. Los invitados especiales se ordenaron en sillas. Los demás se sentaron en el pasto.

“Bogotá merecía un cambio. Me siento muy orgullosa como mujer. Confío en ella y espero que los ciudadanos también podamos hacer un buen trabajo, porque esto es asunto de todos”, dijo Camila Rodríguez, una joven que le dedicó su 1.° de enero a acompañar la posesión de la alcaldesa.



Sonó la música y llegó la alcaldesa acompañada de su esposa, la senadora Angélica Lozano. Minutos después, recibiría de manos de su mamá, María del Carmen Hernández, la banda con los colores de la bandera capitalina que distingue al nuevo huesped del Palacio Liévano. El juramento se lo tomó el juez primero Eduardo Cabrales.



López celebró ser la primera mujer en llegar al segundo cargo público más importante del país: “el pasado 27 de octubre, Bogotá eligió el cambio, no sólo el cambio de gobierno, de prioridades, de estilo, de liderazgo, sino el cambio de historia. A sus 481 años de fundación, eligió a la hija de una maestra, a la niña que pudo salir adelante con el amor infinito de sus padres”, dijo, y agregó que “este será el primero, pero no el único gobierno liderado por una mujer”, lo que causó euforia en el público asistente.

Claudia López llegó en bicicleta a su posesión en el parque Simón Bolívar. Foto: Comunicaciones Claudia López "Esto fue idea de ella. Por eso estamos acá, en un parque para disfrutar con los ciudadanos", explicó Angélica Lozano, esposa de López y congresista. Foto: Comunicaciones Claudia López Posesión Claudia López Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO Atender las muy probables movilizaciones sociales que continuarán en 2020, sacar adelante la construcción de la primera fase del metro, reducir el hurto a personas serán apenas algunas de las pruebas. Foto: Comunicaciones Claudia López Posesión Foto: EFE Posesión Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Cumplido el acto de posesión, la alcaldesa se dirigió a los bogotanos y habló de cuatro temas claves: juventud y mujeres, participación ciudadana, medio ambiente y desarrollo sostenible y la materialización de Bogotá - Región. Además, hizo un guiño a la protesta social que ha atravesado en el último mes la agenda local y nacional.



“Somos parte las mayorías ciudadanas que se han tomado las calles con las demandas y aspiraciones apenas elementales y plenamente legítimas de los jóvenes, de las mujeres, de los movimientos cívico (...) Hoy llega al gobierno esa ciudadanía. Esta ciudad nos está hablando”, dijo en su intervención.



Por lo demás, López fue enfática en su intención de promover los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a través de su Agenda Educativa 2030 (que incluye crear 20.000 cupos de educación superior), varios proyectos de movilidad (como el Tren del Norte y los cables de San Cristóbal y Usaquén) y la creación de entornos seguros en la capital.



Finalmente, puso sobre la mesa el diálogo y la escucha como herramientas de gobierno y construcción de ciudad y ciudadanía. “Prometo escuchar, detenerme y corregir el rumbo las veces que sea necesario para que este camino que hoy emprendemos lo recorramos juntos, aunque en muchas cosas pensemos diferente. Tenemos que aprender a sentir empatía y construir confianza”.



El picnic terminó con la posesión de cada uno de los integrantes del gabinete que acompañará a la mandataria. Entonces, bajó de la tarima, saludó a los ciudadanos, caminó hasta la carpa de los artistas que amenizaron el histórico 1.o de enero. Allí estaba la banda de rock Aterciopelados que, con los acordes de la Firlarmónica de Bogotá, abrió la jornada con temas como El Estuche y Florecita Rockera; Totó la Monposina, que se la jugó con El Pescador, y la banda Compañía Ilimitada, que cerró con La Calle.

Claudia López bailó, brincó, y luego se fue para su despacho en el Palacio Liévano de la misma forma como llegó al parque: en bicicleta. Y antes de las 3 de la tarde se dirigió al Concejo, para acompañar la instalación del nuevo cabildo distrital.



Entre los asistentes al parque Simón Bolívar se percibió interés y mucha expectativa por la gestión que hará López como alcaldesa. Uno de ellos fue el nuevo gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien estuvo entusiasmado. “Estoy complacido de haber escuchado (en el discurso) al departamento de Cundinamarca. Sé que vamos a trabajar no solo en movilidad, ambiente y seguridad, sino también en favor de los campesinos”, afirmó.



Mario Muñoz, vocalista de la banda Doctor Krápula y quien también fue al picnic, dijo que “fue un discurso conciliador, incluyente. Creo que esta ciudad necesitaba cambiar el tono con el que se le habla a la ciudadanía. Había que quitarse las etiquetas y gobernar con la gente”, manifestó.

Cuatro ejes temáticos claves del discurso de la alcaldesa

Jóvenes y mujeres

Desde el principio de su discurso, la alcaldesa les dio relevancia a los jóvenes y las mujeres, de quienes dijo que su inclusión y representación les ha sido “muy esquiva”. De los primeros afirmó que están pidiendo en las calles “un cambio de era, un nuevo contrato social intergeneracional”, que definió como un pacto por la igualdad, la transparencia, el desarrollo sostenible y la reconciliación. Y cuando habló de las mujeres recordó que su gobierno será el primero liderado por una mujer y dijo que se quieren “mujeres empoderadas y autónomas” y que combatirá las violencias de género e intrafamiliar.

Ciudadanía

La mandataria también les dedicó muchas líneas a los ciudadanos y afirmó que “hoy llega la ciudadanía a la Alcaldía Mayor”. Dijo que la ciudad y el país demandan y se merecen una ciudadanía del siglo XXI, que es diversa, crítica, creativa y productiva. Se comprometió a hacer de la cultura ciudadana el eje transversal de la seguridad y la convivencia y del medioambiente. Así mismo, hizo un llamado para “tejer confianza entre la ciudadanía y sus autoridades”, al tiempo que llamó a hacer de Bogotá la capital de la reconciliación y a “corregir, mejorar y avanzar” antes que a polarizar.

Medio ambiente

Sobre este tema, la alcaldesa fue reiterativa. De hecho, dijo que había que reverdecer la ciudad y cambiar hábitos, principalmente en la forma como producimos y consumimos, el uso del agua, del aire y de los combustibles, y el manejo de los residuos sólidos. Consideró que es necesario reconciliarse también con los animales y las plantas, porque, según afirmó, está en juego “la supervivencia y la posibilidad del futuro”. También invitó a preservar la estructura ecológica urbana y rural de Bogotá y proteger la biodiversidad. “No se trata de una opción, es una necesidad vital”, aseguró la mandataria.

Región

A la región central del país la consideró “nuestra casa común” y dijo que, con “humildad y generosidad”, la ciudad debe integrarse institucionalmente en la región metropolitana de la sabana de Bogotá, con el fin de tener las herramientas de ordenamiento ambiental, territorial, de transporte –particularmente la red de Regiotrams–, servicios públicos y seguridad que necesitan tanto los ciudadanos de Bosa como de Soacha, de Chía como de Suba, de La Calera como de Usaquén. Destacó que allí está el sistema de páramos más grande del mundo, gracias al cual los bogotanos tienen agua por gravedad.

BOGOTÁ